Coutinho ghi bàn đầu tiên, Santos ngược dòng ngoạn mục

Fluminense tận dụng lợi thế sân nhà để nhập cuộc đầy chủ động. Ngay phút thứ 5, Rodrigo Castillo đón đường chọc khe xuyên thủng hàng phòng ngự Santos rồi dứt điểm quyết đoán, đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước.

Bàn thắng sớm giúp Fluminense thi đấu tự tin, kiểm soát thế trận và duy trì sức ép. Trong khi đó, Santos gặp nhiều khó khăn trước hệ thống phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối thủ. Phải đến những phút bù giờ cuối hiệp một, đội khách mới tạo ra cơ hội đáng chú ý. Neymar tung cú sút xa uy lực nhưng thủ môn Fabio phản xạ xuất sắc để bảo toàn lợi thế cho Fluminense.

Sau giờ nghỉ, Santos trở lại với diện mạo hoàn toàn khác. Phút 49, Rodinei tăng tốc bên cánh rồi thực hiện đường chuyền thuận lợi để Gabriel Barbosa dứt điểm chéo góc, san bằng tỷ số 1-1.

Bàn gỡ giúp đội khách giải tỏa áp lực, đồng thời khiến Fluminense bắt đầu bộc lộ sơ hở. Chỉ 5 phút sau, Coutinho tận dụng khoảng trống trong vùng cấm, bật cao đánh đầu hiểm hóc đưa bóng vào góc thấp khung thành.

Bị đẩy vào thế rượt đuổi, Fluminense dồn lực tìm bàn gỡ trong những phút cuối. Trọng tài Ramon Abatti cho hiệp hai bù giờ tới 9 phút, nhưng Fluminense không thể xuyên thủng hàng phòng ngự Santos. Đội khách đứng vững trước sức ép để bảo toàn chiến thắng quý giá.

Kết quả giúp Santos tiếp tục duy trì phong độ tích cực, khi chỉ thua Atletico-MG trong 5 trận gần nhất, đồng thời vươn lên vị trí thứ 8 trên bảng xếp hạng. Cá nhân Coutinho mới gia nhập Santos vào tháng 9 và đây là bàn thắng đầu tiên của anh cho đội sau 4 trận.