Thứ trưởng Lương Hoàng Thái thông tin, tại phiên họp lần này, các Bộ trưởng CPTPP đã thông qua nhiều văn kiện và quyết định quan trọng

Phát biểu tại họp báo, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái cho biết, trong hai ngày 26 và 27/11/2026, trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam cùng các thành viên đã tổ chức thành công Phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 11 cùng chuỗi sự kiện liên quan tại Hà Nội, gồm phiên Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP-EU, CPTPP-ASEAN và Diễn đàn doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP-EU-ASEAN.

Thứ trưởng trân trọng cảm ơn các Bộ trưởng, Trưởng đoàn Quan chức cấp cao và toàn thể cán bộ các thành viên CPTPP đã phối hợp chặt chẽ, nỗ lực và đóng góp tích cực để đạt được thành công này.

Với chủ đề năm Chủ tịch CPTPP 2026 “Tầm nhìn chung, Hành động chung” (Shared Visions, Shared Actions), các thành viên đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực mới cho sự phát triển của Hiệp định trong thời gian tới.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái trân trọng cảm ơn các Bộ trưởng, Trưởng đoàn, Quan chức cấp cao và toàn thể cán bộ các thành viên CPTPP đã phối hợp chặt chẽ, nỗ lực và đóng góp tích cực vào thành công của Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11

Thứ trưởng đã điểm lại các kết quả nổi bật trên bốn nhóm nội dung:

Thứ nhất, về hoàn thiện cơ chế vận hành của CPTPP, các thành viên nhất trí thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP (CPTPP Support Office - CSO) tạm thời đặt tại Nhật Bản nhằm nâng cao hiệu quả điều phối, bảo đảm tính liên tục trong hoạt động và đáp ứng yêu cầu phát triển, mở rộng của Hiệp định.

Thứ hai, về nâng cấp Hiệp định, các thành viên thống nhất kế hoạch triển khai đàm phán trong các lĩnh vực thương mại dịch vụ, thương mại điện tử, hải quan và thuận lợi hóa thương mại, thương mại dịch vụ xuyên biên giới,nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thương mại và trao quyền kinh tế cho phụ nữ, với mục tiêu cơ bản hoàn thành vào giữa năm 2027.

Theo Thứ trưởng, nỗ lực này giúp CPTPP duy trì vị thế hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao, năng động và thích ứng với biến động kinh tế, thương mại toàn cầu.

Thứ ba, về mở rộng thành viên, các thành viên nhất trí khởi động đàm phán gia nhập với UAE, Indonesia và Philippines, đồng thời thúc đẩy để sớm kết thúc đàm phán với Uruguay. Kết quả này khẳng định sức hấp dẫn của CPTPP cũng như cam kết mở rộng Hiệp định gắn với việc giữ vững tiêu chuẩn cao và chất lượng.

Thứ tư, về tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam cùng các thành viên tổ chức thành công Diễn đàn doanh nghiệp CPTPP-EU-ASEAN với sự tham dự của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP và ASEAN, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU cùng đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam và CPTPP.

Qua đó, các thành viên hướng tới đưa chính sách và chương trình hợp tác của CPTPP sát hơn với nhu cầu thực tế của doanh nghiệp, hỗ trợ tận dụng cơ hội từ Hiệp định, thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối chuỗi cung ứng.

Năm 2026 cũng ghi nhận số lượng văn kiện được thông qua nhiều nhất trong các năm Chủ tịch CPTPP kể từ khi hiệp định có hiệu lực

Ngoài ra, tại phiên họp, các Bộ trưởng CPTPP thông qua nhiều văn kiện và quyết định quan trọng. Cụ thể, năm 2026 ghi nhận số lượng văn kiện được thông qua nhiều nhất trong các năm Chủ tịch CPTPP kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, gồm: (1) Tuyên bố chung Hội đồng CPTPP cấp Bộ trưởng lần thứ 11; (2) Tuyên bố chung về Đối thoại thương mại và đầu tư CPTPP-EU; (3) Tuyên bố chung về Đối thoại thương mại và đầu tư CPTPP-ASEAN; (4) Quyết định thành lập các Ban công tác gia nhập Hiệp định CPTPP đối với UAE, Indonesia và Philippines; (5) Quyết định thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP tạm thời; (6) Quyết định của Hội đồng CPTPP về thành lập Nền tảng hợp tác về cưỡng ép kinh tế; (7) Quyết định của Hội đồng CPTPP về Danh sách Chủ tịch Hội đồng trọng tài CPTPP.

Nhìn lại năm 2026, Thứ trưởng cho rằng những kết quả đạt được là thành quả của nỗ lực, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chung của các thành viên, trong đó Việt Nam đóng góp tích cực trên cương vị Chủ tịch.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, trên nền tảng những kết quả đạt được trong năm 2026, dưới sự dẫn dắt của Peru trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2027, cùng với sự hỗ trợ của Việt Nam và Malaysia trên cương vị Phó Chủ tịch, CPTPP sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đạt được những thành tựu mới, củng cố vai trò tiên phong của CPTPP trong việc thúc đẩy một môi trường thương mại và đầu tư quốc tế mở, ổn định, có thể dự đoán được và dựa trên luật lệ”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh.