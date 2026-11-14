COP31: Tổng thư ký LHQ cảnh báo 'công thức tới thảm họa', các nước tranh luận về chuyển dịch năng lượng

Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres phát biểu tại COP31 ở Antalya, ngày 11/11. (Nguồn: VCG)

UN News đưa tin, phát biểu tại cuộc họp báo bên lề Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của LHQ về biến đổi khí hậu (COP31), diễn ra tại thành phố Antalya, miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 13/11, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh cần cắt giảm ngay lập tức và mạnh mẽ lượng phát thải khí nhà kính.

Ông cảnh báo việc nhiệt độ toàn cầu tạm thời vượt ngưỡng 1,5 độ C hiện là điều không thể tránh khỏi. Để hạn chế quy mô và thời gian vượt ngưỡng này, lượng phát thải toàn cầu cần giảm khoảng 6% mỗi năm trong vài năm tới.

Mục tiêu là đưa nhiệt độ trở lại dưới ngưỡng 1,5 độ C trong thời gian sớm nhất có thể.

Theo ông Guterres, những cam kết khí hậu hiện nay của các quốc gia đang đặt thế giới trước nguy cơ nhiệt độ tăng khoảng 2,5 độ C vào cuối thế kỷ này. Ông mô tả quỹ đạo đó là “công thức dẫn đến thảm họa”.

Tổng thư ký LHQ kêu gọi đẩy nhanh quá trình chuyển dịch công bằng và bình đẳng khỏi nhiên liệu hóa thạch, nhấn mạnh việc mở rộng năng lượng tái tạo phải đi cùng với cắt giảm sản xuất và tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch. Ông cho rằng, không có con đường đáng tin cậy nào để bảo đảm khí hậu an toàn nếu thế giới không giảm phụ thuộc vào các nguồn năng lượng này.

Ông cũng kêu gọi các nước phát triển thực hiện đầy đủ cam kết tài chính khí hậu và đẩy nhanh cắt giảm phát thải; đồng thời thúc giục các nền kinh tế mới nổi, trong đó có Trung Quốc, tăng tốc chuyển dịch sang năng lượng tái tạo. Các nước đang phát triển, đặc biệt là những quốc gia dễ bị tổn thương nhất, cần được hỗ trợ nhiều hơn để thích ứng với biến đổi khí hậu và giải quyết tổn thất, thiệt hại.

Trong khi đó, các cuộc thương lượng tại COP31 đang tập trung vào việc xây dựng một quyết định chính trị chung, nhằm định hướng tổng thể cho kết quả hội nghị. Chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch, tăng gấp ba lần nguồn tài chính dành cho thích ứng và kiểm soát mức tăng nhiệt ở ngưỡng 1,5 độ C là những nội dung được các quốc gia đề xuất đưa vào văn kiện này. Tuy nhiên, khả năng đạt đồng thuận vẫn là thách thức do khác biệt sâu sắc giữa các nhóm nước.

Các đề xuất cũng đề cập vai trò trung tâm của Ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC), cơ quan khoa học khí hậu của LHQ. Gần 200 quốc gia thành viên IPCC mong muốn báo cáo đánh giá quan trọng tiếp theo của cơ quan này được công bố kịp thời trước một hội nghị thượng đỉnh khí hậu then chốt của LHQ vào năm 2028. Tuy nhiên, Saudi Arabia, Ấn Độ và Trung Quốc cho rằng cần thêm thời gian để tích hợp các nghiên cứu khoa học và dữ liệu từ các nước đang phát triển, đồng thời đề xuất lùi thời điểm công bố báo cáo mới đến năm 2029.

Theo kế hoạch, dự thảo đầu tiên của văn kiện thỏa thuận COP31 có thể được công bố ngày 16/11. Tuy nhiên, ông Meyer cho rằng, đoàn đàm phán Australia cần thận trọng, trong bối cảnh một số quốc gia đang đặt vấn đề về tính hợp pháp của toàn bộ tiến trình xây dựng quyết định chính trị chung.