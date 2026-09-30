Cristiano Ronaldo vắng mặt trong buổi tập của Bồ Đào Nha

Ronaldo có mặt tại sân vận động Eleda khoảng 30 phút trước khi buổi tập bắt đầu nhưng không tập luyện cùng các đồng đội.

Tương tự Joao Felix và Francisco Conceicao, tiền đạo của Al Nassr không tham gia buổi tập chung của toàn đội.

Ảnh: Walid Ibrahim/Jna Press/Nexpher/ZUMA Press Wire/Shutterstock

Trước khi rời sân, Ronaldo có cuộc trao đổi ngắn với HLV trưởng Bồ Đào Nha Jorge Jesus. Sau đó, anh trở về khách sạn của đội, nơi được cho là sẽ thực hiện một buổi tập cá nhân trong phòng gym.

Theo Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, việc Ronaldo không tham gia buổi tập chung không liên quan đến bất kỳ chấn thương nào được báo cáo.

Nhưng phòng tập tại sân vận động không có một số thiết bị chuyên dụng mà Ronaldo cần cho giáo án tập luyện đã được lên kế hoạch.

Ronaldo vẫn là một trong những nhân tố quan trọng nhất của đội tuyển Bồ Đào Nha. Ở tuổi 41, tiền đạo của Al Nassr tiếp tục duy trì chế độ tập luyện nghiêm ngặt và thường xuyên có những giáo án thể lực riêng để đảm bảo thể trạng.

Bồ Đào Nha sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng của Ronaldo trước khi bước vào trận đấu với Đan Mạch tại Copenhagen.

Trận đấu giữa Đan Mạch và Bồ Đào Nha sẽ diễn ra vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 2/10.