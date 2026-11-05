Cristiano Ronaldo chính thức nói lời chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha

Trong thông điệp chia tay đầy xúc động, siêu sao 41 tuổi bày tỏ niềm tự hào khi được khoác áo đội tuyển, đồng thời gửi lời tri ân đến đồng đội, gia đình và hàng triệu người hâm mộ.

Ngày 5/11, Cristiano Ronaldo khiến người hâm mộ bóng đá thế giới xúc động khi đăng tải video thông báo quyết định kết thúc sự nghiệp thi đấu quốc tế trong màu áo đội tuyển Bồ Đào Nha.

Đây là dấu mốc khép lại hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ của một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Ronaldo chia sẻ: “Ngày này đã đến để tôi trao trả chiếc áo số 7 của đội tuyển quốc gia. Tôi chưa bao giờ nghĩ chiếc áo ấy chỉ thuộc về riêng mình. Nhưng trong suốt 23 năm, tôi đã có vinh dự và trách nhiệm được khoác lên mình, bảo vệ nó và mang theo đến những sân vận động trên khắp thế giới.

Hôm nay, đã đến lúc chuyển giao nó cho thế hệ tương lai. Đây không phải là quyết định dễ dàng, bởi có những quyết định không chỉ được đưa ra bằng lý trí mà còn bằng cả trái tim. Hành trình bắt đầu từ tháng 8/2003 và thay đổi cuộc đời tôi mãi mãi nay đã đi đến hồi kết”.

Ronaldo nói lời chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha. Nguồn: Getty

Siêu sao người Bồ Đào Nha cho biết khi nhìn lại sự nghiệp quốc tế, anh không chỉ nhớ đến những trận đấu, bàn thắng, kỷ lục hay danh hiệu mà còn nghĩ về những con người đã đồng hành cùng mình.

Đặc biệt, Ronaldo nhắc đến những người Bồ Đào Nha sinh sống ở nước ngoài, những người luôn hướng về quê hương và tìm thấy sự gắn kết với đất nước qua từng trận đấu của đội tuyển.

Trong suốt sự nghiệp khoác áo đội tuyển, Ronaldo luôn đặt ra những yêu cầu cao nhất đối với bản thân, không ngừng hướng đến chiến thắng và mong muốn tạo nên lịch sử.

Anh thừa nhận từng trải qua những thất bại, tổn thương và cả những thời điểm không thể đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ. Tuy nhiên, điều chưa bao giờ thay đổi là quyết tâm không bỏ cuộc và niềm tự hào khi đại diện cho Bồ Đào Nha.

Ronaldo cũng gửi lời cảm ơn đến các đồng đội, những người đã cùng anh trải qua mọi cung bậc cảm xúc trong suốt 23 năm. Anh đặc biệt nhấn mạnh vai trò của tập thể, cho rằng không có người đội trưởng nào có thể đơn độc tạo nên thành công.

Bên cạnh đó, tiền đạo 41 tuổi tri ân các huấn luyện viên, ban lãnh đạo, đội ngũ y tế, chuyên viên vật lý trị liệu, nhân viên hậu cần và tất cả những người làm việc phía sau đội tuyển. Anh cũng dành lời cảm ơn đến gia đình vì đã luôn thấu hiểu, chia sẻ những hy sinh và khoảng thời gian anh phải xa nhà để thực hiện nghĩa vụ quốc gia.

Thông điệp chia tay của Ronaldo khép lại bằng những lời đầy tự hào dành cho người hâm mộ Bồ Đào Nha.

“Có một hình ảnh mà tôi sẽ luôn khắc ghi trong lòng: khoảnh khắc quốc ca vang lên. Tôi nhìn xung quanh, thấy các đồng đội, khán đài, những đứa trẻ, các bà mẹ, ông bố và ông bà, những người đã đi từ rất xa chỉ để có mặt ở đó.

Trong những khoảnh khắc ấy, chúng ta không còn khác biệt. Không có câu lạc bộ, màu sắc, địa vị hay nghề nghiệp. Chỉ có một niềm đam mê duy nhất: Bồ Đào Nha”.

Ronaldo làm đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha và giành một danh hiệu lớn tại Euro 2016. Nguồn: AP

Anh khẳng định sẽ tiếp tục dõi theo, cổ vũ và ăn mừng mọi chiến thắng của đội tuyển bằng tất cả tình yêu dành cho quê hương, dù không còn trực tiếp thi đấu trên sân.

