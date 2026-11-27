Ngày 27/11, tại họp báo quốc tế về kết quả Phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, các thành viên đã nhất trí thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP tạm thời, thống nhất kế hoạch đàm phán nâng cấp Hiệp định và khởi động đàm phán gia nhập với ba nền kinh tế.

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái thông tin, trong hai ngày 26 và 27/11/2026, trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam đã cùng các thành viên CPTPP tổ chức thành công Phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 11; cùng chuỗi các sự kiện liên quan tại Hà Nội, bao gồm phiên Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP-EU, CPTPP-ASEAN, Diễn đàn doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP-EU-ASEAN.

Họp báo quốc tế về kết quả Phiên họp Hội đồng Hiệp định CPTPP lần thứ 11. (Ảnh: Nguyễn Nam)

CPTPP thống nhất nâng cấp Hiệp định, mở rộng thành viên

Với chủ đề của năm Chủ tịch CPTPP 2026 là “Tầm nhìn chung, Hành động chung” (Shared Visions, Shared Actions), các thành viên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực mới cho sự phát triển của hiệp định trong thời gian tới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lương Hoàng Thái đồng chủ trì buổi họp báo quốc tế về kết quả Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11.

Thứ nhất, về hoàn thiện cơ chế vận hành của CPTPP, các thành viên nhất trí thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP (CPTPP Support Office - CSO) tạm thời đặt tại Nhật Bản. Đây là nỗ lực của tất cả thành viên CPTPP nhằm nâng cao hiệu quả điều phối, bảo đảm tính liên tục và hiệu quả trong hoạt động của CPTPP, đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng của hiệp định trong thời gian tới.

Thứ hai, về nâng cấp hiệp định, các thành viên đã thống nhất kế hoạch triển khai đàm phán nâng cấp hiệp định trong một số lĩnh vực quan trọng như thương mại dịch vụ, thương mại điện tử, hải quan và thuận lợi hóa thương mại, thương mại dịch vụ xuyên biên giới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thương mại và trao quyền kinh tế cho phụ nữ, với mục tiêu cơ bản hoàn thành đàm phán vào giữa năm 2027. Những nỗ lực này nhằm bảo đảm CPTPP tiếp tục là một hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao, năng động, phù hợp với những chuyển biến của kinh tế và thương mại toàn cầu.

Thứ ba, về mở rộng thành viên, các thành viên nhất trí khởi động đàm phán gia nhập với UAE, Indonesia và Philippines, đồng thời quyết tâm thúc đẩy để sớm kết thúc đàm phán gia nhập với Uruguay. Kết quả này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của CPTPP, cũng như cam kết của các Thành viên trong việc mở rộng Hiệp định trên cơ sở duy trì các tiêu chuẩn cao và bảo đảm chất lượng của Hiệp định.

Họp báo thu hút sự tham gia của nhiều cơ quan truyền thông trong và ngoài nước.

Thứ tư, về tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp: Việt Nam đã cùng các thành viên CPTPP tổ chức thành công Diễn đàn doanh nghiệp CPTPP-EU-ASEAN với sự tham gia của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP và ASEAN, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU và đại diện của các Tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam và CPTPP.

Thông qua các hoạt động này, các thành viên mong muốn các chính sách và chương trình hợp tác của CPTPP ngày càng gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả hơn những cơ hội từ Hiệp định, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và tăng cường kết nối các chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, tại Phiên họp lần này, các Bộ trưởng CPTPP đã thông qua nhiều văn kiện và quyết định quan trọng. Năm 2026 cũng ghi nhận số lượng văn kiện được thông qua nhiều nhất trong các năm Chủ tịch CPTPP kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, bao gồm: Tuyên bố chung Hội đồng CPTPP cấp Bộ trưởng lần thứ 11. Tuyên bố chung về Đối thoại thương mại và đầu tư CPTPP – EU. Tuyên bố chung về Đối thoại thương mại và đầu tư CPTPP – ASEAN. Quyết định thành lập các Ban công tác gia nhập Hiệp định CPTPP đối với UAE, Indonesia và Philippines. Quyết định thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP tạm thời. Quyết định của Hội đồng CPTPP về thành lập Nền tảng hợp tác về cưỡng ép kinh tế. Quyết định của Hội đồng CPTPP về Danh sách Chủ tịch Hội đồng trọng tài CPTPP.

