Coteccons mở rộng sang xây dựng công nghiệp, hạ tầng và trung tâm dữ liệu

Coteccons lập kỷ lục backlog, đặt mục tiêu tăng trưởng

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons (mã CTD) cho biết, Công ty bước vào niên độ tài chính 2026–2027 với lượng công việc chuyển tiếp lớn, tạo nền tảng cho kế hoạch tăng trưởng trong những năm tới.

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons.

Trong niên độ tài chính 2025-2026, Coteccons ghi nhận doanh thu 34.340 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 788 tỷ đồng. Giá trị trúng thầu mới đạt 60.307 tỷ đồng, tăng 107% so với năm trước, đưa backlog cuối kỳ lên 70.000 tỷ đồng, tăng 98% so với cùng kỳ và đạt mức cao kỷ lục.

Trên cơ sở đó, Coteccons đặt mục tiêu doanh thu 42.000 tỷ đồng trong năm tài chính 2026-2027, tăng khoảng 20–22% so với niên độ trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.050 tỷ đồng, tăng hơn 30%.

Trong quý I niên độ tài chính 2026–2027 (từ ngày 1/7 đến 30/9/2026), doanh thu của Công ty đạt 11.270 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 306 tỷ đồng, lần lượt hoàn thành khoảng 27% và 29% kế hoạch năm. Giá trị hợp đồng ký mới trong quý đạt 14.519 tỷ đồng.

Theo ông Bolat, việc giá trị trúng thầu mới trong quý thấp hơn cùng kỳ không đồng nghĩa với diễn biến tiêu cực. Công ty đang đặt ra những điều kiện tài chính khắt khe hơn khi lựa chọn dự án, nhất quán với định hướng ưu tiên an toàn tài chính thay vì chạy theo quy mô doanh thu.

Một trong những vấn đề được lãnh đạo Coteccons nhấn mạnh là khả năng thu hồi công nợ. Trong niên độ tài chính vừa qua, Công ty thu hồi 39.476 tỷ đồng từ các khoản phải thu. Theo ông Bolat, trong ngành xây dựng, hoàn thành công trình mới chỉ là một nửa chặng đường; nửa còn lại phụ thuộc vào việc chủ đầu tư thanh toán. Khả năng thu hồi công nợ vì thế có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả hoạt động và chất lượng dòng tiền.

Coteccons tái định nghĩa mô hình kinh doanh

Về định hướng giai đoạn 2026-2030, Coteccons đặt mục tiêu tăng trưởng gắn với hiệu quả và tính bền vững, nâng tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE) từ khoảng 10% trong năm tài chính 2025-2026 lên 15-18%/năm trong các năm tiếp theo, đồng thời duy trì tốc độ tăng trưởng doanh thu cốt lõi 20-30%.

Phiên Đối thoại “Cửa sổ cơ hội của thị trường vốn Việt Nam”.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, Chủ tịch HĐQT Coteccons xác định 5 ưu tiên chiến lược, đúc kết từ trải nghiệm leo núi. Trong đó, quản trị và chuẩn hóa quy trình vận hành (SOP) được ví như nguồn oxy thiết yếu, tạo nền tảng để doanh nghiệp vận hành ổn định. Tăng trưởng có chất lượng là ưu tiên tiếp theo, hướng đến cân bằng giữa tốc độ mở rộng, hiệu quả và rủi ro. Công ty đồng thời chú trọng phát triển đội ngũ, xây dựng thế hệ lãnh đạo kế thừa; khẳng định thương hiệu thông qua các công trình biểu tượng mang tầm vóc quốc gia; và nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua hợp tác với các đối tác, nhà thầu phụ và nhà cung cấp trong hệ sinh thái.

Song song với việc mở rộng thị trường, Coteccons cũng hướng đến tái định nghĩa mô hình kinh doanh. Nếu 5 năm trước, doanh thu chủ yếu đến từ xây dựng nhà cao tầng và các dự án bất động sản nhà ở, thì hiện nay, Công ty đã mở rộng sang bất động sản công nghiệp, hạ tầng và thị trường quốc tế. Trong thời gian tới, Coteccons dự kiến khai phá phân khúc xây dựng nhà ở dân dụng (B2C), hướng đến giải quyết những vấn đề về chất lượng và tiến độ cho người tiêu dùng.

Định hướng này không chỉ nhằm đa dạng hóa nguồn thu mà còn mở rộng vai trò của Coteccons từ một tổng thầu xây dựng sang nhà cung cấp các sản phẩm, dịch vụ và giải pháp đáp ứng nhu cầu của thị trường.

Cũng tại Đại hội, Coteccons thông qua phương án phân phối lợi nhuận cho niên độ tài chính kết thúc ngày 30/6/2026, với kế hoạch trả cổ tức bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25%. Theo đó, cổ đông sở hữu mỗi cổ phiếu dự kiến nhận 2.500 đồng, tổng số tiền chi trả ước gần 279,6 tỷ đồng.

Tại phần thảo luận, Ban lãnh đạo Coteccons đã trả lời các câu hỏi của cổ đông. Cụ thể, liên quan cơ cấu doanh thu, ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons trả lời câu hỏi cổ đông, trong năm tài chính 2026–2027, Coteccons dự kiến mảng xây dựng ngoài lĩnh vực nhà ở sẽ đóng góp khoảng 50% tổng doanh thu. Trong cơ cấu này, doanh thu đến từ xây dựng công nghiệp, các công trình hạ tầng và những sản phẩm, dịch vụ chuyên sâu phục vụ ngành xây dựng.

Về dài hạn, tỷ trọng giữa các phân khúc có thể thay đổi tùy theo diễn biến thị trường và chiến lược phát triển của Công ty. Tuy nhiên, nguyên tắc xuyên suốt của Coteccons là duy trì danh mục nguồn doanh thu cân bằng, qua đó quản trị rủi ro tốt hơn và bảo đảm tăng trưởng bền vững.

“Coteccons muốn hiện diện ở các lĩnh vực phục vụ sự phát triển của Việt Nam, từ xây dựng nhà ở trong bối cảnh tỷ lệ đô thị hóa vẫn còn dư địa tăng trưởng, đến phát triển hạ tầng và công nghiệp hóa. Khi lựa chọn dự án, Coteccons luôn ưu tiên những công trình có biên lợi nhuận tốt, nhưng không vì lợi ích ngắn hạn mà đánh đổi sự cân bằng của danh mục kinh doanh và mục tiêu phát triển dài hạn”, ông Bolat Duisenov nhấn mạnh.

Về câu hỏi cổ đông liên quảng mảng nhà máy, data center, ông Võ Hoàng Lâm, thành viên HĐQT Coteccons cho biết, mảng nhà máy và trung tâm dữ liệu đóng góp khoảng 15% doanh thu năm tài chính 2025-2026. Công ty tập trung vào các nhà máy có yêu cầu kỹ thuật, chất lượng cao và chủ đầu tư uy tín, đồng thời từng bước mở rộng năng lực thi công trung tâm dữ liệu, với các dự án đang triển khai tại Gia Lai.