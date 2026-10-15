Cột mốc lớn của Apple tại Trung Quốc

Người dùng tham quan cửa hàng Apple tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Ảnh: Reuters.

Theo SCMP, Trung Quốc đã cấp phép tích hợp các mô hình AI của Alibaba lên iPhone. Động thái này nhằm tạo điều kiện để Apple Intelligence phát hành tại đất nước tỷ dân, kế hoạch vốn bị trì hoãn từ lâu do vấn đề pháp lý.

Dựa trên giấy phép truy cập mạng cấp bởi Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, 3 hệ thống AI được phê duyệt cho iPhone Duo, iPhone 18 Pro cùng một số đời iPhone cũ gồm Apple Intelligence, Tongyi Qianwen và Tongyi Wanxiang của Alibaba.

Tongyi Qianwen (Qwen) là dòng mô hình ngôn ngữ lớn, còn Tongyi Wanxiang chuyên tạo ảnh và video từ văn bản. Tại Trung Quốc, các dịch vụ AI cần trải qua quy trình đánh giá bảo mật nghiêm ngặt, nộp hồ sơ thuật toán trước khi phát hành cho công chúng.

Dù được Cơ quan Quản lý Không gian mạng Trung Quốc cấp phép từ tháng 7, Táo khuyết vẫn chưa phát hành Apple Intelligence tại Trung Quốc đại lục.

Thời điểm đó, Alibaba cho biết mô hình Qwen sẽ được triển khai, phục vụ tạo văn bản và hình ảnh. Cựu CEO Tim Cook cũng xác nhận kế hoạch tích hợp một số tính năng Apple Intelligence cho đại lục, bao gồm công cụ xóa vật thể trong ảnh mang tên Clean Up.

Trên thị trường quốc tế, Táo khuyết hợp tác với Google và OpenAI để hỗ trợ vài tính năng của Apple Intelligence.

Theo SCMP, việc triển khai Apple Intelligence có thể đóng vai trò quan trọng, khi Táo khuyết muốn dựa vào các tính năng AI để tăng sức cạnh tranh tại Trung Quốc, thị trường smartphone lớn nhất thế giới.

Thời gian gần đây, các đối thủ nội địa như Huawei đang đẩy mạnh sự hiện diện ở phân khúc smartphone cao cấp, trong bối cảnh toàn thị trường gặp khó khăn do chi phí linh kiện tăng.

Theo dữ liệu từ IDC, lượng smartphone xuất xưởng quý III tại Trung Quốc giảm 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Huawei là thương hiệu duy nhất trong nhóm dẫn đầu ghi nhận doanh số tăng (17%).

Huawei cũng giành thị phần lớn nhất (21%) nhờ việc ra mắt smartphone gập ba thế hệ mới, cùng dòng máy đầu bảng Mate 90 vào tháng 9. Apple đứng thứ 2 với thị phần 18%, doanh số giảm 4% so với cùng kỳ năm trước.

Phản ứng ban đầu với dòng iPhone 18 Pro tại Trung Quốc cho thấy tín hiệu tích cực. Báo cáo từ Counterpoint Research nhấn mạnh chỉ sau 3 ngày đầu, lượng iPhone 18 Pro bán ra ở Trung Quốc cao hơn doanh số iPhone 17 Pro trong một tuần. Điều này giúp Apple giành lại vị trí dẫn đầu về doanh số smartphone tại Trung Quốc tuần lễ 14-20/9, chiếm 33% thị phần.