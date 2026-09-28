Coteccons dự kiến lãi nghìn tỷ năm tới

Coteccons đặt mục tiêu lãi 1.050 tỷ đồng. Ảnh: CTD.

Theo tài liệu chuẩn bị cho phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2027, HĐQT CTCP Xây dựng Coteccons (HoSE: CTD) dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh với doanh thu hợp nhất 42.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.050 tỷ đồng trong năm tài chính tới.

Năm tài chính 2027 của Coteccons được tính từ ngày 1/7/2026 đến 30/6/2027. Với kế hoạch trên, doanh thu mục tiêu tăng khoảng 22% và lợi nhuận sau thuế tăng 34% so với năm tài chính 2026.

Nếu hoàn thành kế hoạch lợi nhuận kể trên, Coteccons sẽ lập kỷ lục kết quả kinh doanh từ năm tài chính 2019 (niên độ tài chính 1/1/2019-31/12/2019) đến nay.

Trước đó, lợi nhuận của nhà thầu xây dựng này từng vượt mốc nghìn tỷ vào năm 2018 nhưng đã giảm về 711 tỷ đồng năm 2019. Kể từ đó, lợi nhuận của Coteccons liên tục giảm mạnh, chạm đáy vào năm 2022 khi chỉ đạt 21 tỷ đồng sau thuế, trước khi phục hồi trong những năm gần đây.

Trong năm tài chính 2026, Coteccons ghi nhận doanh thu 34.340 tỷ đồng, tăng 38% so với năm liền trước và vượt 15% kế hoạch đã đề ra. Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt 788 tỷ đồng, cũng tăng 73% so với năm trước và vượt 13% mục tiêu đề ra.

Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp kết quả kinh doanh của Coteccons tăng trưởng mạnh.

Đến cuối năm tài chính 2026, tổng giá trị các hợp đồng xây dựng đã ký nhưng chưa thực hiện hết của Coteccons đạt khoảng 70.000 tỷ đồng. Nguồn việc đến từ cả mảng xây dựng dân dụng và hạ tầng, với một số dự án lớn như sân bay Gia Bình, cầu Cần Giờ, Trung tâm Hội nghị APEC Phú Quốc, Global City...

Cùng với kế hoạch kinh doanh tham vọng kể trên, Coteccons dự kiến trình cổ đông phương án không trích lập các quỹ và chưa chia cổ tức từ lợi nhuận năm tài chính 2026. Khoản lợi nhuận sau thuế 788 tỷ đồng được đề xuất giữ lại để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trước đó, trong 2 năm tài chính 2024 và 2025, Coteccons đều chi cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, tương đương 1.000 đồng cho mỗi cổ phiếu.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Coteccons dự kiến được tổ chức ngày 20/10 tới đây.