Cột mốc gần 1.000 xe Jaecoo J5 tháng 9/2026 và đòn bẩy thị phần của Omoda & Jaecoo tại Việt Nam

Sau khi chính thức công bố giá bán tại Việt Nam vào giữa tháng 8/2026, Jaecoo J5 bắt đầu được bàn giao rộng rãi tới khách hàng. Riêng trong tháng 9, gần 1.000 chiếc J5 đã đến tay người dùng trên toàn quốc, trở thành một trong những dấu mốc đầu tiên của dòng sản phẩm này tại thị trường Việt Nam.

Kết quả tại Việt Nam tiếp nối những dấu ấn mà Jaecoo J5 đã tạo dựng tại nhiều thị trường quốc tế, đặc biệt với phiên bản thuần điện. Jaecoo J5 EV đã ghi nhận vị trí dẫn đầu tại Indonesia và Thái Lan, trong khi dòng Jaecoo J5 EV cũng đạt Top 5 xe bán chạy nhất tại thị trường Anh trong tháng 8/2026.

Từ những thị trường quốc tế đến Việt Nam, J5 cho thấy khả năng đáp ứng những nhu cầu sử dụng khác nhau. Đây cũng là một phần trong định hướng của Omoda & Jaecoo khi đưa những sản phẩm, công nghệ và tiêu chuẩn toàn cầu đến gần hơn với người tiêu dùng Việt.

Tại Việt Nam, Jaecoo J5 được phân phối với ba lựa chọn hệ truyền động gồm xăng, Super Hybrid và thuần điện, trong khoảng giá 500–800 triệu đồng. Dải sản phẩm đa dạng giúp khách hàng lựa chọn dựa trên nhu cầu thực tế: từ sự quen thuộc của xe xăng, khả năng vận hành linh hoạt của Super Hybrid đến trải nghiệm di chuyển thuần điện.

Tiếp nối hoạt động bàn giao trong tháng 9, ngày 03/10, Omoda & Jaecoo Việt Nam tổ chức Ngày hội giao xe Jaecoo J5 trên toàn quốc, với các chương trình dành cho khách hàng được triển khai đồng loạt tại hệ thống nhà phân phối từ Bắc vào Nam.

Bên cạnh ba hệ truyền động, Jaecoo J5 tạo dấu ấn với nhiều công nghệ và tiện nghi tập trung vào giá trị sử dụng hàng ngày. Cả ba phiên bản đều sở hữu hệ thống treo sau đa liên kết, góp phần mang lại khả năng vận hành ổn định và êm ái. Trên J5 SHS-H và J5 EV, người dùng có thêm 18 tính năng ADAS, camera 540 độ HD, 6 túi khí, màn hình trung tâm 13,2 inch, hệ thống âm thanh SONY 8 loa và cửa sổ trời toàn cảnh.

J5 SHS-H sử dụng công nghệ Super Hybrid kết hợp động cơ xăng và mô-tơ điện, với phạm vi di chuyển khoảng 1.000 km theo tiêu chuẩn NEDC, hướng tới khả năng vận hành điện hóa, tiết kiệm nhiên liệu nhưng không phụ thuộc vào hạ tầng sạc.

Trong khi đó, J5 EV sở hữu động cơ điện công suất khoảng 208 mã lực, pin 58,9 kWh và phạm vi di chuyển 461 km theo NEDC. Khách hàng có thêm lựa chọn bộ sạc 4-trong-1, tích hợp sạc cố định 7 kW, sạc di động 3,5 kW, V2L và V2V. Bên cạnh đó, phiên bản J5 EV còn được lắp đặt ứng dụng quản lý xe thông minh T-box, giúp mở rộng khả năng kết nối giữa người dùng và phương tiện, gia tăng sự thuận tiện trong quá trình sở hữu.

Bên cạnh sản phẩm, Omoda & Jaecoo cũng xây dựng chính sách bảo hành dài hạn cho từng hệ truyền động. J5 SHS-H được áp dụng bảo hành 10 năm hoặc 1.000.000 km đối với xe, động cơ xăng và mô-tơ điện; pin cao áp 8 năm hoặc 1.000.000 km. Với J5 EV, xe được bảo hành 8 năm hoặc 200.000 km; pin và mô-tơ điện 8 năm hoặc 160.000 km, góp phần gia tăng sự an tâm trong quá trình sử dụng lâu dài.

Jaecoo J5 là mẫu xe đầu tiên được lựa chọn lắp ráp tại nhà máy Omoda & Jaecoo Việt Nam tại Hưng Yên. Từ một dòng sản phẩm đã tạo dấu ấn tại nhiều thị trường quốc tế, J5 đang tiến tới một cột mốc mới khi được sản xuất ngay tại Việt Nam.

Song song với kế hoạch sản xuất, Omoda & Jaecoo Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới nhà phân phối, dịch vụ hậu mãi và hệ thống cung ứng phụ tùng nhằm đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sở hữu xe.

Từ những ghi nhận trên thị trường quốc tế đến gần 1.000 xe được bàn giao tới khách hàng Việt Nam chỉ riêng trong tháng 9/2026, Jaecoo J5 đang từng bước mở rộng sự hiện diện tại thị trường. Ngày hội giao xe toàn quốc ngày 03/10 tiếp tục nối dài hành trình đó, đồng thời thể hiện cam kết “Đến Việt Nam – Vì Việt Nam” của Omoda & Jaecoo: mang sản phẩm chất lượng toàn cầu đến người tiêu dùng và từng bước đầu tư lâu dài vào sản xuất, phân phối và dịch vụ tại Việt Nam.