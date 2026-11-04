CPI dự kiến giảm 0,5% do giảm thuế xăng và giá điện

Sau gần một năm triển khai thi công với rất nhiều khó khăn trong việc gỡ vướng GPMB, tuyến đường từ đê Hữu Đáy đi cầu Mụ, do UBND xã Hòa Phú triển khai đang chuẩn bị về đích. Từ tuyến đường xuống cấp nhiều năm, kéo theo không ít những ảnh hưởng đến giao thông, đi lại, một trục giao thông mới khang trang, sạch đẹp đã hình thành và dần hoàn thiện đồng bộ. Điều này đã mang lại niềm vui, sự phấn khởi cho người dân địa phương và người tham gia giao thông.