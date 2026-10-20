Coteccons mở rộng sang đường sắt, chuẩn bị nguồn lực đón dự án lớn

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, lãnh đạo Công ty CP Xây dựng Coteccons (Coteccons) đã chia sẻ về năng lực tham gia các dự án hạ tầng đường sắt, chiến lược quản trị nhân sự và giải pháp ứng phó tình trạng khan hiếm kỹ sư, công nhân xây dựng.

Chinh phục công nghệ thi công dầm gần 750 tấn

Thông tin về việc tham gia các dự án đường sắt, ông Nguyễn Chí Thiện, Tổng giám đốc Coteccons BU2 cho biết, doanh nghiệp đang triển khai các hạng mục thuộc tuyến đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ và đã tham gia dự án đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh.

Phiên đối thoại chủ đề Kiến tạo tương lai - Coteccons sẵn sàng cho chương tăng trưởng mới tại đại hội cổ đông.

Tại tuyến Bến Thành - Cần Giờ, Coteccons đã ký hợp đồng thi công hai gói thầu với tổng giá trị tạm tính hơn 7.000 tỷ đồng. Trong đó, một gói gồm 8km cầu cạn và công tác lao lắp 230 phiến dầm, cùng 9 cây cầu đặc biệt thi công bằng công nghệ đúc hẫng cân bằng. Gói còn lại gồm 4km cầu dẫn cầu Cần Giờ, áp dụng công nghệ thi công dầm trên cao bằng hệ thống MSS.

Đáng chú ý, ngày 1/10/2026, Coteccons đã hoàn thành đổ bê tông phiến dầm mẫu đầu tiên của dự án. Phiến dầm dài 32,6m, rộng 12,6m, nặng gần 750 tấn, được đúc nguyên khối tại bãi đúc và dự kiến lao lắp bằng xe chuyên dụng.

Theo đại diện Coteccons, đây là công nghệ thi công dầm mới, lần đầu được áp dụng tại Việt Nam. Để hoàn thành phiến dầm đầu tiên, đội ngũ thi công đã trải qua hơn 4 tháng chuẩn bị, trong đó có 6 tuần xây dựng phương án kỹ thuật và tổ chức thi công, trước khi tiến hành đổ bê tông liên tục hơn 6 giờ.

Ông Nguyễn Chí Thiện, Tổng giám đốc Coteccons BU2, chia sẻ về quá trình tham gia các dự án đường sắt tốc độ cao và cơ hội mở rộng sang lĩnh vực metro.

Ông Thiện cho biết, quá trình tham gia dự án giúp đội ngũ kỹ sư Coteccons tích lũy thêm kinh nghiệm, từng bước tiếp cận công nghệ thi công đường sắt hiện đại. Doanh nghiệp cũng đánh giá việc được chủ đầu tư tin tưởng giao các hạng mục này là cơ hội để khẳng định năng lực tổ chức và thực thi những công trình hạ tầng có yêu cầu kỹ thuật cao.

Đối với các tuyến metro tại TP.HCM, Coteccons đang tiếp cận và làm việc với một số đối tác, khách hàng để tìm kiếm cơ hội tham gia. Đại diện doanh nghiệp bày tỏ kỳ vọng những kinh nghiệm tích lũy từ các dự án hiện tại sẽ tạo nền tảng để tiếp tục tham gia các công trình đường sắt đô thị trong thời gian tới.

Giữ chân nhân lực khi thị trường khan hiếm

Trong bối cảnh thị trường xây dựng khan hiếm nhân công, có doanh nghiệp trả lương cao gấp 2-3 lần để thu hút kỹ sư, Coteccons xác định giữ chân người lao động không thể chỉ dựa vào tiền lương mà cần kết hợp đào tạo, phát triển nghề nghiệp, cải thiện môi trường làm việc và đổi mới công nghệ thi công.