“Tôi đã dành cả cuộc đời để nỗ lực trở thành cầu thủ giỏi nhất thế giới. Hôm nay, tôi nhận ra chiến thắng lớn nhất chính là giành được vinh dự đại diện cho đất nước tuyệt vời nhất thế giới.

Cảm ơn vì 23 năm qua. Cảm ơn vì đã tin tưởng tôi và cho phép tôi sống trọn vẹn giấc mơ bắt đầu từ khi còn là một cậu bé ở Madeira, chạy theo quả bóng. Chiếc áo số 7 sẽ mãi ở lại với tôi. Niềm tự hào khi được khoác lên mình chiếc áo ấy sẽ không bao giờ mất đi. Bồ Đào Nha sẽ luôn là một phần trong tôi”.

Thông báo được Ronaldo đưa ra chỉ một ngày trước khi HLV Jorge Jesus dự kiến công bố danh sách 26 cầu thủ Bồ Đào Nha chuẩn bị cho các trận đấu sắp tới với Đan Mạch và Xứ Wales. Quyết định này cũng xuất hiện chỉ vài tuần sau những bất đồng giữa tiền đạo 41 tuổi và nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trong đợt tập trung đội tuyển hồi tháng 9.

Trước đó, Ronaldo đã rời trại tập trung sau khi không được sử dụng trong trận đấu với Na Uy. Sự việc khiến mối quan hệ giữa anh và ban huấn luyện trở thành chủ đề gây chú ý. Dù vậy, trong thông điệp chia tay, Ronaldo không trực tiếp đề cập đến những bất đồng này mà tập trung nhìn lại hành trình cống hiến cho đội tuyển.

Ronaldo có trận ra mắt quốc tế vào năm 2003 khi mới 18 tuổi. Nguồn: AP:Associated Press

Ronaldo ra mắt đội tuyển Bồ Đào Nha ngày 20/8/2003, khi mới 18 tuổi, trong trận thắng Kazakhstan 1-0. Kể từ đó, anh trở thành nhân tố quan trọng của đội tuyển qua nhiều thế hệ, góp mặt ở 6 kỳ World Cup và 6 kỳ EURO, đồng thời nắm giữ những kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp quốc tế của Ronaldo là chức vô địch EURO 2016. Trong trận chung kết gặp Pháp, anh buộc phải rời sân ở phút 25 vì chấn thương đầu gối.

Dù không thể tiếp tục thi đấu, Ronaldo vẫn ở bên đường biên, liên tục động viên và chỉ đạo các đồng đội trước khi cùng họ nâng cao chiếc cúp vô địch. Đây là danh hiệu lớn đầu tiên của Bồ Đào Nha ở cấp độ đội tuyển quốc gia.

Sau EURO 2016, Ronaldo tiếp tục cùng Bồ Đào Nha giành chức vô địch UEFA Nations League mùa giải 2018-2019 và 2024-2025.

Anh cũng trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn tại 6 kỳ World Cup khác nhau, một thành tích đặc biệt trong lịch sử bóng đá thế giới. Theo thống kê, Ronaldo kết thúc sự nghiệp quốc tế với 234 lần khoác áo Bồ Đào Nha và 146 bàn thắng.

Quyết định chia tay đội tuyển không đồng nghĩa với việc Ronaldo kết thúc sự nghiệp cầu thủ. Anh vẫn tiếp tục thi đấu ở cấp câu lạc bộ trong màu áo Al Nassr tại Saudi Arabia, đồng thời hướng đến những mục tiêu cá nhân còn lại trong sự nghiệp.

Sau 23 năm, hành trình của Ronaldo với chiếc áo số 7 tại Bồ Đào Nha đã khép lại. Từ cậu bé lần đầu bước ra sân trong màu áo đội tuyển năm 2003 đến người đội trưởng đưa đất nước lên đỉnh cao EURO 2016, anh đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử bóng đá quốc gia.

Di sản ấy không chỉ được đo bằng 146 bàn thắng hay những danh hiệu, mà còn bằng vị thế và tình cảm mà anh giành được từ hàng triệu người hâm mộ quê nhà cũng như khắp thế giới.