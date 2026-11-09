Coteccons thành lập Câu lạc bộ Thư ký để kết nối, ghi nhận và cùng phát triển

Lần đầu tiên, một Câu lạc bộ dành riêng cho lực lượng thư ký công trường được thành lập, tạo nên không gian để những con người đang ngày ngày giữ nhịp vận hành tại các dự án được kết nối, lắng nghe, ghi nhận và cùng phát triển.

Đây cũng là một bước đi tiếp theo trong hành trình Happy Coteccons, hiện thực hóa cam kết xây dựng Coteccons trở thành một Human-Hearted Company, nơi con người luôn giữ vị trí trung tâm và mỗi đóng góp đều được trân trọng.

Happy Coteccons bắt đầu từ việc mỗi người đều được nhìn thấy và ghi nhận

Đóng góp của các thư ký công trường bắt đầu từ những việc nhỏ nhất như sắp xếp, lưu trữ giấy tờ, theo dõi cập nhật công việc tại công trường, giúp các bộ phận triển khai công việc đúng quy trình, tiến độ, phối hợp công việc giữa nhân viên công ty với các nhà thầu, chăm lo bữa ăn cho nhân viên… Mỗi công việc tuy nhỏ nhưng các thư ký chính là mắt xích quan trọng giúp gắn kết mọi người, giữ nhịp công trường luôn liên tục, đều đặn.

Sự ra đời của Câu lạc bộ Thư ký công trường là sự ghi nhận của Ban Lãnh đạo công ty về tầm quan trọng và đóng góp của các thư ký trong công việc kết nối, giữ nhịp công trường.

Gần 200 thư ký đến từ các công trường Coteccons trên cả nước tại sự kiện ra mắt Câu lạc bộ Thư ký.

Câu lạc bộ Thư ký Coteccons ra đời là một bước tiến mới của công ty trong cách đánh giá công việc của nhân viên và từng bước chuẩn hóa quy trình nhận xét, đánh giá nhân sự, hướng tới mục tiêu tạo môi trường làm việc thật sự hạnh phúc cho mọi nhân viên công ty.

Câu lạc bộ Thư ký không đơn thuần là nơi gặp gỡ, mà còn là nơi các thành viên chia sẻ kinh nghiệm, học hỏi lẫn nhau, nâng cao kỹ năng và cùng lan tỏa văn hóa biết ơn trong toàn tổ chức.

Thông qua các hoạt động kết nối và đào tạo, Câu lạc bộ hướng tới việc ghi nhận đúng vai trò của người thư ký, đồng thời tạo điều kiện để mỗi thành viên phát triển bản thân, tăng cường sự tự tin, tinh thần trách nhiệm và khả năng hợp tác.

Câu lạc bộ Thư ký là nơi các thành viên chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng và cùng lan tỏa văn hóa biết ơn.

Sự kết nối giữa các thư ký cũng góp phần đưa văn hóa Coteccons đến gần hơn với từng công trường, kết nối dự án với văn phòng và tạo nên một trải nghiệm nhân viên nhất quán hơn trên hành trình Happy Coteccons.

Giữ nhịp công trường, gắn kết hạnh phúc

Một công trường vận hành hiệu quả không chỉ có kỹ sư, chỉ huy trưởng hay những người trực tiếp thi công. Phía sau đó còn có các thư ký, những con người âm thầm kết nối rất nhiều mắt xích để công việc mỗi ngày diễn ra thuận lợi.

Khi Coteccons có Câu lạc bộ Thư ký với hơn 200 nhân sự và Ban điều hành Câu lạc bộ gồm 10 người, Câu lạc bộ Thư ký chính là một bộ phận quan trọng của trải nghiệm làm việc tại Coteccons. Bên cạnh các hoạt động chung của công ty, Câu lạc bộ Thư ký từ nay sẽ có thêm chức năng, nhiệm vụ rõ ràng, gần gũi với công việc, đời sống nhân viên. CLB cũng là điểm tựa để mọi thư ký có thể cùng chia sẻ, lắng nghe, góp những tiếng nói và đề xuất những sáng kiến mới giúp kết nối mọi nhân viên, mọi công việc trên công trường thêm thuận tiện, nhịp nhàng.

Tiết mục trình diễn thời trang nhằm khích lệ và lan tỏa tinh thần tận tâm, trách nhiệm, chủ động và gắn kết trong tập thể Thư ký Coteccons.

Tại buổi lễ, bà Đinh Thị Hồng Thắm, Giám đốc Quản trị Đối ngoại Coteccons, được tin tưởng bầu làm Chủ nhiệm Câu lạc bộ, đảm nhận vai trò dẫn dắt, xây dựng định hướng hoạt động và cùng các thành viên vun đắp văn hóa của Câu lạc bộ.

“Happy Coteccons bắt đầu từ một điều rất giản dị: mỗi người đều cảm thấy mình được nhìn thấy, được lắng nghe và được trân trọng. Thư ký công trường là những người âm thầm giữ nhịp cho hoạt động của dự án và chăm lo cho sự gắn kết của đội ngũ. Khi chúng ta trân trọng từng đóng góp, dù ở bất kỳ vị trí nào, chúng ta không chỉ xây dựng một nơi làm việc hạnh phúc hơn mà còn cùng nhau tạo nên một Coteccons nhân văn, nơi mọi người đều cảm thấy mình thuộc về”, bà Đinh Thị Hồng Thắm chia sẻ.

Việc thành lập Câu lạc bộ Thư ký công trường là cách Coteccons thích nghi, thay đổi, sáng tạo, định hình văn hóa làm việc ở Coteccons. Từ đó, mỗi nhân viên sẽ có cơ hội kết nối, chia sẻ, học hỏi và phát triển cùng nhau để mỗi ngày đi làm đều cảm thấy hạnh phúc. Khi đó, Happy Coteccons không chỉ là khẩu hiệu mà là một hành trình, là trải nghiệm thực sự do chính mỗi thành viên Coteccons cùng góp sức xây dựng.