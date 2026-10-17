Coteccons lần thứ hai được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam

Ông Võ Hoàng Lâm - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc BU1, đại diện Coteccons, nhận giải Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026.

Sự ghi nhận tiếp tụckhẳng định vị thế của một tổng thầu xây dựng hàng đầu Việt Nam, đồng thời thểhiện cam kết của Coteccons trong việc đồng hành cùng các công trình trọng điểmquốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành xây dựng và từng bước đưa bảnlĩnh kỹ sư Việt vươn ra thị trường quốc tế.

Năm 2026, tổng cộngcó 227 doanh nghiệp được công nhận đạt Thương hiệu Quốc gia Việt Nam. Cotecconslà một trong những nhà thầu tiêu biểu của ngành xây dựng được công nhận danh hiệudanh giá này.

Ông Bolat Duisenov, Chủ tịch HĐQT Coteccons, chia sẻ:"Coteccons tự hào khi được công nhận là Thươnghiệu Quốc gia Việt Nam. Là doanh nghiệp dẫn đầu ngành xây dựng, chúng tôi khôngthể dừng lại ở đây, và nghĩ đây là đích đến. Và câu hỏi lớn nhất của chúng tôikhông phải là “Chúng ta có thể tăng trưởng bao nhiêu”, mà là “Chúng ta có thểtiếp tục tăng trưởng trong bao lâu”?

Tại Việt Nam,Coteccons muốn trở thành thủ lĩnh ngành, không chỉ là nhà thầu lớn nhất mà làdoanh nghiệp đặt ra chuẩn mực mới. Trên thế giới, doanh nghiệp muốn dẫn đầu ở nhữnglĩnh vực chuyên biệt mà mình lựa chọn.

Được biết, Cotecconshiện tham gia triển khai nhiều công trình hạ tầng, giao thông và văn hóa trọngđiểm như Trung tâm Hội nghị APEC, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Cảng hàngkhông quốc tế Phú Quốc, Nhà hát Ngọc Trai, sân vận động PVF cùng các dự án đườngsắt tốc độ cao. Việc hiện diện tại những dự án này cho thấy năng lực của tổng thầuViệt trong việc đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao về kỹ thuật, chất lượng và tiếnđộ thi công. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để Coteccons đóng góp trực tiếp vàoquá trình phát triển hạ tầng, kiến tạo những công trình mang dấu ấn mới của ViệtNam.

Đội ngũ kỹ sư Việt Nam tại dự án Silk Tower, Georgia.

Với định hướng “tăngtrưởng chất lượng”, doanh nghiệp liên tục đầu tư cho công nghệ và đổi mới sángtạo. Trong năm tài chính 2025, Coteccons dành 913 tỷ đồng cho hoạt độngđổi mới sáng tạo, tăng 2,7 lần so với năm trước.

Các giải pháp nhưmô hình thông tin công trình (BIM), nền tảng E-Construction, hệ thống AI Cameracùng 20 quy trình được số hóa đang được triển khai xuyên suốt từ thiết kế, muasắm đến thi công, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và tiêu chuẩn an toàntrên công trường.

Bên cạnh trụ cộtcông nghệ, Coteccons xem con người là yếu tố then chốt để xây dựng năng lựccạnh tranh dài hạn. Doanh nghiệp triển khai chương trình phát triển kỹ sưxây dựng tài năng trẻ theo mô hình hợp tác Ba Nhà: Nhà nước - Nhàtrường - Doanh nghiệp, kết hợp đào tạo với nghiên cứu và ứng dụng từ thực tiễncông trường.

Thông qua những hoạtđộng này, Coteccons hướng đến xây dựng lực lượng kỹ sư có chuyên môn vững vàng,khả năng làm chủ công nghệ và đáp ứng các tiêu chuẩn thi công quốc tế. Đây cũnglà cách mà doanh nghiệp góp phần pháttriển nguồn nhân lực chất lượng cao, từng bước nâng chuẩn năng lực củangành xây dựng Việt Nam.

Trước đó, Cotecconscũng liên tiếp được ghi nhận tại nhiều giải thưởng uy tín trong nước và khu vực.Doanh nghiệp được vinh danh tại Giải thưởng Thương hiệu Vàng TP.HCM 2026,ghi nhận những nỗ lực trong đổi mới sáng tạo, phát triển bền vững và nâng caonăng lực cạnh tranh của thương hiệu Việt. Đồng thời, Coteccons nhận giải InspirationalBrand Award (Thương hiệu Truyền cảm hứng) tại Asia Pacific EnterpriseAwards (APEA) 2026, ghi nhận những giá trị doanh nghiệp tạo ra cho ngườilao động, cộng đồng và xã hội thông qua văn hóa OWN IT, triết lý lấy con ngườilàm trung tâm và các sáng kiến phát triển bền vững.

Những ghi nhận nàytiếp tục củng cố định hướng mà Coteccons theo đuổi: xây dựng năng lực cạnhtranh dài hạn, đồng hành cùng sự phát triển của đất nước và từng bước đưathương hiệu xây dựng Việt Nam vươn ra thị trường quốc tế.