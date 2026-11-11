COP31 trước sức ép thúc đẩy cam kết khí hậu toàn cầu

Tuy nhiên, sự vắng mặt của nhiều nhà lãnh đạo các nền kinh tế lớn tại hội nghị năm nay đang thu hút sự chú ý, trong bối cảnh thế giới đang phải đối mặt với những tác động ngày càng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu, và nỗ lực chuyển đổi năng lượng toàn cầu vẫn gặp nhiều trở ngại.

Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) ở thành phố Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 9/11/2026. Ảnh: THX/TTXVN phát

Hội nghị kéo dài 2 tuần đã khai mạc đầu tuần này tại thành phố nghỉ dưỡng Antalya bên bờ Địa Trung Hải, trong bối cảnh các chính phủ chịu sức ép phải hành động trước cuộc khủng hoảng khí hậu sau một năm thế giới chứng kiến nhiều hiện tượng thời tiết cực đoan, trong đó có các đợt nắng nóng tại châu Âu, lũ lụt gây nhiều thương vong ở Nepal và các vụ cháy rừng lớn tại Indonesia.

Hàng chục nhà lãnh đạo dự kiến phát biểu trong phiên họp cấp cao diễn ra từ ngày 11-12/11, trong đó có Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Tuy nhiên, sự vắng mặt của một số nhà lãnh đạo chủ chốt đang thu hút sự chú ý. Thủ tướng Anh Andy Burnham là nhà lãnh đạo duy nhất của một nước thuộc Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) dự kiến phát biểu tại hội nghị.

Bà Cosima Cassel, chuyên gia thúc đẩy đàm phán và hợp tác quốc tế về khí hậu thuộc tổ chức nghiên cứu độc lập quốc tế hoạt động trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, năng lượng bền vững và chuyển đổi sinh thái (E3G), bày tỏ quan ngại về việc một số nhà lãnh đạo chủ chốt của châu Âu vắng mặt. Bà cho rằng châu Âu cần thể hiện vai trò mạnh mẽ hơn tại COP31. Bà Chiara Martinelli, Giám đốc Mạng lưới hành động khí hậu châu Âu, nhấn mạnh sự hiện diện trực tiếp của các nhà lãnh đạo có ý nghĩa quan trọng đối với việc định hình tiến trình chuyển đổi năng lượng toàn cầu. Trong khi đó, Ủy viên phụ trách khí hậu của Liên minh châu Âu (EU), ông Wopke Hoekstra ngày 10/11 nhận định kỳ vọng đối với COP31 không quá cao.

Với vai trò nước chủ nhà COP31, Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc đẩy một sáng kiến tự nguyện nhằm đẩy nhanh quá trình điện khí hóa trong các lĩnh vực giao thông, xây dựng và công nghiệp, hướng tới mục tiêu nâng tỷ trọng điện trong tổng tiêu thụ năng lượng toàn cầu lên 35% vào năm 2035. EU nhấn mạnh quá trình điện khí hóa cần gắn với việc sử dụng năng lượng sạch. Quan điểm này có thể làm dấy lên tranh luận về vai trò của dầu mỏ, khí đốt và than đá trong sáng kiến do Thổ Nhĩ Kỳ đề xuất. Tại hội nghị COP28 năm 2023, lần đầu tiên các quốc gia nhất trí về mục tiêu chuyển đổi khỏi nhiên liệu hóa thạch, nguồn phát thải chính gây biến đổi khí hậu. Tuy nhiên, kể từ đó, các nước vẫn gặp khó khăn trong việc thúc đẩy thực hiện mục tiêu này tại các hội nghị COP thường niên.

*Bên lề COP31, ngày 11/11, Australia và Đan Mạch đã ký Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác năng lượng và khí hậu. Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn thông báo của Chính phủ Australia cho biết thỏa thuận do Bộ trưởng Biến đổi Khí hậu và Năng lượng Australia Chris Bowen cùng Bộ trưởng Khí hậu, Năng lượng và Tiện ích Đan Mạch Samira Nawa ký kết, nhằm thúc đẩy các cơ hội đầu tư, phát triển công nghệ, mở rộng hợp tác kinh tế cũng như tạo việc làm trong lĩnh vực năng lượng sạch.

Thỏa thuận tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên hợp tác, bao gồm phát triển điện gió ngoài khơi, năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm phát thải trong công nghiệp, lưu trữ năng lượng và hydro tái tạo. Hai nước cũng sẽ phối hợp thúc đẩy các sáng kiến khí hậu toàn cầu, tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và hỗ trợ các nước đang phát triển - đặc biệt tại khu vực Thái Bình Dương - tiếp cận nguồn tài chính khí hậu.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Chris Bowen nhấn mạnh chuyển dịch năng lượng sạch là một trong những cơ hội kinh tế lớn nhất hiện nay. Việc mở rộng hợp tác quốc tế về năng lượng và khí hậu sẽ giúp xây dựng các ngành công nghiệp mới, củng cố chuỗi cung ứng năng lượng sạch, mở rộng thương mại hàng hóa và dịch vụ phát thải thấp, đồng thời tạo ra lợi ích kinh tế lâu dài cho người dân hai nước.