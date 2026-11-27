Các đại biểu chụp ảnh trước Phiên họp cấp Bộ trưởng và Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 diễn ra ở Hà Nội. (Ảnh: MINH DUY)

Kỳ họp không chỉ là dịp đánh giá kết quả thực thi Hiệp định mà còn tập trung thảo luận những vấn đề quan trọng đặt ra đối với tương lai CPTPP, như bảo đảm các tiêu chuẩn và cam kết của Hiệp định trong quá trình mở rộng thành viên; nâng cao hiệu quả thực thi, đưa các cam kết trở thành lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp và người dân; đồng thời phát huy vai trò của CPTPP trong thúc đẩy liên kết kinh tế, thương mại khu vực trước những biến động của tình hình thế giới.

Toàn cảnh không gian Phiên họp cấp Bộ trưởng và Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 diễn ra ở Hà Nội. (Ảnh: MINH DUY)

Bối cảnh biến động toàn cầu và dấu ấn chủ nhà Việt Nam

Phát biểu khai mạc tại Hội đồng CPTPP lần thứ 11 tại Hà Nội, ông Lê Triệu Dũng, Vụ trưởng Vụ Chính sách thương mại đa biên (Bộ Công Thương), Chủ tịch cấp Quan chức cấp cao CPTPP, đại diện đoàn chủ nhà Việt Nam, tổng kết rằng trong suốt năm 2026, với sự phối hợp chặt chẽ của tất cả các thành viên, các quan chức cấp cao, các ủy ban và nhóm công tác đã tích cực triển khai khối lượng lớn công việc quan trọng.

Các trọng tâm hợp tác bao gồm đàm phán nâng cấp hiệp định, thúc đẩy thực thi hiệu quả, tiến trình đàm phán gia nhập của Costa Rica và Uruguay, rà soát các đề nghị gia nhập mới từ Indonesia, Philippines, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Argentina, đồng thời mở rộng đối thoại hợp tác với các đối tác bên ngoài CPTPP.

Tại phiên điều hành, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng CPTPP 2026, đã chỉ ra rằng sự gia tăng của những biến động, cùng sự dịch chuyển chuỗi cung ứng, bên cạnh tiến trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh đang đặt ra nhiều thách thức mới.

Trong bối cảnh đó, các giá trị tiêu chuẩn cao của CPTPP càng khẳng định “vai trò mỏ neo” cho một hệ thống thương mại mở, minh bạch, ổn định, có thể dự đoán được và dựa trên luật lệ. Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh thước đo thành công cuối cùng của CPTPP là những lợi ích và cơ hội thực tế mang lại cho cộng đồng doanh nghiệp cùng người dân các nước thành viên.

Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng CPTPP 2026, điều hành buổi làm việc. (Ảnh: MINH DUY)

Khẳng định vai trò của CPTPP dẫn dắt thương mại dựa trên luật lệ và cải cách đa biên

Phát biểu tại hội nghị, Thượng nghị sĩ Don Farrell, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch, Bộ trưởng đặc trách Nhà nước Australia, khẳng định Australia luôn cam kết mạnh mẽ đối với hệ thống thương mại tự do cởi mở dựa trên luật lệ.

Trong một thế giới đầy biến động, Thượng nghị sĩ Don Farrell đánh giá CPTPP chính là “ngọn hải đăng” và tiêu chuẩn vàng của thương mại tự do toàn cầu. Australia cam kết tiếp tục đầu tư vào các nỗ lực cải cách Tổ chức thương mại thế giới (WTO), đồng thời hoan nghênh tiến trình đàm phán gia nhập của Uruguay và đánh giá cao kết quả từ hai phiên đối thoại cấp Bộ trưởng bên lề với Liên minh châu Âu (EU) và ASEAN.

Thượng nghị sĩ Don Farrell, Bộ trưởng Thương mại và Du lịch, Bộ trưởng đặc trách Nhà nước Australia. (Ảnh: MINH DUY)

Chia sẻ quan điểm từ góc độ một trong những quốc gia sáng lập, ông Vangelis Vitalis, Thứ trưởng phụ trách Thương mại và Kinh tế thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand, đã nhận định rằng thương mại tự do toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức khi xu hướng bảo hộ gia tăng và cạnh tranh giữa các nền kinh tế ngày càng gay gắt. Dù vậy, hệ thống thương mại đa phương vẫn giữ vai trò quan trọng và chưa bị phá vỡ.

