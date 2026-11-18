Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu tại Tọa đàm cấp cao "Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới". Ảnh: chinhphu.vn/Gia Huy

Ngày 17/11/2026, trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ 31 các Bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đã tham dự và phát biểu tại Phiên Tọa đàm cấp cao “Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh tiến trình đàm phán toàn cầu tại COP31 đang bước vào tuần lễ nước rút, các quốc gia tập trung tìm kiếm đồng thuận về đẩy nhanh chuyển dịch năng lượng và tăng cường tài chính thích ứng khí hậu.

KHƠI THÔNG NHIỀU ĐIỂM NGHẼN THỂ CHẾ, ĐỒNG LOẠT TRIỂN KHAI CÁC GIẢI PHÁP CHUYỂN ĐỔI XANH

Phát biểu khai mạc Toạ đàm, Phó Thủ tướng Chính phủ khẳng định là nền kinh tế đang phát triển, có độ mở cao và chịu tác động mạnh của biến đổi khí hậu, Việt Nam nhận thức rõ chuyển đổi xanh vừa là yêu cầu tất yếu, vừa là cơ hội để đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực cạnh tranh gắn với bảo đảm công bằng và sinh kế cho người dân.

Bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số song hành cùng cam kết đạt phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050, Việt Nam đặt ứng phó với biến đổi khí hậu ở vị trí trung tâm của các quyết định phát triển, coi đây là động lực để tăng trưởng nhanh và bền vững.

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam đã chủ động khơi thông nhiều điểm nghẽn về thể chế và đồng loạt triển khai các giải pháp về chuyển đổi xanh. Các trọng tâm ưu tiên của Việt Nam bao gồm: thúc đẩy giao thông xanh; phát triển nông nghiệp thông minh, phát thải thấp; đẩy mạnh phát triển, sử dụng và lưu trữ năng lượng tái tạo; bảo vệ rừng và phục hồi các hệ sinh thái tự nhiên. Đồng thời, Việt Nam cũng tập trung hoàn thiện khung pháp lý vận hành thị trường carbon trong nước nhằm khơi thông nguồn lực tài chính cho công tác ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhấn mạnh biến đổi khí hậu là thách thức toàn cầu gắn liền với tăng trưởng kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh lương thực và ổn định tài chính, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cho rằng việc thực hiện các cam kết khí hậu phải gắn với nâng cao chất lượng sống, sinh kế của người dân bản địa, phù hợp với điều kiện quốc gia trên cơ sở công bằng, trách nhiệm chung có phân biệt và năng lực tương ứng.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, nhu cầu đầu tư cho chuyển đổi năng lượng và thích ứng ngày càng lớn, trong khi nguồn lực, nhất là vốn ưu đãi và vốn tư nhân còn chưa tương xứng.

BỐN ĐỀ XUẤT HIỆN THỰC HÓA CÁC MỤC TIÊU KHÍ HẬU, PHÁT TRIỂN XANH

Để hiện thực hóa các mục tiêu khí hậu toàn cầu đã được xác lập trong Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, Phó Thủ tướng đưa ra bốn đề xuất quan trọng.

Thứ nhất, các tổ chức, doanh nghiệp chuyển đổi mạnh mẽ sang mô hình phát thải carbon thấp; coi năng lực đo lường, quản lý và giảm hàm lượng carbon của sản phẩm là lợi thế cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Thứ hai, chuyển đổi xanh gắn liền với chuyển đổi số; phát triển, chuyển giao công nghệ và làm chủ các công nghệ chiến lược giảm phát thải trong công nghiệp, xây dựng và nông nghiệp, tạo ra các mô hình sản xuất và tiêu dùng bền vững.

Thứ ba, mở rộng các nguồn tài chính xanh, bền vững và các cơ chế vay ưu đãi cho các dự án xanh đáp ứng các tiêu chí ESG, các dự án chuyển đổi năng lượng công bằng; cùng phát triển thị trường carbon minh bạch để huy động thêm vốn tư nhân cho giảm phát thải.

Thứ tư, tăng cường hợp tác, chuyển giao công nghệ, nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phó Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam cam kết tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách, bảo đảm môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, tạo thuận lợi để doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia các dự án xanh và thị trường carbon.

Điểm nhấn quan trọng tại Tọa đàm là Lễ trao các biên bản ghi nhớ (MoU) hợp tác đầu tư và tài chính khí hậu với tổng giá trị dự kiến lên tới 260 triệu USD, minh chứng cho sự đồng hành tích cực của các định chế tài chính quốc tế và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam. Cụ thể, Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn Đại Dũng và Tập đoàn Stavian. Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) ký kết biên bản ghi nhớ với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD). Các thỏa thuận này tập trung cung cấp nguồn vốn tài trợ xanh, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn và hỗ trợ quá trình chuyển đổi xanh trong các ngành công nghiệp mũi nhọn và xuất khẩu chủ lực như dệt may, thực phẩm và đồ uống.

Hoan nghênh nỗ lực của các bên, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị các doanh nghiệp và định chế tài chính sớm cụ thể hóa các biên bản ghi nhớ thành những dự án đầu tư thực chất, mang lại hiệu quả kinh tế và môi trường rõ nét.

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan theo dõi sát tiến độ triển khai, tổng hợp kết quả thảo luận tại Tọa đàm và kịp thời báo cáo Chính phủ những vấn đề cần tháo gỡ.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng kêu gọi các tổ chức quốc tế, các định chế tài chính, các quỹ phát triển, các doanh nghiệp tiếp tục cùng đồng hành với Chính phủ Việt Nam thực hiện các mục tiêu chuyển đổi xanh, hướng tới phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 và quyết tâm cùng cộng đồng quốc tế thực hiện thành công các mục tiêu khí hậu toàn cầu.

Cũng tại Tọa đàm, Phiên thảo luận chuyên đề về khơi thông nguồn tài chính khí hậu và cơ hội thị trường carbon cho quá trình chuyển đổi xanh của Việt Nam thu hút sự quan tâm của nhiều nhà hoạch định chính sách, chuyên gia và nhà đầu tư quốc tế. Các đại biểu tập trung phân tích các ưu tiên chính sách mới của Việt Nam, giải pháp huy động vốn và thúc đẩy sự tham gia của khu vực tư nhân vào các dự án giảm phát thải, chuyển đổi năng lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phiên Tọa đàm là hoạt động đối ngoại và chuyên môn trọng điểm của Đoàn đại biểu Việt Nam tại Hội nghị COP31, đóng vai trò kênh đối thoại trực tiếp giữa Chính phủ Việt Nam với cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư quốc tế nhằm thúc đẩy hợp tác tài chính xanh và phát triển thị trường carbon.

(*) Cục Biến đổi khí hậu