Crimson Desert đang trở thành tâm điểm chú ý của ngành công nghiệp game sau màn trình diễn ấn tượng tại Korea Game Awards 2026. Trong lễ trao giải diễn ra ngày 18/11, bom tấn thế giới mở của Pearl Abyss giành tới 8 danh hiệu, chính thức thiết lập kỷ lục mới trong lịch sử sự kiện. Thành tích này vượt qua cột mốc 6 giải thưởng mà hai tựa game Lost Ark và Lies of P từng cùng nắm giữ.

Crimson Desert lập kỷ lục với 8 giải thưởng tại Korea Game Awards 2026. (Ảnh: Steam)

Đáng chú ý, Crimson Desert không chỉ chiến thắng ở những hạng mục phụ mà còn giành Grand Prize, giải thưởng cao nhất của sự kiện, Global Game Award cùng bốn danh hiệu ghi nhận thành tựu kỹ thuật và sáng tạo. Kết quả cho thấy những nỗ lực xây dựng thế giới mở Pywel với quy mô lớn, đồ họa chi tiết và hệ thống gameplay đa dạng của Pearl Abyss đã nhận được sự ghi nhận đáng kể tại thị trường quê nhà.

Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng nhanh chóng bị phủ bóng bởi kết quả tại The Game Awards (TGA) 2026. Dù được đánh giá là một trong những bom tấn đáng chú ý của năm, Crimson Desert chỉ xuất hiện trong duy nhất một hạng mục đề cử là Best Community Support (Hỗ trợ cộng đồng xuất sắc nhất). Trò chơi hoàn toàn vắng mặt ở những hạng mục quan trọng như Best Art Direction (Chỉ đạo nghệ thuật) hay Best Action/Adventure (Hành động/Phiêu lưu). Điều này khiến nhiều game thủ bất ngờ, đặc biệt khi tựa game vừa lập kỷ lục tại một lễ trao giải lớn khác.

Thế giới mở Pywel là một trong những điểm nhấn lớn nhất của bom tấn do Pearl Abyss phát triển. (Ảnh: Steam)

Thực tế, Crimson Desert từng có khởi đầu không thực sự thuận lợi khi phát hành vào tháng 3/2026. Bên cạnh những lời khen dành cho đồ họa và thế giới mở rộng lớn, trò chơi cũng nhận nhiều phản hồi tiêu cực về cơ chế điều khiển, hệ thống hành trang và độ khó. Pearl Abyss sau đó liên tục phát hành các bản cập nhật để cải thiện trải nghiệm. Dung lượng kho chứa được mở rộng lên 1.000 vật phẩm, hệ thống điều khiển và tùy chọn độ khó được điều chỉnh. Bản cập nhật Crimson Desert Enhanced hồi tháng 8 tiếp tục bổ sung nội dung cốt truyện, trong khi DLC Charting the Unknown ra mắt tháng 10 mang đến những trải nghiệm mới.

Những thay đổi này góp phần giúp Crimson Desert cải thiện đáng kể hình ảnh trong cộng đồng, duy trì đánh giá Very Positive trên Steam và giành danh hiệu PC Game of the Year tại Golden Joystick Awards 2026. Dù vậy, khoảng cách giữa thành tích tại Korea Game Awards và số lượng đề cử ở TGA vẫn gây tranh luận. Hai giải thưởng có tiêu chí đánh giá và hội đồng bình chọn riêng, nên kết quả không nhất thiết tương đồng. Tuy nhiên, trường hợp Crimson Desert cho thấy một bài toán khó với nhà phát triển: cải thiện sản phẩm là chưa đủ, việc thay đổi những ấn tượng tiêu cực hình thành từ ngày đầu ra mắt cũng cần nhiều thời gian.

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