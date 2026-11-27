Cân đối chi phí nguyên liệu và lợi ích thuế quan là bài toán đặt ra đối với doanh nghiệp khi khai thác ưu đãi CPTPP. Ảnh: MH

Với một số loại vải chức năng phục vụ sản xuất trang phục trượt tuyết, lựa chọn nguyên liệu đáp ứng quy tắc xuất xứ CPTPP đôi khi đồng nghĩa với việc phải chấp nhận chi phí cao hơn. Đây là một trong những bài toán mà Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG phải giải quyết khi khai thác thị trường xuất khẩu.

Theo ông Trần Minh Hiếu, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG, nguồn cung nguyên liệu trong nước và nội khối CPTPP vẫn còn hạn chế về chủng loại, đặc biệt đối với những dòng sản phẩm may mặc có yêu cầu kỹ thuật cao.

Thay vì chỉ so sánh giá mua nguyên liệu, TNG tính toán tổng chi phí đưa hàng tới thị trường tiêu thụ, đối chiếu phần chênh lệch giá nguyên liệu với khoản thuế khách hàng có thể tiết kiệm khi nhập khẩu sản phẩm.

Cách tính này cho thấy, nguyên liệu có giá mua thấp chưa chắc đã mang lại lợi thế cạnh tranh tốt nhất cho thành phẩm. Ngược lại, việc lựa chọn nguyên liệu có xuất xứ phù hợp cũng chưa hẳn là phương án tối ưu nếu chi phí tăng thêm lớn hơn lợi ích thuế quan.

Xuất khẩu tăng, ưu đãi còn dư địa

Theo số liệu của Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) tỷ lệ hàng xuất khẩu sử dụng giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) ưu đãi CPTPP đã tăng từ 2% năm 2019 lên 10% năm 2025. Cùng năm, xuất khẩu của Việt Nam sang các thành viên hiệp định đạt 70,6 tỷ USD, tăng 11,5% so với năm trước.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong năm 2026. Theo số liệu của Cục Hải quan, trong 9 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và các thành viên CPTPP đạt 114,2 tỷ USD, tăng 24,8% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 64,04 tỷ USD, tăng 23,5%.

Tuy nhiên, tỷ lệ sử dụng C/O CPTPP cần được nhìn nhận một cách đầy đủ. Theo bà Trịnh Thị Thu Hiền, Phó Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), tại nhiều thị trường thành viên, doanh nghiệp Việt Nam có thể lựa chọn ưu đãi theo các hiệp định thương mại tự do (FTA) khác nhau.

Đơn cử, tại Nhật Bản, tỷ lệ sử dụng C/O mẫu CPTPP chỉ khoảng 3-5%, trong khi mẫu AJ chiếm khoảng 25%, mẫu VJ khoảng 20% và mẫu RCEP gần 5%.

Như vậy, tỷ lệ sử dụng C/O CPTPP thấp không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp bỏ lỡ toàn bộ cơ hội hưởng ưu đãi thuế quan. Điều quan trọng là lựa chọn được hiệp định có điều kiện xuất xứ và mức thuế phù hợp với từng sản phẩm, từng thị trường.

Tại Canada và Mexico, những thị trường lần đầu có quan hệ thương mại tự do với Việt Nam thông qua CPTPP, các nhóm hàng như thủy sản, da giày, mây tre, chiếu cói có khả năng tận dụng ưu đãi tương đối tốt.

Trong khi đó, ngành dệt may vẫn gặp khó khăn về nguồn nguyên liệu. Theo ông Trương Văn Cẩm, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam, xuất khẩu dệt may sang các thành viên CPTPP tăng từ 6,27 tỷ USD trước khi hiệp định có hiệu lực lên 8,3 tỷ USD năm 2025. Tuy nhiên, kim ngạch nhập khẩu nguyên phụ liệu từ nội khối trong giai đoạn này gần như không thay đổi, chỉ quanh mức 1,58-1,59 tỷ USD.

Với nhiều sản phẩm dệt may, quy tắc xuất xứ từ sợi trở đi đặt ra yêu cầu đối với cả nguồn nguyên liệu và quá trình sản xuất. Vì vậy, năng lực may mặc tốt chưa đủ để bảo đảm sản phẩm được hưởng ưu đãi thuế quan.

Ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) cho biết: “Đối với CPTPP, tỷ lệ hiện nay khoảng 10%, mục tiêu là nâng lên 15-20%”.

Tận dụng hiệu quả ưu đãi thuế quan từ CPTPP mở thêm cơ hội nâng cao sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế. Ảnh: MH

Cân đối chi phí để nâng sức cạnh tranh

Bên cạnh giá nguyên liệu, việc chuyển đổi nhà cung cấp còn liên quan đến chất lượng, thời gian giao hàng và khả năng đáp ứng tiêu chuẩn của khách hàng. Nếu không tính toán đầy đủ, doanh nghiệp có thể phát sinh thêm chi phí mà chưa chắc cải thiện được hiệu quả kinh doanh.

Khó khăn này không chỉ xuất hiện trong ngành dệt may. Với những doanh nghiệp muốn mở rộng sang thị trường CPTPP, việc điều chỉnh nguồn cung và tổ chức sản xuất cũng cần có thời gian, nguồn lực phù hợp.

Bà Đỗ Thị Thúy Hương, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp điện tử Việt Nam nhấn mạnh: “Cần có sự điều chỉnh chuỗi cung ứng rất phức tạp”.

Theo bà Hương, những hạn chế về thông tin, nguồn lực tiếp cận thị trường và mạng lưới đối tác vẫn là trở ngại lớn đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bởi vậy, bên cạnh việc tìm kiếm khách hàng mới, doanh nghiệp cần đánh giá khả năng đáp ứng xuất xứ ngay từ khi xây dựng phương án kinh doanh. Việc trao đổi với khách hàng về nguyên liệu, tiêu chuẩn sản phẩm và chính sách thuế cũng giúp các bên có thêm cơ sở xác định mức giá phù hợp.

Ở góc độ tài chính, doanh nghiệp còn cần cân nhắc lượng vốn dành cho nguyên liệu, thời gian luân chuyển hàng tồn kho và khả năng thu hồi vốn khi thay đổi nguồn cung. Khoản thuế tiết kiệm được cần đặt trong tương quan với toàn bộ chi phí phát sinh để đánh giá hiệu quả thực chất của đơn hàng.

Ông Ngô Chung Khanh, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường nước ngoài và Thương mại đa biên (Bộ Công Thương) lưu ý doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường và nguồn nguyên liệu, không nên “bỏ trứng một giỏ”.

Theo đó, việc tăng cường kết nối với những nhà cung cấp tiềm năng tại Nhật Bản, Australia, New Zealand, Malaysia và các thành viên CPTPP khác có thể mở thêm cơ hội lựa chọn nguyên liệu cho doanh nghiệp Việt Nam.

Cùng với sự chủ động của doanh nghiệp, hoạt động hỗ trợ từ các cơ quan quản lý và hiệp hội ngành hàng cũng cần đi sâu hơn vào việc cung cấp thông tin về nguồn cung, hướng dẫn lựa chọn ưu đãi và kết nối đối tác phù hợp.

Nhìn từ câu chuyện của TNG, hiệu quả khai thác CPTPP không chỉ được đo bằng tỷ lệ sử dụng C/O ưu đãi mà còn ở khả năng nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm. Khi doanh nghiệp cân đối được chi phí đầu vào, lợi ích thuế quan và yêu cầu của khách hàng, cơ hội từ hiệp định mới có thể chuyển hóa thành hiệu quả kinh doanh bền vững.