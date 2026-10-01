Cristiano Ronaldo rời trại tập trung của đội tuyển Bồ Đào Nha

Quyết định của Ronaldo được đưa ra hôm 30/9, ngay sau cuộc họp báo của HLV trưởng Jorge Jesus.

Trước đó, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha xác nhận Ronaldo sẽ tiếp tục không đá chính ở trận gặp Đan Mạch.

Ronaldo sau đó đăng tải thông điệp trên Instagram, cho biết anh đã nói chuyện với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proença trước khi quyết định rời đội.

“Sau cuộc họp báo của huấn luyện viên đội tuyển quốc gia, và sau cuộc trò chuyện với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha, tôi đã quyết định rời khỏi trại tập huấn của đội tuyển quốc gia.

Đến thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói sự thật với toàn thể người dân Bồ Đào Nha về những lý do đã thúc đẩy tôi rời khỏi đội tuyển quốc gia, nơi mà tôi luôn cống hiến hết mình. Giờ là lúc chúc Bồ Đào Nha và tất cả các đồng đội của tôi gặp nhiều may mắn, không có ngoại lệ”.

Cristiano Ronaldo đã rời đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: Shutterstock Editorial

FPF sau đó xác nhận Ronaldo đã rời trại tập trung tại Copenhagen nhưng không công bố cụ thể lý do. Liên đoàn cho biết đội tuyển vẫn tiếp tục chuẩn bị cho các trận đấu còn lại tại Nations League.

Căng thẳng bắt đầu được chú ý sau trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1 hôm 27/9. Ronaldo có tên trong danh sách thi đấu nhưng ngồi trên băng ghế dự bị suốt 90 phút.

Đây là lần đầu tiên sau hơn 18 năm anh có mặt trong đội hình Bồ Đào Nha nhưng không được vào sân trong một trận đấu mà anh đủ điều kiện thi đấu.

Theo các báo cáo, Ronaldo đã khởi động với ý định được tung vào sân trong hiệp hai. Tuy nhiên, Jorge Jesus cuối cùng không sử dụng đội trưởng Bồ Đào Nha, thay vào đó đưa Francisco Trincao vào sân ở phút 81 khi Goncalo Ramos được thay ra.

Sau trận đấu, Ronaldo được cho là đã thất vọng với quyết định này. Anh tiếp tục tập riêng trong phòng gym thay vì tập cùng toàn đội trong những ngày sau đó. FPF xác nhận Ronaldo không tham gia buổi tập chung hôm 30/9.

Jorge Jesus phủ nhận có mâu thuẫn

Dù những diễn biến trên làm dấy lên thông tin về bất đồng giữa hai người, Jorge Jesus khẳng định không xảy ra sự cố nghiêm trọng nào.

“Hoàn toàn không có sự cố nào xảy ra cả”, Jesus nói trong cuộc họp báo trước buổi tập hôm 30/9.

HLV Jorge Jesus. Ảnh: Shutterstock Editorial

Ông cho rằng việc một cầu thủ không hài lòng sau khi khởi động nhưng không được vào sân là điều bình thường. Jesus đồng thời nhấn mạnh quyền quyết định nhân sự thuộc về HLV.

“Nếu tôi cần Ronaldo, cậu ấy sẽ vào sân. Nếu tôi không cần cậu ấy, cậu ấy sẽ không vào”, Jesus tuyên bố.

Jesus cũng cho biết Ronaldo từng nói với ông rằng anh sẵn sàng tuân theo quyết định của HLV, dù được sử dụng hay phải ngồi ngoài.

Tuy nhiên, chỉ ít lâu sau những phát biểu này, Ronaldo rời sân vận động Parken và sau đó xác nhận việc chia tay trại tập trung.

Sự việc càng thu hút sự chú ý khi Ronaldo được cho là trở về Madrid bằng máy bay riêng. Theo thông tin được công bố, chiếc máy bay cất cánh từ Madrid vào buổi tối và hướng tới Copenhagen, nơi Ronaldo vừa rời trại tập trung của đội tuyển.

Chiếc máy bay có logo riêng của CR7 ở bên hông. Nguồn ảnh: X @manairport

Bồ Đào Nha hiện còn các trận đấu quan trọng tại Nations League, trong đó có chuyến làm khách trước Đan Mạch và trận gặp Na Uy trên sân nhà. Ronaldo sẽ không góp mặt ở trận đấu với Đan Mạch sau quyết định rời đội.

Sự việc xảy ra chỉ khoảng một tuần sau khi Ronaldo khẳng định anh vẫn muốn tiếp tục cống hiến cho đội tuyển Bồ Đào Nha trong hành trình hướng tới cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp.

Ronaldo từng nói rằng anh vẫn tin mình có thể giúp đội tuyển đạt được các mục tiêu và sẽ chỉ giải nghệ khi cảm thấy bản thân không còn đóng góp được cho đội bóng.

Hai người từng làm việc cùng nhau tại Al-Nassr. Ảnh: AFP

Ở tuổi 41, Ronaldo hiện là cầu thủ khoác áo đội tuyển Bồ Đào Nha nhiều nhất với 234 lần ra sân và cũng là chân sút số một lịch sử bóng đá nam quốc tế với 146 bàn thắng. Anh vẫn đang hướng tới cột mốc 1.000 bàn trong sự nghiệp.

Việc Ronaldo rời trại tập trung chưa đồng nghĩa với tuyên bố giải nghệ quốc tế. Tuy nhiên, thông điệp rằng anh sẽ “nói sự thật” về lý do ra đi vào thời điểm thích hợp khiến tương lai của siêu sao 41 tuổi trong màu áo Bồ Đào Nha trở thành vấn đề được đặc biệt quan tâm.