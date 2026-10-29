Cristiano Ronaldo 'vượt mặt' Messi, giành danh hiệu Quả bóng vàng mọi thời đại

Cristiano Ronaldo cùng danh hiệu Quả bóng vàng tại Paris (Pháp), ngày 7/12/2008. (Nguồn: Getty Images)

Cristiano Ronaldo đã chiến thắng trong cuộc bình chọn BOAT (Quả bóng vàng mọi thời đại), giải thưởng mới do Tạp chí France Football khởi xướng nhằm tìm ra mùa giải giành Quả bóng vàng xuất sắc nhất trong lịch sử. Tiền đạo người Bồ Đào Nha dẫn đầu nhờ mùa giải 2008, khi còn thi đấu cho Manchester United và cùng đội bóng này vô địch Champions League.

Năm đó, Ronaldo giành Quả bóng vàng lần đầu tiên, vượt qua Lionel Messi, Fernando Torres và Xavi Hernandez trong cuộc đua đến danh hiệu cá nhân cao quý này. Tiền đạo người Bồ Đào Nha cũng giành Chiếc giày vàng châu Âu sau khi ghi 31 bàn trong mùa giải.

France Football đã thay đổi thể thức lựa chọn người chiến thắng ở cuộc bình chọn đặc biệt này. Thay vì các nhà báo bỏ phiếu như thông lệ, người hâm mộ được quyền lựa chọn mùa giải giành Quả bóng vàng xuất sắc nhất. Điều kiện để một cầu thủ được đưa vào danh sách là phải từng giành danh hiệu này ít nhất hai lần.

Theo đó, chỉ có 10 cầu thủ đủ điều kiện tham gia cuộc bình chọn, gồm Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Marco van Basten, Michel Platini, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff, Kevin Keegan, Alfredo Di Stéfano, Ronaldo Nazário và Karl-Heinz Rummenigge. Người hâm mộ có thể lựa chọn mùa giải giành Quả bóng vàng cụ thể của từng cầu thủ.

Kết quả, mùa giải 2008 của Ronaldo vượt qua các mùa giải 2012 và 2023 của Messi. Hai ngôi sao của bóng đá thế giới cũng chiếm phần lớn vị trí trong 12 thứ hạng đầu tiên của bảng xếp hạng các mùa giải được bình chọn nhiều nhất.

Kết quả này góp thêm dấu ấn cho sự nghiệp của chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Champions League.

(theo EL PAÍS)