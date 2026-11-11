COP31 tìm đồng thuận về điện khí hóa và năng lượng sạch

Ngày 11-11, các nhà lãnh đạo thế giới bắt đầu trình bày những ưu tiên về khí hậu tại Hội nghị lần thứ 31 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) ở Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Một trong những nội dung gây tranh luận là đề xuất thúc đẩy điện khí hóa nhưng không yêu cầu phần điện tăng thêm phải đến từ các nguồn năng lượng sạch.

Khu vực tổ chức Hội nghị COP31 tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ. Ảnh: unfccc.int

Theo Reuters, Thổ Nhĩ Kỳ đang thúc đẩy đưa vào thỏa thuận cuối cùng của hội nghị mục tiêu nâng tỷ trọng điện trong tổng tiêu thụ năng lượng toàn cầu lên 35% vào năm 2035, so với mức chỉ nhỉnh hơn 20% hiện nay.

Sáng kiến hướng tới giảm phát thải trong giao thông, công nghiệp và các tòa nhà thông qua việc thay thế phương tiện, thiết bị sử dụng trực tiếp nhiên liệu hóa thạch bằng công nghệ chạy điện. Tuy nhiên, do không đặt ra yêu cầu về nguồn điện sạch, đề xuất vẫn để ngỏ khả năng sử dụng điện sản xuất từ than, dầu mỏ và khí đốt để đạt mục tiêu.

Tranh luận diễn ra trong bối cảnh một báo cáo của Liên hợp quốc công bố tháng trước cảnh báo thế giới đang trên đà vượt mức tăng nhiệt 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Đây là giới hạn mà các quốc gia cam kết nỗ lực duy trì theo Thỏa thuận Paris nhằm ngăn chặn những hậu quả nghiêm trọng nhất của biến đổi khí hậu.

Ông Laurent Fabius, cựu Thủ tướng Pháp, người chủ trì Hội nghị khí hậu Paris năm 2015, cho rằng phát biểu của các nhà lãnh đạo có thể tạo động lực chính trị cho đàm phán, song điều quan trọng hơn là các nước phải làm rõ cách thực hiện những cam kết đã đưa ra.

Trong khi các quốc gia chưa thống nhất được lộ trình toàn cầu nhằm giảm phụ thuộc vào than đá, dầu mỏ và khí đốt, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi xác định các mốc thời gian cụ thể cho quá trình chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch. Ông nhấn mạnh đã đến lúc không thể tiếp tục coi đây là vấn đề cấm kỵ hoặc không thể giải quyết.