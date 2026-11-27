Ngày 26/11/2026, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 11, trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam đã cùng với Canada và Liên minh châu Âu (EU) đồng chủ trì Phiên Đối thoại Thương mại và Đầu tư giữa CPTPP - Liên minh châu Âu (EU).

Tham dự Phiên Đối thoại có Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, Cao ủy EU phụ trách Thương mại và An ninh kinh tế Maroš Šefčovič và các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, Cao ủy EU phụ trách Thương mại và An ninh kinh tế Maroš Šefčovič và các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP tham dự Phiên Đối thoại

Tại Phiên Đối thoại, Cao ủy EU, các Bộ trưởng và Trưởng đoàn CPTPP tập trung trao đổi về ba lĩnh vực hợp tác trọng tâm, gồm: nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng, thúc đẩy thương mại số và cải cách Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Về chuỗi cung ứng, các nước hoan nghênh việc thiết lập Mạng lưới cảnh báo sớm CPTPP - EU về gián đoạn chuỗi cung ứng, tạo cơ chế tăng cường chia sẻ thông tin, nhận diện rủi ro và thúc đẩy phối hợp giữa các bên. Các nước cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đa dạng hóa nguồn cung, tăng cường kết nối các mạng lưới sản xuất và nâng cao khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các nước hoan nghênh việc thiết lập Mạng lưới cảnh báo sớm CPTPP - EU về gián đoạn chuỗi cung ứng

Về thương mại số, các nước nhất trí về sự cần thiết phải tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy tính tương thích giữa các khuôn khổ chính sách và quy định, tạo thuận lợi cho các giao dịch điện tử xuyên biên giới, qua đó giảm chi phí và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Các nước hướng tới hoàn thành báo cáo chung về những kinh nghiệm và cơ hội hợp tác trong nửa đầu năm 2027, làm cơ sở triển khai các sáng kiến hợp tác cụ thể.

Đại diện Canada đồng chủ trì Phiên Đối thoại

Về cải cách WTO, các nước tái khẳng định cam kết đối với hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật lệ với WTO giữ vai trò trung tâm; nhấn mạnh sự cần thiết phải thúc đẩy cải cách WTO một cách toàn diện, thực chất và hiệu quả, đồng thời tăng cường phối hợp trong việc xây dựng các quy tắc thương mại quốc tế phù hợp với những yêu cầu mới của nền kinh tế toàn cầu.

Đáng chú ý, tại Phiên Đối thoại, Cao ủy EU đề xuất nghiên cứu khả năng xây dựng khuôn khổ Đối tác Thương mại và Đầu tư sạch giữa EU và các Thành viên CPTPP, qua đó mở ra những cơ hội hợp tác mới về thương mại, đầu tư và huy động các nguồn lực tài chính phục vụ phát triển bền vững.

Cao ủy EU phụ trách Thương mại và An ninh kinh tế Maroš Šefčovič đề xuất nghiên cứu khả năng xây dựng khuôn khổ Đối tác Thương mại và Đầu tư sạch giữa EU và các Thành viên CPTPP

Phát biểu tại Phiên Đối thoại, Việt Nam nhấn mạnh rằng, trên cơ sở những nền tảng đã được thiết lập trong năm 2026, hợp tác giữa CPTPP và EU cần chuyển mạnh từ đối thoại chính sách sang các hoạt động hợp tác cụ thể, mang lại lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân.

Trên tinh thần đó, Việt Nam đề xuất 03 định hướng hợp tác trong thời gian tới gồm: (1) Phát huy tối đa giá trị của các khuôn khổ hợp tác thương mại hiện có, đặc biệt là mạng lưới các hiệp định thương mại tự do giữa các Thành viên CPTPP và EU, thông qua tăng cường hợp tác về tận dụng FTA, tạo thuận lợi thương mại, chia sẻ các mô hình hỗ trợ doanh nghiệp hiệu quả và kết nối các mạng lưới cung ứng, sản xuất; (2) Mở rộng hợp tác nhằm đáp ứng những xu hướng mới của thương mại toàn cầu, nhất là chuyển đổi xanh, chuyển đổi số và tái cấu trúc chuỗi cung ứng; trong đó chú trọng hợp tác về truy xuất nguồn gốc, quản lý phát thải, thương mại số, tăng cường tính tương thích giữa các tiêu chuẩn, quy định, cũng như hỗ trợ kỹ thuật và nâng cao năng lực cho doanh nghiệp; (3) Cụ thể hóa tầm nhìn hợp tác dài hạn thông qua việc xác định và triển khai thí điểm một số sáng kiến ưu tiên ngay trong năm 2027, với đầu mối, lộ trình và kết quả đầu ra rõ ràng, cùng sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, đại diện Việt Nam đồng chủ trì Phiên Đối thoại, đề xuất 03 định hướng hợp tác trong thời gian tới giữa CPTPP và EU.

Các Bộ trưởng đánh giá cao những tiến triển đạt được trong hợp tác CPTPP - EU trong năm 2026 và nhấn mạnh sự cần thiết phải duy trì động lực hợp tác, tập trung vào những lĩnh vực có khả năng mang lại kết quả cụ thể trong năm 2027.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái, Cao ủy EU và các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP tham dự Phiên Đối thoại

Những kết quả của Phiên Đối thoại tại Hà Nội góp phần đặt nền tảng để hợp tác CPTPP - EU từng bước phát triển thành một khuôn khổ hợp tác có ý nghĩa chiến lược, không chỉ mở ra những cơ hội thương mại và đầu tư mới mà còn đóng góp tích cực vào việc định hình một môi trường kinh tế và thương mại toàn cầu mở, ổn định, minh bạch và bền vững.