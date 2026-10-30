Cristiano Ronaldo đoạt giải thưởng Quả Bóng Vàng vĩ đại nhất

Ronaldo đoạt giải thưởng Quả Bóng Vàng vĩ đại nhất

Cụ thể, từ ngày 1 đến 28-10, người hâm mộ được tham gia lựa chọn một trong 10 chủ nhân Quả bóng Vàng để trao danh hiệu BOAT (Ballon dOr of All Time). Giải thưởng hướng đến mùa giải xuất sắc nhất của những cầu thủ từng giành Quả bóng Vàng ít nhất hai lần. Sau quá trình bình chọn, Ronaldo được xác nhận chiến thắng nhờ màn trình diễn cực kỳ ấn tượng ở năm 2008, thời điểm anh lần đầu nhận danh hiệu cá nhân cao quý này.

Ngay từ khi danh sách đề cử được công bố, cuộc đua được dự đoán chủ yếu diễn ra giữa Ronaldo và Messi. Bên cạnh hai siêu sao đương đại, danh sách còn có những huyền thoại như Johan Cruyff, Ronaldo Nazario, Kevin Keegan và Michel Platini.

Tuy nhiên, mùa giải 2007/08 đã giúp Ronaldo tạo nên sự khác biệt. Trong màu áo MU khi ấy, Ronaldo ghi 42 bàn trên mọi đấu trường, trong đó có 31 bàn tại Premier League, góp công lớn giúp đội bóng của HLV Alex Ferguson vô địch Ngoại hạng Anh và Champions League. Ronaldo cũng giành danh hiệu Vua phá lưới Premier League, hơn Fernando Torres bảy bàn. Một trong những màn trình diễn đáng nhớ nhất của anh là cú hat-trick trong chiến thắng 6-0 trước Newcastle United.

Những thành tích ấy tạo nên nền tảng cho Quả bóng Vàng đầu tiên trong sự nghiệp Ronaldo vào năm 2008. Đó cũng là mùa giải được người hâm mộ lựa chọn là xuất sắc nhất trong lịch sử các mùa giải giành Quả bóng Vàng, giúp CR7 vượt qua Messi ở cuộc bình chọn lần này.

Dù Ronaldo chiến thắng ở cuộc bình chọn BOAT, kết quả này không đồng nghĩa cuộc tranh luận về cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại. Giải thưởng chỉ tôn vinh mùa giải giành Quả bóng Vàng xuất sắc nhất theo lựa chọn của người hâm mộ, thay vì xác định ai là cầu thủ hay nhất trong toàn bộ sự nghiệp.