Điện hóa giao thông và sản xuất được kỳ vọng góp phần giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, song hiệu quả thực chất vẫn phụ thuộc vào nguồn điện được sử dụng.

Bộ trưởng Khí hậu và Năng lượng Australia Chris Bowen chủ trì các cuộc đàm phán tại COP31. Ảnh: UN Climate Change

Các cuộc thương lượng tại Hội nghị lần thứ 31 của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP31) từ ngày 9-11 kéo dài đến rạng sáng 22-11, chậm hơn một ngày so với kế hoạch bế mạc. Các đoàn còn bất đồng về cách đề cập đến nhiên liệu hóa thạch và nguồn tài chính giúp các nước đang phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu. Sau các cuộc tham vấn do Thổ Nhĩ Kỳ và Australia tiến hành, Chủ tịch COP31 Murat Kurum công bố gói đề xuất sửa đổi và cho rằng văn bản đã xử lý những quan ngại về hai vấn đề này.

Việc bản dự thảo trước đó không đề cập đến nhiên liệu hóa thạch khiến Liên minh châu Âu, Anh và đại diện các quốc đảo nhỏ đề nghị tái khẳng định tại hội nghị khí hậu ở Dubai năm 2023. Khi đó, các nước nhất trí thúc đẩy chuyển dịch khỏi than, dầu và khí đốt trong các hệ thống năng lượng theo cách công bằng và có trật tự. Theo hãng tin Reuters, tại Antalya, các đoàn cân nhắc 2 phương án đưa cam kết này vào văn kiện, gồm đề cập trực tiếp đến việc chuyển dịch khỏi nhiên liệu hóa thạch hoặc viện dẫn quyết định đã được thông qua tại Dubai.

Đề xuất tăng tỷ trọng điện lên 35% vào năm 2035 là một trong những biện pháp cụ thể nhất được đưa ra tại COP31 để giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Bộ trưởng Khí hậu và Năng lượng Australia Chris Bowen, người điều hành đàm phán tại hội nghị cho rằng, có thể tiến tới mục tiêu này bằng cách dùng điện thay nhiên liệu đốt trực tiếp, từ phương tiện giao thông đến thiết bị gia nhiệt trong nhà máy. Việc đưa mục tiêu 35% vào văn kiện hội nghị sẽ nâng đề xuất này từ phạm vi cam kết tự nguyện lên một định hướng có tính lan tỏa rộng hơn, áp dụng trên quy mô tổng năng lượng sử dụng toàn cầu.

Theo truyền thông quốc tế, bản dự thảo trước vòng tham vấn cuối chưa quy định điện phục vụ mục tiêu 35% phải đến từ các nguồn tái tạo như gió và mặt trời. Một chiếc xe chuyển từ chạy xăng sang chạy điện sẽ giảm lượng xăng tiêu thụ, nhưng mức giảm phát thải còn tùy vào nguồn điện dùng để sạc. Với một nhà máy chuyển sang dùng thiết bị điện để gia nhiệt, nhiên liệu đốt tại chỗ giảm đi, còn lượng điện mua từ lưới tăng lên. Khi nhiều phương tiện và nhà máy cùng chuyển đổi, phần nhu cầu mới được đáp ứng bằng nguồn phát nào sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến lượng phát thải có thể cắt giảm.

Trong khi nhiều nền kinh tế vẫn sử dụng than và khí đốt, một số đoàn muốn văn kiện nhấn mạnh vai trò của công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon, vốn cho phép giữ lại một phần khí CO2 phát sinh tại nhà máy trước khi thải vào khí quyển. Đề xuất này còn có ý kiến khác nhau, khi một số đoàn muốn giảm mức độ nhấn mạnh hoặc bỏ nội dung đó khỏi văn kiện. Với những nước còn phụ thuộc nhiều vào điện than và điện khí, việc quyết định đầu tư bao nhiêu để giảm phát thải tại các nhà máy hiện có gắn với khả năng bổ sung nguồn điện mới, bảo đảm nguồn cung ổn định và giữ chi phí điện ở mức người dân, doanh nghiệp có thể chi trả.

Nhiều quốc đảo nhỏ đã phải dành nguồn lực ứng phó với nước biển dâng và thời tiết cực đoan, vì vậy tài chính thích ứng là một ưu tiên của họ tại Antalya. Một số nhóm đàm phán đề nghị văn kiện nhắc lại cam kết tăng gấp 3 nguồn tài chính giúp các nước đang phát triển thích ứng với biến đổi khí hậu.

Bộ trưởng Môi trường Tuvalu Maina Vakafua Talia cho biết, những nước dễ tổn thương ngày càng lo ngại về tiến độ đàm phán, dù ông vẫn hy vọng vào dự thảo sửa đổi. Với các nước cần gia cố công trình ven biển hoặc cải thiện hệ thống cảnh báo sớm, thời điểm tiếp cận nguồn vốn có thể quyết định liệu công việc có kịp hoàn thành trước mùa mưa bão hay phải lùi sang năm sau.

Điều khó nhất sau hội nghị ở Antalya là giữ được hướng đi chung khi khả năng đầu tư và bảo đảm nguồn cung điện của mỗi nước rất khác nhau. Những nền kinh tế có điều kiện chuyển đổi nhanh có thể đi trước, còn các nước thiếu vốn cần tiếp cận nguồn tài chính và công nghệ để theo kịp mà vẫn bảo đảm điện cho sản xuất và đời sống. Giá trị của đồng thuận tại COP31 sẽ thể hiện ở khả năng thu hẹp khoảng cách đó, để nhiều nước hơn có thể thực hiện cam kết đã đưa ra tại Dubai.