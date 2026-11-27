Thông tin tại buổi họp báo, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, trong hai ngày 26 và 27/11/2026, trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam đã cùng các thành viên CPTPP tổ chức thành công Phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 11; cùng chuỗi các sự kiện liên quan tại Hà Nội, bao gồm phiên Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP-EU, CPTPP-ASEAN, Diễn đàn doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP-EU-ASEAN.

“Tôi xin trân trọng cảm ơn các vị Bộ trưởng, Trưởng đoàn, các Quan chức cấp cao và toàn thể các cán bộ của các thành viên CPTPP đã phối hợp chặt chẽ, nỗ lực và đóng góp tích cực trong suốt thời gian qua để đạt được những thành công ngày hôm nay”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái bày tỏ.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Lương Hoàng Thái đồng chủ trì buổi họp báo quốc tế về kết quả Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11. Ảnh: BCT.

Với chủ đề của năm Chủ tịch CPTPP 2026 là “Tầm nhìn chung, Hành động chung”, các thành viên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực mới cho sự phát triển của Hiệp định trong thời gian tới.

Một trong những kết quả đáng chú ý là về việc hoàn thiện cơ chế vận hành của CPTPP, các thành viên nhất trí thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP tạm thời đặt tại Nhật Bản. Đây là nỗ lực của tất cả thành viên CPTPP nhằm nâng cao hiệu quả điều phối, bảo đảm tính liên tục và hiệu quả trong hoạt động của CPTPP, đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng của hiệp định trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, các thành viên đã thống nhất kế hoạch triển khai đàm phán nâng cấp hiệp định trong một số lĩnh vực quan trọng như thương mại dịch vụ, thương mại điện tử, hải quan và thuận lợi hóa thương mại, thương mại dịch vụ xuyên biên giới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thương mại và trao quyền kinh tế cho phụ nữ, với mục tiêu cơ bản hoàn thành đàm phán vào giữa năm 2027. Những nỗ lực này nhằm bảo đảm CPTPP tiếp tục là một hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao, năng động, phù hợp với những chuyển biến của kinh tế và thương mại toàn cầu.

Về mở rộng thành viên, các thành viên nhất trí khởi động đàm phán gia nhập với UAE, Indonesia và Philippines, đồng thời quyết tâm thúc đẩy để sớm kết thúc đàm phán gia nhập với Uruguay. Kết quả này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của CPTPP, cũng như cam kết của các thành viên trong việc mở rộng hiệp định trên cơ sở duy trì các tiêu chuẩn cao và bảo đảm chất lượng của hiệp định.

Buổi họp báo quốc tế về kết quả Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11.

CPTPP cũng chú trọng tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp. Việt Nam đã cùng các thành viên CPTPP tổ chức thành công Diễn đàn doanh nghiệp CPTPP - EU - ASEAN với sự tham gia của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP và ASEAN, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU và đại diện của các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam và CPTPP.

Thông qua các hoạt động này, các thành viên mong muốn chính sách và chương trình hợp tác của CPTPP ngày càng gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả hơn các cơ hội từ Hiệp định. Qua đó, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và tăng cường kết nối các chuỗi cung ứng.