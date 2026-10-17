Coteccons dự chi gần 280 tỷ đồng trả cổ tức tiền mặt

Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) vừa công bố bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026, dự kiến tổ chức ngày 20/10. Trong đó, doanh nghiệp trình cổ đông phương án chia cổ tức bằng tiền mặt tỉ lệ 25%, đồng thời đề xuất bán cổ phiếu quỹ cho người lao động và phát hành thêm cổ phiếu ESOP.

Theo tờ trình bổ sung, Coteccons dự kiến phân phối lợi nhuận lũy kế đến ngày 30/6/2026 thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt với tỉ lệ 25%, tương ứng mỗi cổ phiếu nhận 2.500 đồng. Với phương án này, tổng số tiền doanh nghiệp dự kiến chi trả cho cổ đông là gần 279,6 tỷ đồng.

Bên cạnh phương án chia cổ tức, Coteccons trình cổ đông kế hoạch bán 1.154.347 cổ phiếu quỹ cho người lao động, tương đương khoảng 1,03% số cổ phiếu đang lưu hành, với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Hiện doanh nghiệp có 2.203.247 cổ phiếu quỹ.

Coteccons đặt mục tiêu lãi sau thuế 1.050 tỷ đồng trong niên độ 2026–2027, tăng 34% so với niên độ trước (Ảnh: Coteccons).

Thời gian thực hiện dự kiến từ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến hết năm tài chính 2028 (ngày 30/6/2028), hoặc vào thời điểm khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. Số cổ phiếu bán ra sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán.

Ngoài ra, doanh nghiệp dự kiến phát hành 1,5 triệu cổ phiếu ESOP với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương khoảng 1,3% tổng số cổ phiếu đang lưu hành. Thời gian thực hiện cũng kéo dài đến hết năm tài chính 2028 hoặc theo quyết định của Hội đồng quản trị. Cổ phiếu ESOP phát hành trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

Theo Coteccons, chương trình ESOP nhằm giữ chân nhân tài, tăng cường sự gắn bó lâu dài của đội ngũ nhân sự chủ chốt với doanh nghiệp và các công ty con.

Về kế hoạch kinh doanh, trong niên độ tài chính 2026–2027 Coteccons đặt mục tiêu doanh thu 42.000 tỷ đồng, tăng 22% so với niên độ trước; lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 34%.

Trước đó, trong niên độ tài chính 2025–2026, Coteccons ghi nhận doanh thu 34.340 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 788 tỷ đồng, lần lượt vượt 14,5% và 12,6% so với kế hoạch đề ra.

Ở diễn biến khác, Coteccons vừa được công nhận là Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026, đánh dấu lần thứ hai liên tiếp doanh nghiệp đạt danh hiệu này.

Theo doanh nghiệp, kết quả trên thể hiện cam kết đồng hành cùng các công trình trọng điểm quốc gia, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành xây dựng và thúc đẩy kỹ sư Việt tham gia sâu hơn vào thị trường quốc tế.

Hiện Coteccons tham gia thi công nhiều dự án hạ tầng, giao thông và văn hóa trọng điểm, trong đó có Trung tâm Hội nghị APEC, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.

Việc tham gia các dự án quy mô lớn đặt ra yêu cầu cao về kỹ thuật, chất lượng và tiến độ, đồng thời là cơ hội để các tổng thầu trong nước khẳng định năng lực triển khai công trình.