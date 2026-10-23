“Cột mốc sống” mở lối làm giàu

Từ phát triển vườn ươm cây giống, đầu tư máy móc cho nghề truyền thống đến hướng dẫn chăm sóc vật nuôi, người có uy tín đang góp sức mở thêm hướng làm ăn cho bà con. Gần dân, hiểu từng nếp nghĩ, họ đưa kinh nghiệm sản xuất đến với người dân bằng những việc cụ thể, giúp cách làm hiệu quả từng bước lan tỏa trong cộng đồng.

Gương mẫu để dân tin

Tại thôn Tân Đoàn, xã Vân Nham, ông Phùng Văn Hinh lựa chọn phát triển vườn ươm keo giống để nâng cao thu nhập cho gia đình. Bắt đầu từ năm 2023, đến nay, ông có 2 vườn ươm, mỗi năm xuất bán hơn 800.000 cây giống. Mô hình còn tạo việc làm thường xuyên, ổn định cho 6 lao động địa phương, giúp bà con có thêm nguồn thu ngay tại quê hương.

Từ những cây keo giống, ông Hinh từng bước gây dựng hướng làm ăn cho gia đình và góp phần đáp ứng nhu cầu cây giống phục vụ sản xuất. Với các lao động làm việc tại vườn ươm, công việc ổn định cũng là điều kiện để họ chăm lo cuộc sống, gắn bó với địa phương. Hiệu quả của mô hình vì thế được thể hiện cả ở cơ hội việc làm dành cho những người xung quanh.

Người có uy tín xã Bằng Mạc phổ biến các chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế đến người dân

Là người có uy tín, ông Hinh thường xuyên phối hợp với trưởng thôn, tổ chức hội nông dân tuyên truyền, vận động bà con phát triển kinh tế. Từ thực tế sản xuất, ông cùng các lực lượng ở cơ sở khuyến khích người dân lựa chọn cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng địa phương như dưa bao tử, bí, ngô… Qua đó, giúp bà con chú ý hơn đến điều kiện đất đai, khả năng của gia đình để lựa chọn hướng sản xuất phù hợp.

Điều đáng quý ở ông Hinh là sự gắn kết giữa phát triển kinh tế gia đình với trách nhiệm đối với cộng đồng. Bản thân chủ động làm ăn, tạo việc làm cho lao động địa phương, ông đồng thời góp tiếng nói vận động bà con cùng phát triển sản xuất. Chính những việc làm cụ thể ấy tạo thêm sức thuyết phục, giúp người dân có cơ sở để tin tưởng, tham khảo và học hỏi.

Từ mô hình của ông Hinh có thể thấy, sự gương mẫu của người có uy tín được thể hiện ngay trong lựa chọn sinh kế và cách tổ chức sản xuất hằng ngày. Khi một hướng làm ăn mang lại hiệu quả, tạo thêm việc làm, việc vận động phát triển kinh tế cũng trở nên gần gũi hơn. Bà con có thể nhìn vào kết quả thực tế để cân nhắc cách làm phù hợp với gia đình mình.

Theo tổng hợp của Sở Dân tộc và Tôn giáo, toàn tỉnh có 1.602 người có uy tín được công nhận, trong đó có 230 phụ nữ, 345 cán bộ hưu trí, 21 người thuộc nhóm người sản xuất, doanh nhân... Với kinh nghiệm và sự gắn bó với địa bàn, đội ngũ này góp sức vào công việc chung bằng nhiều cách khác nhau. Họ vừa gương mẫu đi đầu trong lao động sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học kỹ thuật, vừa kiên trì vận động, hướng dẫn và nhân rộng mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả.

Ông Lâm Văn Viên, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biết: Thời gian qua, Sở Dân tộc và Tôn giáo đã tham mưu cho UBND tỉnh triển khai các chính sách đối với người có uy tín, tổ chức hội nghị cung cấp thông tin, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, tạo điều kiện để người có uy tín cập nhật chủ trương, chính sách mới và trao đổi kinh nghiệm thực tiễn. Qua đó, giúp đội ngũ này nâng cao kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, vận động, phát huy vai trò gương mẫu trong lao động sản xuất và chia sẻ những cách làm kinh tế hiệu quả với bà con.

Từ năm 2025 đến nay, toàn tỉnh tổ chức hơn 50 hội nghị phổ biến, cung cấp thông tin với trên 700 lượt đại biểu tham dự; 43 hội nghị tập huấn, bồi dưỡng kiến thức với gần 900 lượt đại biểu tham dự. Các hoạt động giúp người có uy tín cập nhật chủ trương, chính sách, bổ sung kỹ năng tuyên truyền, vận động và phát huy vai trò trong cộng đồng dân cư.

Bền bỉ cùng bà con

Ở thôn Vĩnh Thuận, xã Bắc Sơn, ông Phạm Bá Ánh là người có uy tín lâu năm, lại đồng hành với bà con từ kinh nghiệm phát triển nghề truyền thống. Gắn bó với nghề làm phở khô từ những năm 1990, ông luôn trăn trở tìm cách nâng cao hiệu quả sản xuất. Năm 2025, ông mạnh dạn đầu tư máy móc, đưa dây chuyền vào sản xuất, nâng công suất lên khoảng 2,5 tạ gạo mỗi ngày, tạo ra hơn 3,2 tạ phở khô thành phẩm. Gia đình ông còn phát triển sản phẩm lạp sườn, được công nhận OCOP 3 sao. Mô hình mang lại thu nhập trên 250 triệu đồng/năm sau khi trừ chi phí.

