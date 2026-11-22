Tiêm kích tàng hình trên hạm F-35C Lightning II đã thực hiện các cuộc thử nghiệm cất cánh và hạ cánh đầu tiên từ tàu sân bay USS John F. Kennedy (CVN 79) thuộc lớp Gerald R. Ford của Hải quân Mỹ.

Thông tin này được đại diện Tập đoàn Lockheed Martin cho biết và nói thêm trong suốt 11 ngày thử nghiệm, 2 tiêm kích F-35C đã hoàn thành 34 chuyến bay, 122 lần cất cánh bằng máy phóng và 122 lần hạ cánh bằng thiết bị hoàn thiện đường băng.

Giai đoạn thử nghiệm trên biển bắt đầu bằng các bài kiểm tra trên bờ, kéo dài từ tháng 1/2024 đến tháng 5/2025. Tàu sân bay đã thử nghiệm phần mềm, thiết bị của hệ thống phóng và hạ cánh, cũng như các mô hình tính toán tải trọng lên cấu trúc máy bay chiến đấu.

“Đây là cột mốc vô cùng quan trọng đối với tiêm kích F-35C, Trung tâm Chỉ huy Kennedy và Hải quân Mỹ, khi lần đầu tiên máy bay chiến đấu này chứng minh được khả năng cất cánh và hạ cánh từ sàn đáp của tàu sân bay lớp Gerald R. Ford".

"Điều này thúc đẩy việc tích hợp các khả năng của tiêm kích thế hệ thứ năm với công nghệ tàu sân bay tiên tiến nhất thế giới”, ông Sean Jackson - Phó chủ tịch chương trình F-35 của Tập đoàn Lockheed Martin cho biết.

Dữ liệu sẽ được sử dụng để chuẩn bị hướng dẫn vận hành cho các tàu sân bay thuộc lớp Ford. Bên cạnh đó, các chuyên gia thử nghiệm cũng đánh giá tính ổn định của phần mềm tiêm kích F-35C phiên bản Block 4 và khả năng bảo dưỡng máy bay trên tàu mới.

Tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân lớp Gerald R. Ford được thiết kế để dần thay thế lớp Nimitz thế hệ cũ, chúng có lượng giãn nước khoảng 100.000 tấn, chiều dài hơn 330m, hệ thống động lực gồm 2 lò phản ứng hạt nhân.

Thay vì máy phóng hơi nước và thiết bị hạ cánh thủy lực, lớp tàu sân bay này sử dụng hệ thống phóng điện từ EMALS và thiết bị hạ cánh AAG. EMALS giúp hoạt động diễn ra mượt mà và chính xác hơn, trong khi AAG cho phép hạ cánh trong nhiều điều kiện khác nhau.

Lớp tàu sân bay tiên tiến này cũng được trang bị cấu trúc thượng tầng dạng "đảo" nhỏ hơn và được di chuyển về phía gần đuôi tàu hơn khoảng 43 m so với lớp Nimitz.

Việc thiết kế lại tháp chỉ huy và bố cục cấu trúc thượng tầng đã làm thay đổi luồng không khí, sự phân bố và cách tổ chức các hoạt động trên boong, đòi hỏi phải tiến hành những bài kiểm tra bay mới đối với tiêm kích hoạt động trên hàng không mẫu hạm trong tương lai.

Các cuộc thử nghiệm trên biển cấp nhà máy đối với tàu sân bay USS John F. Kennedy đã hoàn thành vào tháng 2/2026. Trong chuyến đi biển đầu tiên, các kỹ sư đóng tàu và quân nhân đã đánh giá đầy đủ mọi hệ thống và bộ phận chính của chiến hạm này.

Ngày 15/8/2026, CVN 79 đã hoàn thành cuộc thử nghiệm trên biển sau chuyến hành trình kéo dài 4 ngày trên Đại Tây Dương. Trong giai đoạn trên, việc tuân thủ những điều khoản của hợp đồng và sự sẵn sàng hoạt động trên biển của thủy thủ đoàn đã được kiểm tra.

Sang tới ngày 29/9/2026, Hải quân Mỹ đã tiến hành nghiệm thu sơ bộ tàu sân bay USS Kennedy, khi đó đã hoàn thành khoảng 99% khối lượng công việc.

Điều này cho phép thủy thủ đoàn tiến hành thử nghiệm và huấn luyện trên biển trong khi nhà máy đóng tàu hoàn thiện công việc. Lễ bàn giao chính thức hàng không mẫu hạm này cho Hải quân Mỹ dự kiến ​​diễn ra vào mùa xuân năm 2027.