Toàn cảnh họp báo.

Thành công của Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 khép lại năm Chủ tịch CPTPP 2026 với nhiều dấu ấn của Việt Nam, tạo nền tảng để Hiệp định tiếp tục phát triển trong năm 2027 dưới sự chủ trì của Pê-ru.

“Những kết quả đạt được trong năm 2026 là thành quả của sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chung của tất cả các thành viên CPTPP. Việt Nam tự hào đã đóng góp tích cực vào những thành quả chung đó trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026,” Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết.

Thứ trưởng Bộ Công Thương bày tỏ tin tưởng, trên nền tảng kết quả đạt được, dưới sự dẫn dắt của Pê-ru trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2027, cùng sự hỗ trợ của Việt Nam và Malaysia với vai trò Phó Chủ tịch, CPTPP sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đạt thêm thành tựu mới và củng cố vai trò tiên phong trong thúc đẩy môi trường thương mại, đầu tư quốc tế mở, ổn định, có thể dự đoán và dựa trên luật lệ.

Việt Nam góp phần nâng tầm vị thế hiệp định

Trả lời câu hỏi của phóng viên Hoàng Hợp (Báo và Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội) về vai trò của CPTPP trong bối cảnh thương mại toàn cầu biến động và những kết quả Việt Nam đạt được trên cương vị Chủ tịch năm 2026, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, Việt Nam đã tham vấn các thành viên và xác định bốn trọng tâm công tác.

Một là, củng cố khối CPTPP ngày càng vững mạnh. Hai là, thúc đẩy nâng cấp Hiệp định để thích ứng với biến động toàn cầu, tiến bộ khoa học - công nghệ và các xu hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Ba là, nâng cao vị thế, vai trò của CPTPP, đồng thời mở rộng thành viên trên cơ sở giữ vững các tiêu chuẩn cao của Hiệp định. Bốn là, tăng cường phổ biến, hỗ trợ để doanh nghiệp hiểu và tận dụng hiệu quả các cam kết.

Theo Thứ trưởng, trong năm 2026, các thành viên đã thống nhất được 7 văn kiện. Đây là kết quả tích cực, góp phần khẳng định vai trò của CPTPP trong xây dựng các cơ chế điều tiết thương mại toàn cầu.

Bộ trưởng phụ trách Thương mại quốc tế và các vấn đề Toàn cầu Canada Maninder Sidhu trả lời tại buổi họp báo. Ảnh Nguyễn Nam

Tại họp báo, phóng viên hãng thông tấn Jiji Press (Nhật Bản) đặt câu hỏi: Các bộ trưởng đánh giá như thế nào về kết quả của cuộc họp lần này, đặc biệt là liên quan đến việc mở rộng thành viên CPTPP?

Về câu hỏi này, Bộ trưởng phụ trách Thương mại quốc tế và các vấn đề Toàn cầu Canada Maninder Sidhu cho rằng, trong bối cảnh thế giới nhiều bất ổn, thương mại dựa trên luật lệ chính là yếu tố giúp hàng hóa lưu thông, và các hiệp định thương mại tự do quan trọng ở chỗ tạo ra sự chắc chắn cho doanh nghiệp. Việc các nước mong muốn gia nhập cho thấy họ coi CPTPP là một hiệp định theo tiêu chuẩn hàng đầu. Những gì đang triển khai với UAE, Indonesia và Philippines là tín hiệu tích cực, cho thấy CPTPP đang phát huy hiệu quả.

