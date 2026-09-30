Cột mốc mới của hai ngôi sao pickleball Nguyễn Văn Phương và Nick Khamphi

Từ những thành tích trên sân đấu...

Văn Phương và Nick Khamphi hiện là những thành viên trụ cột của Zorba X, một trong những CLB pickleball hàng đầu tại Việt Nam. Cả hai cũng thường xuyên góp mặt tại các giải đấu quốc tế tại Việt Nam và để lại dấu ấn bằng những thành tích đáng chú ý.

Văn Phương và Nick Khamphi tại sự kiện

Với Văn Phương, hành trình đến pickleball càng tạo nhiều cảm xúc bởi anh từng là một trong những tay vợt quần vợt hàng đầu Việt Nam.

VĐV sinh năm 2001 từng giành HCĐ SEA Games 2019 và 2022, vô địch đôi nam Giải quần vợt nhà nghề Việt Nam F2 Futures 2026 cùng Lý Hoàng Nam, đồng thời từng góp mặt tại các giải Grand Slam trẻ danh giá ở Australia, Pháp và Wimbledon.

Chuyển sang pickleball chưa lâu, Văn Phương nhanh chóng thích nghi và có những bước tiến đáng kể. Anh từng vô địch đôi nam tại Lâm Đồng Open 2025, vô địch đôi nam nữ giải VTV A.O Smith Pickleball Open 2025 và giành HCĐ đôi nam nữ Open tại OB Master 2026.

Các tay vợt là thành viên của CLB Zorba X đến dự, chúc mừng Văn Phương và Nick Khamphi

Bên cạnh Văn Phương, Nick Khamphi (Nicholas Khamphilath) cũng đang tạo được dấu ấn riêng. Tay vợt người Mỹ cùng Lý Hoàng Nam giành chức vô địch đôi nam Pro tại Allstars 2026, trước khi tiếp tục đăng quang nội dung đôi nam Pro tại An Thái Open Cup 2026.

.... đến bước ngoặt sự nghiệp

Nhìn hai đàn em bước lên một nấc thang mới, Chủ tịch Zorba X, diễn viên Chi Bảo không giấu được sự xúc động. Anh kỳ vọng cột mốc này sẽ tiếp thêm động lực để Văn Phương và Nick Khamphi theo đuổi con đường chuyên nghiệp, tạo dấu ấn cá nhân và lan tỏa tinh thần thể thao đến cộng đồng.

Chủ tịch CLB Zorba X, diễn viên Chi Bảo có những chia sẻ chân tình về hai người đàn em tại sự kiện

“Hôm nay là một ngày đặc biệt với Phương và Nick. Anh mong rằng từ cột mốc này, hai em sẽ tiếp tục nỗ lực theo tinh thần chuyên nghiệp, tạo dấu ấn cho bản thân trong con đường phía trước.

Anh cũng hy vọng hai em hãy cố gắng nhiều hơn nữa và thể hiện nhiều hơn nữa để đáp ứng sự kỳ vọng của thương hiệu. Sự nỗ lực, quyết tâm của hai em sẽ góp phần thúc đẩy, lan tỏa phong trào pickleball”, diễn viên Chi Bảo chia sẻ.

Ở góc nhìn của Kaitashi, việc đồng hành với hai tay vợt không chỉ dựa trên thành tích thi đấu. Chủ tịch Kaitashi Group Võ Văn Tài nhấn mạnh tinh thần cầu tiến, khát vọng chinh phục thử thách và sự nghiêm túc với con đường mà Văn Phương và Nick Khamphi lựa chọn.

Sự kiện hợp tác này đánh dấu một cột mốc trong sự nghiệp pickleball của Văn Phương và Nick Khamphi

“Việc đồng hành cùng Nick và Văn Phương không chỉ bởi tài năng và thành tích thi đấu, mà còn bởi tinh thần cầu tiến, khát vọng chinh phục thử thách và sự nghiêm túc với con đường mình đã chọn”, anh Võ Văn Tài cho hay.

Đón nhận cột mốc mới, Văn Phương đại diện hai tay vợt bày tỏ sự trân trọng: “Đây là vinh dự đặc biệt với em và Nick. Chắc chắn chúng em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Chúng em sẽ luôn chơi với nỗ lực cao nhất để cống hiến vì màu cờ sắc áo”.