CPI bình quân quý I/2018 tăng 2,82% so với cùng kỳ năm trước

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 giảm 0,27% so với tháng 2, nhưng lại tăng 2,66% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2018 giảm so với tháng trước. (Ảnh minh họa)

Tại buổi họp báo sáng nay (29/3), Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê Nguyễn Bích Lâm cho hay, CPI tháng 3/2018 giảm 0,27% so với tháng trước, trong đó 8/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm.

Ông Lâm nêu rõ: CPI bình quân quý I/2018 tăng 2,82% so với cùng kỳ năm 2017. CPI tháng 3/2018 tăng 0,97% so với tháng 12/2017 và tăng 2,66% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, CPI bình quân quý I/2018 tăng so với bình quân cùng kỳ năm trước do các địa phương thực hiện điều chỉnh giá dịch vụ y tế và thực hiện lộ trình tăng học phí.

Hai tháng đầu năm nay trùng với Tết nên nhu cầu du lịch và đi lại tăng lên. Bên cạnh đó, giá nhiên liệu trên thị trường thế giới trong 3 tháng đầu năm tăng khá mạnh làm giá xăng dầu bình quân quý I tăng 9,18% so với cùng kỳ, đóng góp 0,38% vào mức tăng CPI chung, ông Nguyễn Bích Lâm lý giải.

Ông Nguyễn Bích Lâm - Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê

Ngoài ra, ông Lâm cho rằng, còn một số yếu tố như việc tăng lương tối thiểu vùng áp dụng cho người lao động ở các doanh nghiệp từ ngày 1/1/2018 làm giá bình quân một số dịch vụ như sửa chữa đồ dùng gia đình, bảo dưỡng nhà ở, dịch vụ thuê người giúp việc gia đình tăng từ 2%-8% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê cũng chỉ ra một số yếu tố góp phần kiềm chế tốc độ tăng CPI quý I/2018 như: Chỉ số giá nhóm thực phẩm giảm 1,47% so với cùng kỳ năm 2017 (do giá thịt lợn giảm khá mạnh). Các cấp, các ngành tích cực triển khai các biện pháp bình ổn giá cả thị trường trong dịp Tết Nguyên đán, không để xảy ra hiện tượng tăng giá đột biến... Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã điều hành chính sách tiền tệ kiên định mục tiêu giữ ổn định vĩ mô và kiểm soát lạm phát.

Nhóm giao thông giảm 0,77% do thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ khu vực ASEAN giảm xuống 0% làm giá bán ô tô trong nước giảm theo; giá xăng dầu giảm 1,3% so với tháng trước và giá vé ô tô khách, tàu hỏa giảm sau dịp tết Nguyên đán 2018.

Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,62% (lương thực tăng 0,35%; thực phẩm giảm 1,05%) do giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống giảm sau Tết Nguyên đán, làm CPI chung giảm 0,23%.

Nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 0,28%, chủ yếu do các doanh nghiệp trong nước điều chỉnh giảm giá gas từ ngày 1/3/2018. Nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,28%; may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,17%; văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,09%; bưu chính viễn thông giảm 0,04%; hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,1%.

Các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại có chỉ số giá tăng: Thuốc và dịch vụ y tế tăng 1,98% (dịch vụ y tế tăng 2,54%) do trong tháng có 9 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện điều chỉnh tăng giá dịch vụ y tế cho đối tượng không có thẻ bảo hiểm y tế (tác động làm CPI chung tăng 0,1%); thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,02%; giáo dục tăng 0,01% (dịch vụ giáo dục tăng 0,01%)./.

Trần Ngọc/VOV.VN