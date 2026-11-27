Thống nhất lộ trình nâng cấp, mở rộng thành viên CPTPP

Chiều 27/11 tại Hà Nội, thông tin về kết quả Phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 11, Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái cho biết, trong hai ngày 26 - 27/11/2026, trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, Việt Nam đã cùng các thành viên CPTPP tổ chức thành công Phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 11 cùng chuỗi các sự kiện liên quan tại Hà Nội, bao gồm phiên Đối thoại Thương mại và Đầu tư CPTPP-EU, CPTPP-ASEAN, Diễn đàn doanh nghiệp cấp Bộ trưởng CPTPP-EU-ASEAN.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái thông tin về kết quả Phiên họp Hội đồng Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) lần thứ 11.

Với chủ đề của năm Chủ tịch CPTPP 2026 là “Tầm nhìn chung, Hành động chung” (Shared Visions, Shared Actions), các Thành viên đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực mới cho sự phát triển của Hiệp định trong thời gian tới. Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh một số kết quả nổi bật: Về hoàn thiện cơ chế vận hành của CPTPP: Các thành viên nhất trí thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP (CPTPP Support Office - CSO) tạm thời đặt tại Nhật Bản. Đây là nỗ lực của tất cả thành viên CPTPP nhằm nâng cao hiệu quả điều phối, bảo đảm tính liên tục và hiệu quả trong hoạt động của CPTPP, đáp ứng yêu cầu phát triển và mở rộng của Hiệp định trong thời gian tới.

Về nâng cấp Hiệp định, các Thành viên đã thống nhất kế hoạch triển khai đàm phán nâng cấp Hiệp định trong một số lĩnh vực quan trọng như thương mại dịch vụ, thương mại điện tử, hải quan và thuận lợi hóa thương mại, thương mại dịch vụ xuyên biên giới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thương mại và trao quyền kinh tế cho phụ nữ, với mục tiêu cơ bản hoàn thành đàm phán vào giữa năm 2027. Những nỗ lực này nhằm bảo đảm CPTPP tiếp tục là một hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao, năng động, phù hợp với những chuyển biến của kinh tế và thương mại toàn cầu.

Quang cảnh họp báo.

Về mở rộng thành viên, các thành viên nhất trí khởi động đàm phán gia nhập với UAE, Indonesia và Philippines, đồng thời quyết tâm thúc đẩy để sớm kết thúc đàm phán gia nhập với Uruguay. Kết quả này tiếp tục khẳng định sức hấp dẫn của CPTPP, cũng như cam kết của các Thành viên trong việc mở rộng Hiệp định trên cơ sở duy trì các tiêu chuẩn cao và bảo đảm chất lượng của Hiệp định.

Tăng cường kết nối doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả thực thi Hiệp định

Một điểm nhấn trong năm Chủ tịch CPTPP 2026 là tăng cường sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp vào các hoạt động hợp tác. Việt Nam đã cùng các thành viên CPTPP tổ chức thành công Diễn đàn doanh nghiệp CPTPP-EU-ASEAN với sự tham gia của các Bộ trưởng, Trưởng đoàn CPTPP và ASEAN, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU và đại diện của các Tập đoàn, doanh nghiệp Việt Nam và CPTPP.

Thông qua các hoạt động này, các thành viên mong muốn các chính sách và chương trình hợp tác của CPTPP ngày càng gắn với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng hiệu quả hơn những cơ hội từ Hiệp định, thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư và tăng cường kết nối các chuỗi cung ứng.

Ngoài ra, tại Phiên họp lần này, các Bộ trưởng CPTPP đã thông qua nhiều văn kiện và quyết định quan trọng. Năm 2026 cũng ghi nhận số lượng văn kiện được thông qua nhiều nhất trong các năm Chủ tịch CPTPP kể từ khi Hiệp định có hiệu lực, bao gồm: Tuyên bố chung Hội đồng CPTPP cấp Bộ trưởng lần thứ 11; Tuyên bố chung về Đối thoại thương mại và đầu tư CPTPP – EU; Tuyên bố chung về Đối thoại thương mại và đầu tư CPTPP – ASEAN; Quyết định thành lập các Ban công tác gia nhập Hiệp định CPTPP đối với UAE, Indonesia và Philippines; Quyết định thành lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP tạm thời; Quyết định của Hội đồng CPTPP về thành lập Nền tảng hợp tác về cưỡng ép kinh tế; Quyết định của Hội đồng CPTPP về Danh sách Chủ tịch Hội đồng trọng tài CPTPP.

Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong năm 2026 là thành quả của sự nỗ lực, tinh thần đoàn kết và trách nhiệm chung của tất cả các Thành viên CPTPP. Việt Nam tự hào đã đóng góp tích cực vào những thành quả chung đó trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, trên nền tảng những kết quả đạt được trong năm 2026, dưới sự dẫn dắt của Pê ru trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2027, cùng với sự hỗ trợ của Việt Nam và Malaysia trên cương vị Phó Chủ tịch, CPTPP sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ và đạt được những thành tựu mới, củng cố vai trò tiên phong của CPTPP trong việc thúc đẩy một môi trường thương mại và đầu tư quốc tế mở, ổn định, có thể dự đoán được và dựa trên luật lệ”, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái khẳng định.