CPI Mỹ tháng 10 tăng 0,4%, Fed tiếp tục đứng trước bài toán lãi suất

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Mỹ trong tháng 10/2026 tăng 0,4% so với tháng trước, cao hơn mức dự báo 0,3% của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones. Nếu loại trừ hai nhóm hàng hóa có giá biến động mạnh là thực phẩm và năng lượng, CPI lõi tăng 0,3%, cũng cao hơn mức dự báo 0,2%.

Đáng chú ý, Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) không công bố số liệu lạm phát theo năm cho tháng 10/2026. Việc Chính phủ Mỹ đóng cửa vào năm ngoái khiến cơ quan này không thể thu thập đầy đủ dữ liệu trong tháng 10/2025, do đó không có đủ cơ sở để tính toán mức thay đổi so với cùng kỳ.

Nhiều nhóm chi phí tiếp tục tăng

Báo cáo CPI được công bố trong thời điểm đặc biệt quan trọng đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), khi ngân hàng trung ương đang cân nhắc các bước đi tiếp theo về chính sách lãi suất.

Tại cuộc họp tháng 10, các quan chức Fed đã bỏ phiếu với tỷ lệ 10-2 để giữ lãi suất điều hành trong khoảng 3,75%-4%, đồng thời chờ thêm các dữ liệu kinh tế để đánh giá triển vọng chính sách. Trong tháng 10, dù giá xăng đã giảm trong những tuần gần đây, chỉ số giá năng lượng vẫn tăng 0,7%, trong đó giá xăng tăng 1%. Chi phí thực phẩm tăng 0,5%, nhanh hơn mức tăng chung của CPI. Giá các dịch vụ vận tải cũng tăng mạnh 0,8%.

Ở nhóm hàng hóa, giá xe mới tăng 0,2%, trong khi giá xe đã qua sử dụng và xe tải cũ giảm 1,2%. Nhóm hàng may mặc, vốn được xem là lĩnh vực nhạy cảm với thuế quan, chỉ tăng 0,1%. Giá các hàng hóa thuộc nhóm chăm sóc y tế tăng 0,5%. Chi phí nhà ở tiếp tục tăng 0,3%. Trong khi đó, giá vé máy bay tăng 0,4%, cho thấy áp lực giá vẫn hiện diện ở một số nhóm dịch vụ.

Dữ liệu CPI được Fed đặc biệt quan tâm

Việc CPI tháng 10 tăng cao hơn dự báo, trong khi CPI lõi cũng vượt kỳ vọng, cung cấp thêm một tín hiệu quan trọng cho Fed trong quá trình đánh giá diễn biến lạm phát.

Sau quyết định giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tháng 10, giới chức Fed tiếp tục chờ đợi thêm dữ liệu kinh tế trước khi đưa ra bước đi tiếp theo. Trong bối cảnh đó, diễn biến của CPI và các nhóm giá cấu thành sẽ là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ dai dẳng của áp lực lạm phát.