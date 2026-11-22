Các cuộc đàm phán tại thành phố Antalya (Thổ Nhĩ Kỳ) đã kéo dài quá thời hạn dự kiến, tiếp tục trong ngày 21/11 và đến rạng sáng 22/11. Văn bản thỏa thuận mới được đưa ra sau các cuộc tham vấn chuyên sâu giữa Australia, nước dẫn dắt tiến trình đàm phán, và Thổ Nhĩ Kỳ, nước chủ nhà hội nghị, cùng gần 200 đoàn đại biểu các quốc gia.

Phát biểu tại phiên họp toàn thể diễn ra vào đêm 21/11, Chủ tịch COP 31 Murat Kurum bày tỏ tin tưởng văn bản mới có thể nhận được sự đồng thuận của các bên. Ông cho biết hội nghị dự kiến nhóm họp lại vào sáng 22/11 để xem xét và thông qua thỏa thuận.

So với bản dự thảo trước đó, văn bản mới đã được điều chỉnh nhằm giải quyết những quan ngại của các bên, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến nhiên liệu hóa thạch và hỗ trợ tài chính cho các nước đang phát triển triển khai các biện pháp thích ứng với biến đổi khí hậu. Bản dự thảo trước đó từng vấp phải nhiều ý kiến chỉ trích do không đề cập cụ thể đến việc chấm dứt sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

Theo kế hoạch, các phái đoàn có thời hạn đến 3h GMT ngày 22/11 để đưa ra ý kiến phản đối đối với văn bản thỏa thuận. Phiên họp xem xét và thông qua dự kiến bắt đầu lúc 6h GMT cùng ngày.

Australia, với sự hỗ trợ của Thổ Nhĩ Kỳ, đã nỗ lực tìm kiếm một thỏa thuận cân bằng giữa yêu cầu hỗ trợ các quốc gia dễ bị tổn thương trước tác động của biến đổi khí hậu và lợi ích của những nền kinh tế phụ thuộc vào hoạt động sản xuất, tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch.

Hội nghị COP31 diễn ra trong bối cảnh những cảnh báo về tình trạng nóng lên toàn cầu ngày càng gia tăng. Theo cơ quan môi trường của Liên hợp quốc, thế giới đang đối mặt với nguy cơ nhiệt độ trung bình toàn cầu vượt ngưỡng 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp – giới hạn mà các quốc gia đã cam kết nỗ lực không để vượt qua trong khuôn khổ Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Việc vượt ngưỡng này có thể làm gia tăng nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết cực đoan.