Ông Vangelis Vitalis khẳng định CPTPP chính là cấu trúc nền tảng duy trì sự chắc chắn, dễ đoán định cho các doanh nghiệp. Ông nhấn mạnh sứ mệnh dài hạn của hiệp định là đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, cải thiện thu nhập và tạo thêm việc làm thiết thực cho người dân.

Ông Vangelis Vitalis, Thứ trưởng phụ trách Thương mại và Kinh tế thuộc Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand. (Ảnh: MINH DUY)

Là một trong những thành viên mới nhất của khối, đoàn đại biểu Vương quốc Anh do ông Anas Sarwar, Quốc vụ khanh Bộ Kinh doanh và Thương mại dẫn đầu. Ông Anas Sarwar nhấn mạnh quyết tâm của London trong việc đóng vai trò cầu nối chiến lược giữa CPTPP và khu vực châu Âu.

Quốc vụ khanh Anas Sarwar cho biết Thủ tướng Anh Andy Burnham cùng Chính phủ Anh, trong cương vị chuẩn bị đảm nhận Chủ tịch G20, cam kết mở rộng quan hệ đối tác đa biên và phối hợp chặt chẽ với các nền kinh tế thành viên để chứng minh rằng hợp tác thương mại dựa trên luật lệ hoàn toàn có thể vượt qua những rào cản chia rẽ địa chính trị.

Ông Anas Sarwar, Quốc vụ khanh Bộ Kinh doanh và Thương mại Vương quốc Anh. (Ảnh: MINH DUY)

Bảo vệ "tính liêm chính" của quy tắc xuất xứ và nâng cao tiêu chuẩn hiệp định

Trước xu thế mở rộng để kết nạp thành viên mới, Bộ trưởng Kinh tế Mexico, ông Marcelo Luis Ebrard Casaubon, khẳng định CPTPP là nền tảng chiến lược củng cố hợp tác kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Bộ trưởng Mexico nhấn mạnh việc xem xét kết nạp các thành viên mới bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn cao hiện có. Đặc biệt, Mexico đề xuất trọng tâm chiến lược là phải duy trì và củng cố tính liêm chính của quy tắc xuất xứ nhằm bảo vệ sức chống chịu và độ bền vững của các ngành sản xuất nội khối trước rủi ro gian lận thương mại.

Bộ trưởng Kinh tế Mexico, ông Marcelo Luis Ebrard Casaubon. (Ảnh: MINH DUY)

Cùng chung cam kết giữ vững tiêu chuẩn cao, ông Tanigawa Tomu, Quốc vụ khanh Văn phòng Nội các Nhật Bản, khẳng định CPTPP là một hiệp định thương mại, đồng thời là hình mẫu tiêu chuẩn cho thương mại quốc tế.

Nhật Bản đề xuất thúc đẩy các lĩnh vực kinh tế số, thương mại điện tử, chung tay cải cách WTO và ủng hộ việc rà soát kết nạp các nền kinh tế tiềm năng theo nguyên tắc tiêu chuẩn cao, đồng thời thảo luận kỹ lưỡng về cơ chế hỗ trợ khởi động của hiệp định.

Ông Tanigawa Tomu, Quốc vụ khanh Văn phòng Nội các Nhật Bản. (Ảnh: MINH DUY)

Bà Paula Estes, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Quốc tế Chile. (Ảnh: MINH DUY)

Đại diện cho đoàn đại biểu Chile, bà Paula Estes, Thứ trưởng Bộ Kinh tế Quốc tế, đánh giá CPTPP đang khẳng định vai trò là trung tâm thu hút đầu tư và đối thoại chính sách tiêu chuẩn cao. Bà Paula Estes nhấn mạnh Chile ủng hộ việc mở rộng khối trên các quy tắc chung minh bạch, coi trọng việc tăng cường đối thoại với EU và đẩy mạnh hợp tác với khu vực tư nhân nhằm đưa các cam kết thương mại thành thành quả kinh tế thực tế cho cộng đồng.

Mở rộng liên kết ngoại khối CPTPP-ASEAN-EU và tối ưu hóa tiếp cận thị trường

Đề cập đến định hướng kết nối ngoại khối, ông Foo Cexiang, Quốc vụ khanh phụ trách Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp và Singapore, đã phân tích ba tiến triển nổi bật dưới kỳ Chủ tịch 2026 của Việt Nam: Mở rộng thực chất và rà soát kết nạp thành viên mới; nâng cấp hiệp định giữ vững tiêu chuẩn cao; và thúc đẩy đối thoại với các đối tác ngoại khối lớn như ASEAN và EU.

