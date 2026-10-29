Cột mốc biên cương tại trường liên cấp

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã tuyên truyền về cột mốc chủ quyền biên giới cho học sinh Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quốc Khánh

Bước vào đầu năm học, nhà trường đón gần 1.200 học sinh. Để giúp các em nhanh chóng ổn định nền nếp, Đồn Biên phòng Pò Mã đã cử cán bộ, chiến sĩ luân phiên phối hợp cùng nhà trường hướng dẫn học sinh làm quen với môi trường nội trú. Lực lượng biên phòng đã trực tiếp hướng dẫn từ việc gấp chăn màn, sắp xếp sách vở, đồ dùng cá nhân đến việc duy trì nếp sinh hoạt hằng ngày, qua đó hình thành thói quen tự giác, ngăn nắp và nâng cao ý thức tự quản cho học sinh.

Em Dương Hồng Hạnh, học sinh lớp 9 A4, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quốc Khánh cho biết: Được các chú bộ đội tận tình chỉ cho cách gấp chăn màn và sắp xếp đồ đạc, em mới thấy những việc tưởng chừng nhỏ nhặt này cũng rất cần sự cẩn thận, kiên nhẫn. Em sẽ tự giác duy trì thói quen này mỗi ngày để góc nhỏ của mình luôn gọn gàng, ngăn nắp

Cùng với công tác rèn luyện nền nếp sinh hoạt, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Pò Mã còn chú trọng triển khai công tác giáo dục kiến thức về biên giới quốc gia thông qua các giờ học ngoại khóa. Tại đây, học sinh được giới thiệu cụ thể về đường biên, cột mốc quốc giới, các quy định pháp luật liên quan đến khu vực biên giới và công tác tuần tra, bảo vệ chủ quyền. Đồng thời, học sinh còn được dạy các bài tập võ thuật cơ bản, giúp rèn luyện thể lực và nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật.

Thượng úy Nông Việt Đức, Đội trưởng Đội Vận động quần chúng, Đồn Biên phòng Pò Mã cho biết: Việc tham gia hoạt động thể lực không chỉ nâng cao tính kỷ luật mà còn trang bị cho các em những kỹ năng sống cần thiết khi học tập và sinh hoạt xa gia đình. Qua đó, tạo nên sự gần gũi, gắn bó thiết thực giữa cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng với học sinh vùng biên.

Việc xây dựng mô hình cột mốc trực quan trong khuôn viên nhà trường cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm thực tiễn đã giúp công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao, giúp học sinh nắm vững các khái niệm cơ bản về lãnh thổ quốc gia.

Ông Phạm Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Quốc Khánh cho biết: Bộ đội Biên phòng đã đồng hành cùng nhà trường ngay từ đầu năm học, phối hợp triển khai các hoạt động giáo dục một cách bài bản, xuyên suốt. Điểm nổi bật của mô hình là không chỉ dừng lại ở việc dạy lý thuyết trên lớp, mà còn đưa học sinh đến trải nghiệm thực tế tại các cột mốc biên giới. Cách làm này đã góp phần giáo dục sâu sắc tinh thần yêu nước, giúp các em nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập và rèn luyện

Thông qua công tác phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng bộ đội biên phòng, nhà trường và chính quyền cơ sở, học sinh khu vực biên giới không chỉ được tiếp thu kiến thức văn hóa mà còn được rèn luyện kỹ năng thực tế. Sự đồng hành của cán bộ, chiến sĩ quân hàm xanh đã và đang trực tiếp bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng thế hệ công dân có ý thức trách nhiệm, góp phần thực hiện nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.