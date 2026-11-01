Cột mốc lịch sử khi tiêm kích Rafale M lần đầu hạ cánh trên tàu sân bay INS Vikrant

Một chiếc tiêm kích Rafale M phiên bản hải quân đã hạ cánh lần đầu tiên trên tàu sân bay INS Vikrant của Ấn Độ. Lần hạ cánh thành công được cơ quan báo chí của Hải quân Ấn Độ thông báo.

Các máy bay chiến đấu do Pháp chế tạo dự kiến ​​sẽ thay thế những tiêm kích MiG-29K/KUB của Nga, hiện đang là xương sống trong lực lượng không quân hải quân nước này.

Theo thông báo, máy bay Rafale M đã hạ cánh thành công xuống boong tàu ngay trong lần thử đầu tiên vào ngày 29/10/2026. Hải quân Ấn Độ lưu ý rằng đây là "những bước đầu tiên hướng tới việc đưa tiêm kích vào hoạt động" trong biên chế hạm đội.

Ngoài ra ấn phẩm Defense Security Asia cho biết thêm, cuộc hạ cánh thử nghiệm được thực hiện bởi một máy bay của Hải quân Pháp, do một phi công người Pháp điều khiển.

Bài kiểm tra trên tàu sân bay cung cấp một môi trường thử nghiệm thực tế để xem liệu máy bay chiến đấu của Pháp có đáp ứng được các yêu cầu của Ấn Độ ngoài môi trường được kiểm soát của một cơ sở thử nghiệm trên đất liền hay không.

Tiêm kích Rafale M thường hoạt động từ tàu sân bay Charles de Gaulle của Hải quân Pháp, sử dụng máy phóng để cất cánh và hệ thống cáp hãm đà để hạ cánh.

Thay vào đó, các tàu INS Vikrant và INS Vikramaditya sử dụng phương pháp cất cánh và hạ cánh ngắn qua đường băng dốc kiểu nhảy cầu, máy bay tăng tốc bằng lực đẩy của động cơ, sau đó sử dụng chiếc mũi dốc của tàu để vọt lên.

Vì đường dốc thay đổi quỹ đạo của máy bay khi cất cánh nhưng không cung cấp gia tốc bổ sung như máy phóng, nên việc cất cánh an toàn phụ thuộc vào khối lượng máy bay, lực đẩy sẵn có, chiều dài đường băng và các điều kiện bên ngoài.

Những cuộc thử nghiệm sơ bộ tại khu phức hợp mặt đất của Căn cứ Không quân Hansa ở Goa đã chứng minh tính khả thi của việc cất cánh của tiêm kích Rafale M từ sàn tàu kiểu nhảy cầu.

Vào tháng 4/2025, Ấn Độ đã ký một thỏa thuận với Pháp trị giá khoảng 7,5 tỷ đô la để cung cấp 26 máy bay Rafale M cho lực lượng không quân hải quân, bao gồm cả việc sử dụng trên tàu sân bay INS Vikrant.

Theo thỏa thuận, lực lượng không quân hải quân Ấn Độ sẽ nhận được 26 máy bay chiến đấu Rafale M, trong đó có 4 chiếc cấu hình hai chỗ ngồi, không được thiết kế để hoạt động từ tàu sân bay.

Chúng sẽ được sử dụng độc quyền tại các sân bay trên đất liền trong quá trình huấn luyện và duy trì trình độ phi công, trước khi chính thức triển khai trên hàng không mẫu hạm.

Rafale M sẽ thay thế MiG-29K/KUB của Nga trong lực lượng không quân hải quân Ấn Độ, hiện đang là nền tảng của lực lượng tác chiến trên tàu sân bay của nước này, nhưng đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng về độ tin cậy và chất lượng lắp ráp.

Những chiếc máy bay chiến đấu Rafale M đầu tiên dự kiến ​​sẽ đến Ấn Độ vào khoảng giữa năm 2028 đến cuối năm 2028, hoặc đầu năm 2029, và việc giao hàng dự kiến ​​sẽ hoàn tất vào khoảng năm 2030 - 2031.

Tháng 2 năm 2026, có thông báo cho biết Ấn Độ dự định đặt mua thêm 31 máy bay chiến đấu Rafale M, ngoài 26 chiếc đã được ký hợp đồng trước đó.

Nếu bản kế hoạch này được thực hiện, tổng số máy bay chiến đấu Rafale M được đặt hàng cho Hải quân Ấn Độ sẽ tăng lên tới 57 chiếc.