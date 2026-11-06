COP31 thúc đẩy hành động thực chất và tăng cường năng lực ứng phó biến đổi khí hậu

Theo định hướng được đề cập trước thềm hội nghị, một trong những trọng tâm là chuyển các cam kết đóng góp do quốc gia tự quyết định (NDC) thành những dự án đầu tư thực tế, đồng thời cải thiện khả năng tiếp cận nguồn tài chính khí hậu, nhất là đối với các nước đang phát triển. Các mục tiêu được đề cập hướng tới năm 2035 gồm nâng tỷ trọng điện sạch trong tổng nhu cầu năng lượng cuối cùng toàn cầu lên 35%, giảm 25% mức tiêu thụ năng lượng trong các tòa nhà và nâng tỷ lệ sử dụng vật liệu tuần hoàn lên 15%.

Bên cạnh đó, ứng dụng công nghệ mới trong dự báo và cảnh báo thiên tai cũng được xem là một hướng đi quan trọng. Phát biểu ngày 5/11 tại cuộc họp báo trực tuyến do Cơ quan Giám sát khí hậu của Liên minh châu Âu (EU) Copernicus tổ chức, Tổng Giám đốc Trung tâm Dự báo thời tiết hạn vừa châu Âu (ECMWF) Florian Pappenberger cho biết các mô hình dự báo ứng dụng AI đang mang lại kết quả nhanh hơn, chính xác hơn, hỗ trợ cảnh báo sớm các đợt nắng nóng và bão.

Ông nhấn mạnh dự báo tốt hơn chỉ thực sự có ý nghĩa khi các cơ quan chức năng và lực lượng ứng phó khẩn cấp đưa ra được những quyết định kịp thời, hiệu quả. ECMWF hiện phối hợp với 35 quốc gia phát triển năng lực dự báo, đồng thời hỗ trợ các cơ quan khí tượng và thủy văn quốc gia ứng dụng công nghệ mới.

COP31 được tổ chức trong bối cảnh cộng đồng quốc tế tiếp tục đối mặt với những thách thức về nguồn tài chính cho chuyển đổi xanh, trách nhiệm đóng góp và khoảng cách giữa các cam kết với kết quả thực hiện. Hội nghị được kỳ vọng thúc đẩy hợp tác quốc tế, đưa các mục tiêu khí hậu vào thực tiễn và nâng cao khả năng ứng phó với biến đổi khí hậu.