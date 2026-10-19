Coteccons hoàn tất tái cơ cấu, doanh thu có thể vượt 72.600 tỷ đồng

Theo báocáo phân tích mới công bố, Công ty Chứng khoán Vietcap nhận định Coteccons đã hoàn tất giai đoạntái cơ cấu và đang có vị thế thuận lợi để tham gia chu kỳ tăng trưởng mới củangành xây dựng Việt Nam. Cuối năm tài chính 2026, giá trị hợp đồng chưa thựchiện (backlog) của doanh nghiệp đạt khoảng 70.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 2lần doanh thu cả năm và là mức cao nhất trong lịch sử hoạt động của công ty.

Vietcapdự báo doanh thu Coteccons đạt 34.340 tỷ đồng trong năm tài chính 2026, tăng38% so với năm trước. Con số này dự kiến tăng lên 43.920 tỷ đồng trong năm tàichính 2027, 56.580 tỷ đồng năm 2028 và 72.645 tỷ đồng năm 2029.

Lợi nhuậnsau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ được dự báo đạt 788 tỷ đồng trong năm tàichính 2026, tăng 73%; sau đó tăng lên 910 tỷ đồng năm 2027, 1.210 tỷ đồng năm2028 và 1.576 tỷ đồng năm 2029.

Đối vớilợi nhuận cốt lõi, tức lợi nhuận không bao gồm trích lập hoặc hoàn nhập dựphòng nợ xấu cùng các khoản bất thường và thu nhập, lỗ khác, Vietcap dự báoCoteccons đạt 703 tỷ đồng trong năm tài chính 2026 và 913 tỷ đồng năm 2027. Consố này có thể tăng lên 1.214 tỷ đồng năm 2028 và 1.580 tỷ đồng năm 2029.

Vietcap dự báo doanh thu Coteccons đạt 34.340 tỷ đồng trong năm tài chính 2026, tăng 38% so với năm trước.

Backlog lập kỷ lục, mở rộng sang hạ tầng và công nghiệp

TheoVietcap, Coteccons từng trải qua giai đoạn tăng trưởng mạnh trong năm2014-2018, với tốc độ tăng trưởng kép hằng năm (CAGR) của doanh thu và lợinhuận cốt lõi lần lượt đạt 39% và 44%, nhờ thị trường bất động sản phát triểnthuận lợi.

Tuynhiên, trong giai đoạn 2019-2022, doanh nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn từ cảbên trong và bên ngoài. Doanh thu và lợi nhuận cốt lõi giảm với CAGR lần lượt16% và 39%. Giai đoạn năm tài chính 2023-2025 sau đó tập trung vào tái cơ cấu,tạo nền tảng cho sự phục hồi của hoạt động kinh doanh.

Bên cạnhmảng xây dựng nhà ở vốn là lĩnh vực truyền thống, Coteccons đã mở rộng sang xâydựng công nghiệp và hạ tầng, đồng thời hướng tới thị trường quốc tế. Theo đánhgiá của Vietcap, việc đa dạng hóa lĩnh vực hoạt động giúp doanh nghiệp mở rộngnguồn việc, trong đó có các dự án hạ tầng trọng điểm quốc gia.

Vietcapdự báo backlog của Coteccons trong các năm tài chính 2027, 2028 và 2029 lầnlượt tăng 46%, 26% và 13% so với năm trước. Đây được xem là cơ sở để doanh thutăng tương ứng 28%, 29% và 28% trong cùng giai đoạn.

Về triểnvọng ngành, Vietcap dẫn mục tiêu tăng trưởng kép khoảng 14,5% mỗi năm của ngànhxây dựng Việt Nam trong giai đoạn 2026-2030. Động lực tăng trưởng được kỳ vọngđến từ đầu tư hạ tầng, xây dựng công nghiệp và nhu cầu nhà ở trong dài hạn.

