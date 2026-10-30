Cristiano Ronaldo bỏ xa Messi sau khi lập hat-trick

Ronaldo chỉ còn 15 bàn để cán mốc 1.000 bàn

Ronaldo có màn trình diễn bùng nổ trong trận đấu diễn ra tại Alawwal Park hôm 29/10. Tiền đạo 41 tuổi ghi cả 3 bàn trong hiệp hai, lần lượt ở các phút 66, 72 và 81, giúp Al Nassr giành trọn 3 điểm với chiến thắng 5-3 trước Al Kholood.

Đáng chú ý, Ronaldo thậm chí có thể ghi tới 5 bàn trong trận đấu này nếu hai pha lập công khác không bị trọng tài từ chối. Dù vậy, cú hat-trick vẫn giúp chân sút người Bồ Đào Nha tiến thêm một bước quan trọng trên hành trình chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng.

Theo thống kê được Daily Mail dẫn lại, Ronaldo hiện có 985 bàn thắng chính thức trong sự nghiệp. Anh từng công khai mục tiêu này khi trò chuyện với Rio Ferdinand vào năm 2024.

Cristiano Ronaldo ghi 3 bàn trong chiến thắng 5-3 của Al Nassr trước Al Kholood, qua đó nâng tổng số pha lập công trong sự nghiệp lên 985 bàn. Ảnh: Facebook Cristiano Ronaldo

“Tôi muốn đạt 1.000 bàn thắng. Nếu không gặp chấn thương, đó là điều quan trọng nhất đối với tôi. Trước tiên, cột mốc tốt nhất mà tôi có thể đạt được trong bóng đá là 900 bàn. Sau đó, thử thách của tôi sẽ là 1.000 bàn”, Ronaldo chia sẻ.

Ronaldo bỏ xa Messi trong cuộc đua ghi bàn

Trong tổng số 985 bàn thắng được thống kê, Ronaldo ghi 450 bàn trong 9 năm khoác áo Real Madrid, 145 bàn cho Manchester United, 146 bàn ở đội tuyển Bồ Đào Nha, 101 bàn tại Juventus, 138 bàn cho Al Nassr và 5 bàn trong thời gian thi đấu cho Sporting Lisbon.

Lionel Messi hiện đứng ngay phía sau Ronaldo với 936 bàn thắng. Cuộc cạnh tranh giữa hai siêu sao tiếp tục kéo dài, dù cả hai đã bước sang giai đoạn cuối sự nghiệp.

Ronaldo cũng từng vượt qua Josef Bican vào năm 2021 để trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử bóng đá ở cấp CLB và đội tuyển quốc gia theo thống kê được công nhận. Tuy nhiên, những con số lịch sử vẫn tồn tại tranh luận do dữ liệu về các trận đấu trong quá khứ không đầy đủ.

Trường hợp của Pele là ví dụ. Guinness World Records ghi nhận huyền thoại Brazil có 1.279 bàn sau 1.363 trận, nhưng trong đó bao gồm nhiều trận giao hữu và biểu diễn. FIFA thống kê Pele có 767 bàn thắng trong sự nghiệp.

Ronaldo tiếp tục lập kỷ lục về thu nhập

Không chỉ tiến gần cột mốc ghi bàn, Ronaldo còn vừa được nhắc đến với tư cách cầu thủ bóng đá đầu tiên sở hữu tài sản vượt mốc 1 tỷ USD, theo thông tin Forbes được Daily Mail dẫn lại.

Tạp chí này ước tính Ronaldo kiếm được khoảng 225 triệu bảng trong năm qua, trong đó mức lương tại Al Nassr được cho là khoảng 488.000 bảng mỗi ngày. Ngoài sân cỏ, anh còn thu về khoảng 42 triệu bảng từ quảng cáo, hợp đồng thương mại và các hoạt động kinh doanh.

Ronaldo được cho là đã vượt mốc 2 tỷ USD thu nhập trong sự nghiệp vào đầu năm nay, chỉ 6 năm sau khi trở thành cầu thủ bóng đá đầu tiên vượt ngưỡng 1 tỷ USD.

Trong danh sách những cầu thủ có thu nhập cao nhất của Forbes, Messi tiếp tục đứng ở vị trí thứ hai với khoản thu nhập ước tính 109 triệu bảng trong năm qua. Đây cũng là lần thứ 12 trong 13 năm gần nhất, Ronaldo và Messi cùng chiếm hai vị trí dẫn đầu danh sách.

Ở tuổi 41, Ronaldo vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đáng chú ý tại Saudi Arabia. Với 15 bàn thắng còn thiếu, cột mốc 1.000 bàn đang trở thành mục tiêu lớn tiếp theo trong sự nghiệp của siêu sao người Bồ Đào Nha.