Coteccons đặt mục tiêu lãi nghìn tỷ, không chia cổ tức năm tài chính 2026

CTCP Xây dựng Coteccons (HOSE: CTD) dự kiến trình cổ đông kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2027 với doanh thu hợp nhất 42.000 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 1.050 tỷ đồng, tăng lần lượt 22% và 34% so với năm tài chính 2026.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2026, Coteccons dự kiến tổ chức đại hội vào sáng 20/10 theo hình thức trực tuyến. Nếu hoàn thành kế hoạch đề ra, doanh thu năm tài chính 2027 sẽ là mức cao nhất từ trước đến nay của doanh nghiệp, trong khi lợi nhuận sau thuế vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

Năm tài chính 2026, Coteccons ghi nhận doanh thu thuần 34.340 tỷ đồng, tăng 38% so với năm trước và vượt 14,5% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 788 tỷ đồng, tăng 72,7%, vượt 12,6% mục tiêu năm và là mức cao nhất trong 7 năm.

Lượng công việc chuyển tiếp sang năm tài chính 2027 đạt khoảng 70.000 tỷ đồng. Dòng tiền từ hoạt động kinh doanh cũng chuyển từ âm 1.153 tỷ đồng trong năm tài chính 2025 sang dương 829 tỷ đồng trong năm tài chính 2026.

Tuy nhiên, báo cáo của Ban Kiểm soát lưu ý quy mô vốn lưu động và nợ vay của Coteccons cùng tăng.

Tại ngày 30/6/2026, các khoản phải thu khách hàng ở mức 15.326 tỷ đồng, tăng 3% so với đầu năm. Hàng tồn kho đạt 9.906 tỷ đồng, tăng 66%.

Ở phía nguồn vốn, vay ngắn hạn tại cuối năm tài chính 2026 đạt 4.401 tỷ đồng, tăng 47,5% so với năm trước. Chi phí lãi vay tăng từ 143 tỷ đồng lên 351 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 146%.

Về phân phối lợi nhuận, Coteccons đề xuất không trích lập các quỹ và không chia cổ tức cho năm tài chính 2026. Toàn bộ 788 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế được giữ lại, đưa lợi nhuận chưa phân phối lũy kế lên hơn 1.741 tỷ đồng tại ngày 30/6/2026.

Trước đó, Coteccons đã chi cổ tức tiền mặt tỉ lệ 10% trong hai năm tài chính 2024 và 2025. Giai đoạn 2021-2023, doanh nghiệp không chia cổ tức.

Coteccons đặt mục tiêu doanh thu 42.000 tỷ đồng, lãi sau thuế 1.050 tỷ đồng trong năm tài chính 2027, đồng thời giữ lại toàn bộ lợi nhuận năm trước (Ảnh: Coteccons).

Ngoài các nội dung trên, Coteccons dự kiến trình cổ đông ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm tài chính 2027 trong số PwC Việt Nam, Deloitte Việt Nam, KPMG Việt Nam và Ernst & Young Việt Nam.

Coteccons cũng cho biết đã nhận bản án phúc thẩm liên quan đến tranh chấp hợp đồng thi công giữa doanh nghiệp và Công ty TNHH Xây dựng Sản xuất Thương mại Tài Nguyên tại dự án Kenton Node. Doanh nghiệp không công bố chi tiết nội dung vụ việc.