CÓZỲ Art Market: Người trẻ kể chuyện văn hóa

Lấy cảm hứng từ văn hóa họp chợ truyền thống, sự kiện quy tụ 37 gian hàng đến từ nhiều nghệ sĩ và các thương hiệu, bao gồm các sản phẩm thời trang, ẩm thực và nghệ thuật thủ công. Hội chợ cũng thu hút sự quan tâm của nhiều bạn trẻ.

Không gian nhộn nhịp tại hội chợ nghệ thuật CÓZỲ ART MARKET. Ảnh: Diệu Thương

Mỗi gian hàng mang tới một cách thể hiện riêng, từ màu sắc, cách trưng bày đến những sản phẩm đa dạng, khuyến khích khách tham quan dừng chân khám phá, tìm hiểu và trải nghiệm. Bên cạnh hoạt động trưng bày, còn có hoạt động workshop và minigame, giúp người tham gia khám phá thêm những ý tưởng mới trong sáng tạo nghệ thuật.

Một số sản phẩm trưng bày tại hội chợ. Ảnh: Diệu Thương

Chia sẻ về lý do lựa chọn dự án, anh Trần Đức Huy Hoàng, đại diện Ban Tổ chức, cho biết: “Chúng mình mong muốn tôn vinh các giá trị văn hóa, nhưng theo một hướng tiếp cận đặc biệt hơn, tập trung vào văn hóa hiện đại và phong trào nghệ thuật trẻ nước nhà. Mình hy vọng, sự kiện sẽ giúp các bạn trẻ có một góc nhìn khác về văn hóa Việt Nam, nơi những giá trị truyền thống được kể qua tư duy sáng tạo và cách thể hiện mới mẻ”.

Anh Trần Đức Huy Hoàng (giữa) và các thành viên ban tổ chức. Ảnh: Diệu Thương

Không chỉ là nơi trưng bày các mặt hàng, hội chợ còn là dịp để người làm nghệ thuật và các thương hiệu trực tiếp gặp gỡ công chúng, chia sẻ nguồn cảm hứng và những câu chuyện đằng sau mỗi sản phẩm. Qua đó, khách tham quan có cơ hội hiểu hơn về ý tưởng, quá trình sáng tạo cũng như dấu ấn riêng của từng nghệ sĩ, giúp nghệ thuật trở nên gần gũi hơn.

Chia sẻ tại gian hàng Đồng Collective, chị Doãn Cao Phương, đại diện gian hàng, cho biết các sản phẩm đều lấy cảm hứng từ văn hóa, văn học dân gian Việt Nam, với những hình ảnh quen thuộc như tranh ông đồ, đám cưới chuột, 12 con giáp hay phong cảnh Hà Nội.

Chị Doãn Cao Phương và cuốn sổ bìa tranh “Hà Nội tuyết” tại gian hàng Đồng Collective. Ảnh: Diệu Thương

Theo chị Phương, các sản phẩm được cách điệu để vừa giữ nét truyền thống, vừa thể hiện sự sáng tạo. Chẳng hạn, hình ảnh Hà Nội trên bìa sổ vẫn mang những nét đặc trưng của thành phố, nhưng được điểm xuyết thêm chi tiết tuyết rơi, thể hiện cái nhìn mới mẻ của họa sĩ.