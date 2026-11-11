Coteccons thành lập Câu lạc bộ Thư ký để kết nối, ghi nhận và cùng phát triển

Lần đầu tiên, một Câu lạc bộ dành riêng cho lực lượng thư ký công trường được chính thức thành lập, tạo nên không gian để những con người đang ngày ngày giữ nhịp vận hành tại các dự án được kết nối, lắng nghe, ghi nhận và cùng phát triển.

Đây cũng là một bước đi tiếp theo trong hành trình Happy Coteccons, hiện thực hóa cam kết xây dựng Coteccons trở thành một Human-Hearted Company, nơi con người luôn giữ vị trí trung tâm và mỗi đóng góp đều được trân trọng.

Đóng góp của các thư ký công trường bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như sắp xếp, lưu trữ giấy tờ, theo dõi cập nhật công việc tại công trường, giúp các bộ phận triển khai công việc đúng quy trình, tiến độ, phối hợp công việc giữa nhân viên công ty với các nhà thầu, chăm lo bữa ăn cho nhân viên… Mỗi công việc tuy nhỏ nhưng các thư ký chính là mắt xích quan trọng giúp gắn kết mọi người, giữ nhịp công trường luôn liên tục, đều đặn.

Gần 200 thư ký đến từ các công trường Coteccons trên cả nước tại sự kiện ra mắt Câu lạc bộ Thư ký.