Hội nghị lần thứ 31 Các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31), diễn ra tại Antalya, Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến sát đến một thỏa thuận cuối cùng, sau khi hai nước đồng chủ trì COP31 công bố gói thỏa thuận mới.

Các nhà đàm phán đã vượt hạn chót ngày 20/11, làm việc xuyên suốt ngày 21/11 và kéo dài tới rạng sáng 22/11.

Văn bản mới hoàn thiện thêm dự thảo trước đó, vốn bị một số bên cho rằng thiếu tham vọng vì không đề cập tới việc chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Australia và Thổ Nhĩ Kỳ, hai nước đồng chủ trì COP31, hy vọng gói thỏa thuận mới sẽ đạt được đồng thuận về cách thúc đẩy cuộc chiến ứng phó tình trạng nóng lên toàn cầu.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể vào tối muộn, Chủ tịch COP31 Murat Kurum cho biết ông tin rằng văn bản đưa ra có thể được tất cả các bên chấp thuận. Ông cho biết hội nghị sẽ họp lại vào sáng 22/11 để thông qua thỏa thuận.

Ông Kurum cho rằng các lo ngại liên quan đến nhiên liệu hóa thạch đã được giải quyết, cũng như các lo ngại về việc hỗ trợ tài chính để các nước đang phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu.

Văn bản mới được đưa ra sau các cuộc tham vấn khẩn trương giữa Australia (quốc gia phối hợp đăng cai, dẫn dắt nghị trình và điều phối tiến trình đàm phán), Thổ Nhĩ Kỳ (nước chủ nhà, tổ chức hội nghị tại thành phố Antalya ), và gần 200 phái đoàn, từ những nước giàu nhất, nghèo nhất, lớn nhất đến nhỏ nhất thế giới.

Các phái đoàn có thời hạn đến 10h00 ngày 22/11 (giờ Việt Nam) để nêu ý kiến phản đối. Phiên họp bắt đầu thông qua thỏa thuận dự kiến diễn ra lúc 13h00 ngày 22/11 (giờ Việt Nam).

Nhiệm vụ của Australia, với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ, là tìm kiếm một thỏa thuận cân bằng giữa nhu cầu của các nước dễ bị tổn thương nhất trước biến đổi khí hậu và các nước có nền kinh tế phụ thuộc vào sản xuất hoặc tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.

COP31 là hội nghị đầu tiên kể từ khi cơ quan môi trường của Liên hợp quốc xác nhận nhiệt độ toàn cầu sẽ tăng vượt ngưỡng 1,5 độ C.

Đây là ngưỡng mà tất cả các nước đã thống nhất cách đây hơn một thập kỷ sẽ nỗ lực không vượt qua, và nếu vượt ngưỡng này, tác động của thời tiết cực đoan sẽ gia tăng./.