Costa Rica khánh thành siêu nhà tù nhằm đối phó làn sóng băng đảng

Lễ khánh thành diễn ra tại khu phức hợp cải tạo La Reforma ở San Rafael de Alajuela, cách thủ đô San José khoảng 25 km. Với sức chứa 5.100 tù nhân, cơ sở này có khả năng tiếp nhận khoảng 20% tổng số phạm nhân hiện tại trên toàn quốc.

Dự án CACCO được triển khai trên khu đất có diện tích 90.846 m² với tổng diện tích xây dựng 31.048 m², bao gồm 5 phân khu giam giữ. Công trình được khởi công vào ngày 14/1 và hoàn thành sau 9 tháng thi công với tổng kinh phí đầu tư khoảng 35 triệu USD. Nhà tù được thiết kế dựa trên mô hình Trung tâm Giam giữ Khủng bố (CECOT) của El Salvador.

Video giới thiệu về Trung tâm Khống chế Tội phạm Tổ chức (CACCO). Video: X/alertanoti

Phát biểu tại lễ khánh thành, Tổng thống Laura Fernández nhấn mạnh tầm quan trọng của công trình này trong chiến lược an ninh quốc gia. Bà Fernández tuyên bố: "CACCO sẽ buộc tội phạm phải đối mặt với một mô hình mới — mô hình cứng rắn với tội phạm. Costa Rica sẽ trở thành điểm tựa toàn cầu về an ninh nhà tù".

Bộ trưởng Tư pháp Costa Rica Gabriel Aguilar cho biết các đợt chuyển tù nhân đầu tiên đến CACCO dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 10, tập trung vào những đối tượng đặc biệt nguy hiểm liên quan đến buôn bán ma túy, đâm thuê chém thuê và các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia.

Chế độ giam giữ tại CACCO áp dụng các biện pháp siết chặt nghiêm ngặt như giới hạn mỗi tù nhân chỉ được gọi điện thoại 10 phút một tuần, cấm sử dụng tivi hay đài phát thanh, hạn chế thăm thân xuống còn hai tháng một lần và cấm trẻ em vào thăm trực tiếp.

Sự ra đời của siêu nhà tù CACCO diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh tại Costa Rica suy giảm nghiêm trọng. Quốc gia vốn từng được coi là một trong những nơi an toàn nhất khu vực Trung Mỹ đang phải đối mặt với làn sóng bạo lực do tranh giành tuyến đường vận chuyển ma túy giữa các băng nhóm.

Dữ liệu tư pháp nước này cho thấy số vụ sát hại tại Costa Rica đạt mức kỷ lục 905 vụ vào năm 2023, trước khi giảm nhẹ xuống 876 vụ vào năm 2024 và 873 vụ vào năm 2025. Cùng với đó, số lượng tù nhân trên toàn quốc đã tăng vọt lên mức kỷ lục 21.173 người tính đến ngày 7/10, gây áp lực nặng nề lên hệ thống giam giữ hiện hữu.