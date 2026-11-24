Sau trận đấu khuya 23.11, HLV Cristiano Roland thừa nhận mục tiêu ban đầu của U17 Việt Nam là giành chiến thắng. Tuy nhiên, ông vẫn hài lòng với cách các cầu thủ vượt qua khó khăn, đặc biệt khi ba lần bị dẫn bàn nhưng không đánh mất quyết tâm.

HLV Cristiano Roland hài lòng với cái cách các học trò vượt qua khó khăn

Nhà cầm quân người Brazil cho rằng đội bóng cần nhìn nhận nghiêm túc những sai sót trong phòng ngự, nhất là ở các tình huống đã được chuẩn bị trước.

Việc để đối thủ khai thác những điểm yếu khiến U17 Việt Nam phải liên tục rơi vào thế rượt đuổi. Dẫu vậy, khả năng phản ứng sau mỗi bàn thua là điều đáng ghi nhận.

U17 New Zealand sở hữu ưu thế rõ rệt về thể hình, sức mạnh và khả năng tranh chấp. Đây cũng là thách thức lớn đối với các cầu thủ Việt Nam khi bước ra sân chơi thế giới.

Dù vậy, việc ghi ba bàn vào lưới đối thủ cho thấy U17 Việt Nam vẫn có thể tạo ra khác biệt bằng sự chủ động, khả năng phối hợp và tinh thần thi đấu.

HLV Cristiano Roland nhấn mạnh đội đã ghi tổng cộng 5 bàn sau hai trận tại World Cup, trước những đối thủ có ưu thế thể chất đáng kể. Theo ông, đó là thành quả từ sự nỗ lực của toàn đội và là cơ sở để các cầu thủ tự tin hơn.

Nhà cầm quân người Brazil cho rằng việc ghi được 5 bàn tại giải là thành quả đến từ sự nỗ lực của các cầu thủ

Bên cạnh chuyên môn, giải đấu còn mang đến những bài học về tâm lý. Các cầu thủ cần biết cách kiểm soát cảm xúc sau khi ghi bàn, nhanh chóng trở lại trạng thái thi đấu và duy trì sự tập trung. Đó là quá trình trưởng thành không chỉ trên sân cỏ mà còn trong tư duy của một cầu thủ chuyên nghiệp.

Trước cuộc đối đầu U17 Mali ngày 26.11, ban huấn luyện sẽ tiếp tục phân tích đối thủ, tìm phương án khắc phục hạn chế và phát huy những điểm tích cực.

HLV Cristiano Roland khẳng định ông luôn đồng hành, hỗ trợ các học trò trong quá trình phát triển, bất kể kết quả thi đấu.

Trận cuối vòng bảng vì thế không chỉ là cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp, mà còn là dịp để U17 Việt Nam tiếp tục thể hiện bản lĩnh, khát vọng và mang đến niềm tự hào cho người hâm mộ.