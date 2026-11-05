Cristiano Ronaldo tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha

Ngày 5/11, siêu sao bóng đá Cristiano Ronaldo tuyên bố chính thức chia tay đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha, khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế với dấu ấn tại 6 kỳ World Cup, một chức vô địch châu Âu cùng kỷ lục ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử bóng đá nam cấp đội tuyển quốc gia.

Ngày 5/11, cầu thủ Cristiano Ronaldo tuyên bố từ giã thi đấu cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: AFP

Quyết định này đánh dấu cái kết đầy tiếc nuối cho sự nghiệp quốc tế lẫy lừng kéo dài hơn hai thập kỷ của Ronaldo, bắt đầu từ trước EURO 2004. Anh rời đội tuyển Bồ Đào Nha sau những bất đồng với huấn luyện viên trưởng Jorge Jesus.

“Gửi tới người dân Bồ Đào Nha, đã đến lúc tôi trao lại chiếc áo số 7 của đội tuyển quốc gia”, Ronaldo, 41 tuổi, chia sẻ trong một video dài đăng tải trên mạng xã hội.

“Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng chiếc áo ấy chỉ thuộc về riêng mình. Nhưng trong suốt 23 năm qua, tôi đã có vinh dự và trách nhiệm được khoác lên mình chiếc áo ấy, bảo vệ và mang theo niềm tự hào đó đến những sân vận động trên khắp thế giới”, Ronaldo xúc động chia sẻ.

“Chiếc áo chứng nhận niềm tự hào được khoác lên mình sẽ mãi mãi thuộc về tôi. Bồ Đào Nha sẽ là một phần không thể tách rời trong tôi,” anh khép lại thông điệp chia tay đầy xúc động.

Theo thông tin được công bố, Ronaldo dự kiến sẽ chính thức khép lại hành trình trong màu áo đội tuyển quốc gia sau đợt tập trung vào tháng 11, đồng thời trao lại chiếc áo số 7 gắn liền với tên tuổi của anh trong suốt sự nghiệp. Quyết định này đánh dấu thời khắc bóng đá Bồ Đào Nha chia tay một trong những biểu tượng vĩ đại nhất trong lịch sử, người đã cống hiến hơn hai thập kỷ và để lại dấu ấn sâu đậm trên đấu trường quốc tế.