Cột mốc đáng chú ý của xu hướng ứng dụng AI trong ngành xuất bản

Xuất bản hơn 370 cuốn sách trong 20 tháng, bán hơn 1 triệu bản và thu về trên 1 triệu USD trong năm nay, nhà văn Nam Phi Coral Hart đang trở thành hiện tượng gây chú ý trong ngành xuất bản nhờ sử dụng AI.

AI đang định hình lại nhiều lĩnh vực. Ảnh minh họa: Phú Vinh/BNEWS/TTXVN

Sau 14 năm làm việc trong ngành xuất bản, nhà văn Hart bắt đầu ứng dụng AI vào sáng tác khoảng 20 tháng trước. Bà tự xây dựng ý tưởng, nhân vật, phong cách và dàn ý, sau đó sử dụng nhiều mô hình AI để tạo bản thảo, chỉnh sửa nội dung và hoàn thiện cốt truyện. Các tác phẩm của bà, phần lớn thuộc thể loại lãng mạn, được phát hành dưới dạng sách điện tử, sách in và sách nói.

Theo bà Hart, số liệu bán sách cho thấy độc giả vẫn quan tâm đến chất lượng tác phẩm, bất kể công nghệ được sử dụng. Tuy nhiên, bà cũng vấp phải làn sóng chỉ trích và công kích vì công khai cách sáng tác.

Bà Hart cho rằng AI đã trở thành xu hướng khó đảo ngược. Trong khi giới phê bình lo ngại công nghệ này khiến thị trường tràn ngập những tác phẩm chất lượng thấp, bà khẳng định điều quan trọng nhất vẫn là khả năng chinh phục độc giả.