Thông tin được Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái công bố tại họp báo quốc tế về kết quả Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11, diễn ra chiều 27/11 tại Hà Nội.

Trong hai ngày 26-27/11, Việt Nam - trên cương vị Chủ tịch CPTPP năm 2026, đã chủ trì Phiên họp Hội đồng CPTPP lần thứ 11 cùng các hoạt động liên quan.

Với chủ đề “Tầm nhìn chung, Hành động chung”, năm Chủ tịch CPTPP của Việt Nam ghi nhận nhiều kết quả quan trọng, tạo động lực mới cho việc nâng cao hiệu quả thực thi, nâng cấp và mở rộng hiệp định, đồng thời tăng cường kết nối giữa CPTPP với các đối tác kinh tế trên thế giới.

Để tăng hiệu quả điều phối khi hiệp định mở rộng, các thành viên quyết định lập Văn phòng hỗ trợ CPTPP tạm thời tại Nhật Bản. Đây là sáng kiến của Việt Nam nhằm nâng cao hiệu quả điều phối, bảo đảm tính liên tục trong hoạt động và đáp ứng yêu cầu phát triển, mở rộng của hiệp định trong dài hạn.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Lương Hoàng Thái tại họp báo. Ảnh: MOIT

Ngoài ra, các thành viên thống nhất kế hoạch triển khai đàm phán nâng cấp CPTPP trong một số lĩnh vực quan trọng như thương mại dịch vụ, thương mại điện tử, hải quan và thuận lợi hóa thương mại, thương mại dịch vụ xuyên biên giới, nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, thương mại và trao quyền kinh tế cho phụ nữ. Mục tiêu là cơ bản hoàn thành đàm phán vào giữa năm 2027.

Các nội dung này nhằm bảo đảm CPTPP tiếp tục là hiệp định thương mại tự do tiêu chuẩn cao, năng động, phù hợp với những chuyển biến của kinh tế và thương mại toàn cầu.

Đáng chú ý, trên cơ sở sáng kiến của Việt Nam, các thành viên đã tích cực triển khai các hoạt động đối thoại giữa các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng doanh nghiệp. Qua đó, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp trong khối CPTPP cũng như với các đối tác bên ngoài Hiệp định, trong đó có ASEAN và EU.

Nổi bật là Diễn đàn doanh nghiệp CPTPP-ASEAN-EU với sự tham gia của các bộ trưởng, trưởng đoàn CPTPP, Cao ủy Thương mại và An ninh kinh tế EU cùng lãnh đạo nhiều doanh nghiệp, tập đoàn đến từ các nước thành viên.

Các hoạt động này góp phần đưa CPTPP đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp, gắn kết quá trình hoạch định chính sách và thực thi hiệp định với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy thương mại, đầu tư và kết nối các chuỗi cung ứng.

Về mở rộng thành viên, bên cạnh việc khởi động đàm phán gia nhập với UAE, Indonesia và Philippines, các thành viên CPTPP cũng thể hiện quyết tâm sớm kết thúc đàm phán gia nhập với Uruguay.

Kết quả này khẳng định sức hấp dẫn của CPTPP, cam kết của các thành viên trong việc mở rộng trên cơ sở duy trì các tiêu chuẩn cao và bảo đảm chất lượng hiệp định, Thứ trưởng Lương Hoàng Thái nhấn mạnh.

Theo Thứ trưởng, năm Việt Nam giữ cương vị Chủ tịch ghi nhận số văn kiện được thông qua nhiều nhất kể từ khi CPTPP có hiệu lực.

Năm 2027, Peru sẽ đảm nhiệm cương vị Chủ tịch CPTPP; Việt Nam và Malaysia giữ vai trò Phó Chủ tịch.