Công nghệ đúc dầm nguyên khối được Coteccons áp dụng tại dự án Bến Thành - Cần Giờ, với phiến dầm mẫu có chiều dài 32,6m và trọng lượng gần 750 tấn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Quản trị Nguồn nhân lực Coteccons cho biết, doanh nghiệp đang quản trị khoảng 4.000 nhân viên, đồng thời phối hợp với các nhà thầu phụ để tổ chức lực lượng hơn 32.000 công nhân tại công trường.

Theo bà Hương, thị trường tuyển dụng hiện rất cạnh tranh. Tuy nhiên, tuyển dụng chủ yếu giải quyết nhu cầu trước mắt, trong khi việc giữ chân nhân tài cần một chiến lược dài hạn, tạo môi trường làm việc bình đẳng, nơi nhân viên có thể chia sẻ ý kiến, được đào tạo và có cơ hội phát triển.

Coteccons chú trọng xây dựng đội ngũ kế thừa, mở rộng cơ hội học tập và ứng dụng dữ liệu, công nghệ để tăng tính minh bạch, công bằng trong quản trị. Với lực lượng công nhân làm việc thông qua nhà thầu phụ, doanh nghiệp quan tâm đến điều kiện công trường, an toàn lao động và đời sống người lao động thông qua các chương trình như trao học bổng, Xây Tết và chăm sóc sức khỏe.

Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Giám đốc Quản trị Nguồn nhân lực Coteccons, chia sẻ giải pháp quản trị hơn 4.000 nhân viên và xây dựng đội ngũ kế thừa.

Bà Hương cho rằng, với đặc thù ngành xây dựng tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, ngoài thu nhập, điều kiện làm việc và sự quan tâm đến sức khỏe cũng là những yếu tố quan trọng giúp gắn kết người lao động.

Về cách quản lý nguồn nhân lực quy mô lớn, bà Hương cho biết Coteccons tập trung vào ba yếu tố: Cơ cấu tổ chức, hệ thống quản trị con người và văn hóa doanh nghiệp.

Doanh nghiệp hướng đến cơ cấu tinh gọn, bố trí nhân sự phù hợp và chú trọng năng lực đội ngũ lãnh đạo. Bên cạnh chuyên môn, người quản lý cần có sự nhiệt huyết, cam kết và khả năng truyền cảm hứng. Coteccons cũng triển khai hệ thống Workday nhằm hỗ trợ theo dõi, đào tạo, phát triển nhân sự và xây dựng đội ngũ kế thừa, giúp hoạt động không bị gián đoạn khi có biến động nhân sự.

Văn hóa trao quyền OWN IT được doanh nghiệp áp dụng để khuyến khích người quản lý chủ động, gắn trách nhiệm với kết quả công việc. Cách tiếp cận này cũng được vận dụng trong phối hợp với các nhà thầu phụ và lực lượng công nhân tại công trường, tăng cường sự gắn kết giữa các bên.

Trước tình trạng khan hiếm nhân công xây dựng, Coteccons đẩy mạnh cải tiến công nghệ, giảm sự phụ thuộc vào lao động trực tiếp tại công trường.

Bổ sung về tình trạng thiếu nhân công, ông Hải, đại diện Coteccons cho biết, thị trường xây dựng khoảng một năm trở lại đây chịu áp lực lớn do nhu cầu nhân lực từ nhiều lĩnh vực và địa phương.

Để ứng phó, doanh nghiệp tổ chức công trường hợp lý, chuẩn bị công việc khoa học, tăng cường phối hợp giữa kỹ sư, nhà thầu phụ, nhà cung cấp và công nhân nhằm hạn chế lãng phí nhân lực. Coteccons đồng thời đổi mới công nghệ, kỹ thuật thi công để giảm phụ thuộc vào lao động trực tiếp và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực.

Trong bối cảnh khối lượng công việc xây dựng dự kiến tiếp tục tăng, khả năng thu hút, giữ chân nhân lực, làm chủ công nghệ và tổ chức thi công sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến năng lực triển khai các dự án của doanh nghiệp.