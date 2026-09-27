Coteccons (CTD) đặt mục tiêu lãi 1.050 tỷ đồng trong niên độ 2026 - 2027

CTCP Xây dựng Coteccons (mã ck: CTD) vừa công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2026. Đại hội dự kiến được tổ chức vào ngày 20/10.

Đặt mục tiêu lợi nhuận tăng 34%

Theo kế hoạch trình cổ đông, trong niên độ tài chính 2026–2027, Coteccons đặt mục tiêu doanh thu 42.000 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 34% so với mức thực hiện của niên độ tài chính trước.

Ảnh: CTD

Kế hoạch mới được đưa ra sau khi Coteccons ghi nhận kết quả kinh doanh vượt kế hoạch trong niên độ tài chính 2025 - 2026. Cụ thể, doanh thu của công ty đạt 34.340 tỷ đồng, vượt 14,5% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận sau thuế đạt 788 tỷ đồng, cao hơn 12,6% mục tiêu cả niên độ.

Với kế hoạch 42.000 tỷ đồng doanh thu và 1.050 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong niên độ 2026 - 2027, Coteccons đặt mục tiêu tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cả về quy mô doanh thu và lợi nhuận.

Khoản 526 tỷ đồng liên quan tranh chấp với Ngôi Sao Việt

Một nội dung đáng chú ý khác liên quan đến Coteccons là tranh chấp hợp đồng xây dựng với Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt. Trước đó, vào ngày 24/7, Coteccons thông báo nhận được Quyết định số 105/2026/LDTM-PT của Tòa án nhân dân TP. Hà Nội về vụ tranh chấp hợp đồng xây dựng giữa nguyên đơn là Coteccons và bị đơn là Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Ngôi Sao Việt.

Theo nội dung công bố, Tòa án công nhận thỏa thuận giữa các bên. Giá trị liên quan của thỏa thuận dự kiến được Coteccons ghi nhận là 526 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu CTD đóng cửa phiên giao dịch ngày 25/9 ở mức 58.200 đồng/cổ phiếu. Với mức giá này, vốn hóa thị trường của Coteccons đạt khoảng 6.508,11 tỷ đồng.