Từ kinh nghiệm của gia đình, ông Ánh tuyên truyền, tư vấn cho 4 hộ áp dụng công nghệ hiện đại, bảo đảm an toàn trong sản xuất bánh phở, mang lại thu nhập từ 120 đến 150 triệu đồng/hộ/năm. Những kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm được ông chia sẻ, giúp các hộ có thêm cơ sở lựa chọn hướng đầu tư, phát triển nghề và cải thiện đời sống.

Ông Ánh chia sẻ: Với tôi, uy tín không chỉ ở lời nói mà còn ở việc làm cụ thể, trách nhiệm với cộng đồng. Vì vậy, muốn vận động bà con thì trước hết mình phải làm gương, làm được và làm hiệu quả. Khi người dân thấy mô hình mang lại thu nhập, họ sẽ tin tưởng, học hỏi và làm theo.

Từ việc vận động bà con lựa chọn cây trồng phù hợp của ông Hinh đến tư vấn đầu tư máy móc sản xuất của ông Ánh, những người có uy tín đã gắn việc tuyên truyền, hướng dẫn với nhu cầu và điều kiện thực tế của từng hộ. Không chỉ tuyên truyền, vận động, họ còn chia sẻ kinh nghiệm, hướng dẫn cách làm cụ thể, giúp người dân có thêm cơ sở để lựa chọn hướng phát triển kinh tế phù hợp, mạnh dạn đổi mới sản xuất và nâng cao thu nhập.

Ở vùng đồng bào DTTS, sự gần gũi và am hiểu phong tục giúp người có uy tín giải thích chủ trương, chính sách bằng cách diễn đạt dễ hiểu. Họ cũng nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền vận động bà con tham gia các chương trình phát triển kinh tế.

Để mở rộng kinh nghiệm cho đội ngũ này, từ năm 2025 đến nay, tỉnh đã tổ chức trên 20 đoàn giao lưu, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh với trên 600 lượt đại biểu tham gia. Những chuyến học tập giúp người có uy tín tiếp cận thực tế, tham khảo cách làm hiệu quả để vận dụng vào việc hướng dẫn bà con. Bên cạnh đó, việc cấp phát báo, cung cấp thông tin được duy trì, bổ sung nguồn kiến thức phục vụ công việc thường ngày.

Việc mở lối làm ăn còn gắn với xây dựng điều kiện thuận lợi cho sản xuất. Người có uy tín đã tích cực vận động Nhân dân hiến đất mở đường giao thông nông thôn, xây nhà văn hóa, trường học... Sự đồng thuận trong những công việc chung góp phần cải thiện hạ tầng, kết nối thôn, bản, tạo thuận lợi cho đi lại, trao đổi hàng hóa và đời sống cộng đồng.

Để bà con yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, sự ổn định, đoàn kết trong mỗi thôn, bản có vai trò quan trọng. Vì vậy, cùng với hướng dẫn cách làm ăn, người có uy tín còn tích cực tham gia hòa giải tranh chấp đất đai, giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân. Bằng sự gần gũi, thấu hiểu và tiếng nói được cộng đồng tin tưởng, họ góp phần tháo gỡ những bất đồng ngay từ cơ sở, giữ gìn tình làng, nghĩa xóm. Cùng đó, người có uy tín tích cực vận động người dân thực hiện hương ước, quy ước, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, từ bỏ những tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan. Những thay đổi ấy góp phần hạn chế sự tốn kém không cần thiết, giúp các gia đình dành thêm thời gian, nguồn lực cho sản xuất, nuôi dạy con và cải thiện cuộc sống.

Lãnh đạo Sở Dân tộc và Tôn giáo cho biết thêm: Để tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín, thời gian tới, sở chú trọng bồi dưỡng kiến thức về chính sách dân tộc, nông nghiệp, nông dân, nông thôn, bảo vệ môi trường; cung cấp thông tin và tổ chức giao lưu, học tập kinh nghiệm. Việc quan tâm, động viên, biểu dương những đóng góp thiết thực cũng tiếp thêm động lực để đội ngũ này đồng hành với bà con trên hành trình phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững.

Thực tế cho thấy, những mô hình kinh tế hiệu quả do người có uy tín gây dựng, hướng dẫn và lan tỏa đã giúp bà con có thêm sinh kế, nâng cao thu nhập, chủ động đổi mới cách nghĩ, cách làm. Với sự gương mẫu và trách nhiệm với cộng đồng, những “cột mốc sống” ở từng bản làng, khu dân cư đang bền bỉ lan tỏa niềm tin, kiến thức, kinh nghiệm, góp phần mở lối làm giàu chính đáng, để sự khấm khá của từng gia đình bồi đắp nên những thôn, bản ngày càng no ấm, văn minh.