Trong đó,đầu tư hạ tầng được đánh giá là động lực chính, với kế hoạch đầu tư công giaiđoạn 2026-2030 có quy mô 8,22 triệu tỷ đồng, tăng 172% so với mức giải ngângiai đoạn 2021-2025, theo số liệu được nêu trong báo cáo.

Biên lợi nhuận còn mỏng, rủi ro dòng tiền cần theo dõi

Dù triểnvọng tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận tích cực, Vietcap lưu ý Coteccons vẫncó biên lợi nhuận tương đối thấp và nhu cầu vốn lưu động lớn khi lượng hợp đồngtồn đọng tăng nhanh. Điều này khiến lợi nhuận nhạy cảm hơn với biến động chiphí, biên lợi nhuận và có thể tạo áp lực lên dòng tiền.

Theo dựbáo của đơn vị phân tích, biên lợi nhuận gộp của Coteccons duy trì quanh4,2-4,3% trong giai đoạn năm tài chính 2026-2029, trong khi biên lợi nhuận ròngcốt lõi dao động từ 2% đến 2,2%.

Vietcapkỳ vọng khi quy mô hoạt động tăng lên, Coteccons sẽ chuyển trọng tâm từ mở rộngquy mô sang nâng cao chất lượng tăng trưởng và cải thiện hiệu quả vận hành.Theo đó, biên lợi nhuận ròng cốt lõi có thể tăng từ 2% trong năm tài chính 2026lên 2,3% vào năm tài chính 2031.

Khoản công nợ 526 tỷ đồng liên quan Tân Hoàng Minh

Về rủi rotín dụng, Vietcap đánh giá nguy cơ phát sinh nợ xấu từ các hợp đồng sau tái cơcấu có thể kiểm soát được nhờ tỷ trọng khách hàng quay lại cao hơn và việc mởrộng sang lĩnh vực công nghiệp, hạ tầng. Dù vậy, các khoản nợ xấu tồn đọng vẫnlà vấn đề cần theo dõi, khi doanh nghiệp có thể tiếp tục trích lập dự phòngtrong những năm tới.

Một trong những khoản công nợ đáng chú ý là hơn 526 tỷ đồng liên quan đếnCông ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt, doanh nghiệp thuộc hệ sinh tháiTân Hoàng Minh.

Ngày 24/7/2026, Coteccons cho biết đã nhận được quyết định của Tòa án nhândân TP Hà Nội công nhận thỏa thuận tài chính giữa hai bên liên quan đến khoảncông nợ này. Khoản phải thu phát sinh từ các hợp đồng xây dựng trước năm 2022.

Tại ngày 31/3/2026, Coteccons đã trích lập dự phòng 100% đối với khoản phảithu hơn 526 tỷ đồng nói trên. Việc đạt được thỏa thuận được xem là một bướctiến trong quá trình xử lý công nợ, song không đồng nghĩa doanh nghiệp đã thựctế thu hồi đủ tiền.

Trong báo cáo tháng 10/2026, Vietcap cho biết các khoản nợ xấu tồn đọng vẫnlà rủi ro cần theo dõi, dù chi phí trích lập dự phòng trong những năm tới cóthể được bù đắp bởi nguồn thu hồi công nợ. Đơn vị phân tích đề cập khoản tấttoán 526 tỷ đồng với Tân Hoàng Minh gần đây và giả định mức trích lập, hoànnhập dự phòng ròng bằng 0 trong giai đoạn năm tài chính 2027-2031.

Tại thời điểm cuối năm tài chính 2026, dự phòng lũy kế của Coteccons đạtkhoảng 1.300 tỷ đồng, tương đương gần 2 lần lợi nhuận cốt lõi dự báo cho nămnày. Diễn biến thu hồi công nợ và khả năng kiểm soát các khoản phải thu vì vậysẽ là những yếu tố cần theo dõi trong quá trình doanh nghiệp mở rộng quy môhoạt động.