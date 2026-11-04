CPI dự kiến giảm 0,5% do giảm thuế xăng và giá điện
Việc đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% và giảm giá bán lẻ điện bình quân 2% từ ngày 1/11 được dự báo giúp CPI tháng 11 giảm khoảng 0,5 điểm phần trăm so với tháng trước. Thông tin được Bộ Tài chính công bố tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, diễn ra ngày 4/11. Theo Bộ Tài chính, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng được áp dụng mức 0% đến hết tháng 3/2027, dự kiến làm giảm thu ngân sách gần 7.000 tỷ đồng.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/video/cpi-du-kien-giam-0-5-do-giam-thue-xang-va-gia-dien/7545.html