Đặc biệt, ông Foo Cexiang nhấn mạnh ý nghĩa chiến lược của việc Việt Nam phối hợp chặt chẽ khi Peru đảm nhiệm Chủ tịch CPTPP năm 2027 và Singapore làm Chủ tịch ASEAN năm 2027, qua đó củng cố CPTPP như một mỏ neo kết nối thương mại toàn cầu.

Ông Foo Cexiang, Quốc vụ khanh phụ trách Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp và Singapore. (Ảnh: MINH DUY)

Đồng tình với tầm nhìn liên kết rộng mở, ông Rogers Valencia Espinoza, Bộ trưởng Ngoại thương và Du lịch Peru, ví CPTPP như một “châu lục” kết nối tất cả các thành viên trong cùng một định hướng phát triển.

Bộ trưởng Peru đánh giá cao nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ cán bộ Việt Nam trong việc thúc đẩy đàm phán hiện đại hóa hiệp định và tổ chức thành công các phiên đối thoại với EU và ASEAN. Ông Rogers Valencia Espinoza trân trọng thông báo Peru đang tích cực chuẩn bị cho việc đảm nhiệm thành công kỳ Chủ tịch CPTPP 2027.

Ông Rogers Valencia Espinoza, Bộ trưởng Ngoại thương và Du lịch Peru. (Ảnh: MINH DUY)

Nhấn mạnh tầm quan trọng của thị trường Thái Bình Dương, ông Maninder Sidhu, Bộ trưởng Thương mại quốc tế Canada, khẳng định CPTPP giữ vị trí trung tâm trong chính sách đối ngoại của Canada.

Bộ trưởng Canada đánh giá cao phiên đối thoại giữa CPTPP và EU, coi đây là bước đi thiết thực giúp các đối tác tin cậy cùng nhau giải quyết các bất định toàn cầu và hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tận dụng hiệu quả các ưu đãi thị trường.

Ông Maninder Sidhu, Bộ trưởng Thương mại quốc tế Canada. (Ảnh: MINH DUY)

Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Brunei Datin Tutiaty Adbul Wahab. (Ảnh: MINH DUY)

Đại diện cho đoàn Brunei, Thứ trưởng Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Datin Tutiaty Adbul Wahab, khẳng định CPTPP đã mang lại nhiều cơ hội hợp tác kinh tế mới cho Brunei. Bà đề xuất các nước thành viên cần giữ vững nhịp độ thực thi, thúc đẩy nâng cấp hiệp định và tăng cường liên kết sâu rộng hơn nữa với ASEAN nhằm mang lại những lợi ích kinh tế thực chất cho sinh kế người dân.

Chuyển hóa cam kết thành lợi ích thực tế cho doanh nghiệp và lộ trình tương lai

Đánh giá cao khía cạnh kết nối doanh nghiệp, ông Sim Tze Tsin, Thứ trưởng Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia, khẳng định Malaysia cam kết hợp tác tối ưu hóa khả năng tiếp cận thị trường và đang chủ động tiếp thu các bài học kinh nghiệm từ Việt Nam để chuẩn bị cho năm Chủ tịch CPTPP 2028.

Ông Sim Tze Tsin, Thứ trưởng Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia. (Ảnh: MINH DUY)

Thứ trưởng Công Thương Lương Hoàng Thái. (Ảnh: MINH DUY)

Tổng kết các sáng kiến lớn tại hội nghị, Thứ trưởng Công Thương Lương Hoàng Thái khẳng định Việt Nam đánh giá rất cao sự chủ động và tinh thần hợp tác của các nền kinh tế thành viên. Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh Việt Nam ủng hộ mạnh mẽ Sáng kiến của Mexico về thành lập và vận hành Nhóm công tác tạm thời thúc đẩy môi trường thương mại công bằng, minh bạch; Sáng kiến của Chile về xây dựng Báo cáo phân tích định lượng CPTPP; và Sáng kiến của Malaysia về tăng cường kết nối giữa các cơ quan xúc tiến thương mại nội khối.

Sự thành công của Diễn đàn Doanh nghiệp CPTPP-ASEAN-EU tại Hà Nội là bằng chứng sinh động cho tiếp cận hướng tới kết quả, tạo động lực đưa CPTPP bước sang giai đoạn phát triển mới bền vững và hiệu quả hơn.