Thứ trưởng Quan hệ Kinh tế Quốc tế của Chile Paula Estévez. Ảnh Nguyễn Nam

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Quan hệ Kinh tế Quốc tế của Chile Paula Estévez cho biết, tại cuộc họp lần này, các Bộ trưởng đã hoan nghênh những tiến triển đáng kể trong quá trình Uruguay gia nhập CPTPP. Tiến trình này đã đạt đến giai đoạn nâng cao. Dù vẫn còn một số việc cần hoàn thành, các bên đã xây dựng được nền tảng vững chắc để giải quyết những vấn đề còn tồn tại. Việc hoàn tất quá trình gia nhập của Uruguay sẽ là một cột mốc quan trọng, cho thấy Hiệp định vẫn rộng mở với những thành viên mới đáp ứng được tiêu chuẩn cao.

Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Luis Ebrard Casaubón. Ảnh Nguyễn Nam

Bộ trưởng Kinh tế Mexico Marcelo Luis Ebrard Casaubón đánh giá việc ba quốc gia đề nghị gia nhập là sự ghi nhận rất quan trọng đối với vai trò, vị thế của Hiệp định. Để vừa duy trì quá trình mở rộng, vừa bảo đảm tính toàn vẹn của Hiệp định, các nước đã thông qua việc thành lập một nhóm công tác đặc biệt về quy tắc xuất xứ giữa các thành viên, bảo đảm việc chứng nhận xuất xứ tuân thủ quy định hiện hành của Hiệp định. Theo đại diện Mexico, quá trình mở các nhóm công tác gia nhập sẽ kéo dài vài tháng để giải quyết những quan ngại khác nhau.

Quốc vụ khanh Văn phòng Nội các Nhật Bản Tanigawa Tomu đã nhấn mạnh tại cuộc họp rằng, khi hệ thống thương mại tự do đang đối mặt với nhiều thách thức, việc CPTPP tiếp tục mở rộng và làm sâu sắc hơn các cam kết để giữ vị thế một hiệp định tiên phong dẫn dắt thương mại, đầu tư toàn cầu ngày càng trở nên quan trọng. Nhật Bản đề cập đến sự cần thiết phải khởi động các cuộc đàm phán gia nhập mới và đẩy nhanh đàm phán sửa đổi Hiệp định, hướng tới đạt được thỏa thuận về cơ bản vào giữa năm tới. Tuyên bố cấp Bộ trưởng lần này còn bao gồm việc thành lập Văn phòng Hỗ trợ CPTPP tại Nhật Bản và thiết lập nền tảng điều phối về vấn đề cưỡng ép kinh tế. "Chúng tôi đánh giá cao kết quả đạt được", đại diện Nhật Bản nói.

Quốc Vụ khanh Văn phòng Nội các Nhật Bản Tanigawa Tomu (giữa) phát biểu. Ảnh Nguyễn Nam

Ghi nhận vai trò của Việt Nam, ông Rogers Valencia, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương và Du lịch Peru, quốc gia sẽ đảm nhận cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2027, cảm ơn Việt Nam đã đặt ra những tiêu chuẩn cao và tổ chức một hội nghị thực sự hiệu quả, hướng đến mục tiêu rõ ràng. "Đây là một chuẩn mực khó vượt qua, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức vì lợi ích chung của tất cả các thành viên", đại diện Peru chia sẻ.

Từ ngày 26 đến 27/11/2026, trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam tổ chức Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 cùng chuỗi sự kiện liên quan tại Hà Nội.

Phiên họp do Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng chủ trì, với sự tham dự của Bộ trưởng, Trưởng đoàn và Quan chức cấp cao của 12 thành viên CPTPP: Australia, Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Nhật Bản, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore, Việt Nam và Vương quốc Anh.

Chuỗi sự kiện còn có sự tham gia của Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế Liên minh châu Âu (EU) Maroš Šefčovič; các Bộ trưởng, Trưởng đoàn các nước ASEAN theo hình thức trực tuyến; cùng đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp và tổ chức kinh doanh trong khu vực CPTPP.

Với chủ đề “Tầm nhìn chung, Hành động chung” (Shared Visions, Shared Actions), năm Chủ tịch CPTPP 2026 của Việt Nam ghi nhận nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực nâng cao hiệu quả thực thi, nâng cấp và mở rộng Hiệp định, đồng thời tăng cường kết nối CPTPP với các đối tác kinh tế trên thế giới.