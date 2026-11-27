Chiều ngày 27/11, tại buổi họp báo quốc tế về kết quả Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, bên cạnh những kết quả về nâng cấp hiệp định, mở rộng thành viên và hoàn thiện cơ chế vận hành, các Bộ trưởng CPTPP đã thông qua nhiều văn kiện và quyết định quan trọng.

Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11, Bộ trưởng CPTPP đã thông qua nhiều văn kiện và quyết định quan trọng.

Đáng chú ý, năm 2026 cũng ghi nhận số lượng văn kiện được thông qua nhiều nhất trong các năm Chủ tịch CPTPP kể từ khi hiệp định có hiệu lực.

Bao gồm: Tuyên bố chung Hội đồng CPTPP cấp Bộ trưởng lần thứ 11; Tuyên bố chung về Đối thoại thương mại và đầu tư CPTPP – EU; Tuyên bố chung về Đối thoại thương mại và đầu tư CPTPP – ASEAN; Quyết định thành lập các Ban công tác gia nhập Hiệp định CPTPP đối với UAE, Indonesia và Philippines; Quyết định thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP tạm thời; Quyết định của Hội đồng CPTPP về thành lập Nền tảng hợp tác về cưỡng ép kinh tế; Quyết định của Hội đồng CPTPP về Danh sách Chủ tịch Hội đồng trọng tài CPTPP.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái kỳ vọng: "Chúng tôi tin tưởng rằng, trên nền tảng những kết quả đạt được trong năm 2026, dưới sự dẫn dắt của Pê ru trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2027, cùng với sự hỗ trợ của Việt Nam và Malaysia trên cương vị Phó Chủ tịch, CPTPP sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đạt được những thành tựu mới, củng cố vai trò tiên phong của CPTPP trong việc thúc đẩy một môi trường thương mại và đầu tư quốc tế mở, ổn định, có thể dự đoán được và dựa trên luật lệ”.

Những kết quả đạt được trong thời gian qua là thành quả từ sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chung của tất cả các thành viên CPTPP. Việt Nam tự hào đã đóng góp tích cực vào những thành quả chung trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026.